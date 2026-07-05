Lo que parecía ser un domingo tranquilo con grandes partidos de octavos de final del Mundial se convirtió, en un abrir y cerrar de ojos, en un escándalo. La decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA de dejar en suspenso la sanción de un partido a Folarin Balogun, lo que le permitirá jugar con Estados Unidos ante Bélgica, llegó al terreno político. Donald Trump utilizó su cuenta de Truth Social para agradecer públicamente la resolución del organismo, y el mensaje fue compartido poco después por la cuenta oficial de la Casa Blanca en X.

El delantero del Monaco había sido expulsado durante el encuentro contra Bosnia y Herzegovina por los dieciseisavos de final. En un primer momento debía cumplir una fecha de suspensión, aunque la FIFA decidió aplicar el artículo 27 de su Código Disciplinario y dejar la ejecución del castigo en suspenso durante un período de prueba de un año.

Poco después de conocerse la resolución, el presidente de Estados Unidos publicó un breve mensaje. "¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!", expresó Trump.

La publicación no pasó inadvertida. La cuenta oficial de la Casa Blanca en X volvió a compartir el mensaje presidencial y, de esa manera, la decisión disciplinaria de la FIFA dejo de ser meramente deportiva.

Balogun llega a los octavos de final como el máximo goleador del USMNT en el torneo con tres tantos y su presencia representa una noticia de muchísimo valor para Mauricio Pochettino, que recupera a uno de los futbolistas que mejor rendimiento mostró durante la Copa del Mundo.

La Comisión Disciplinaria no eliminó la sanción impuesta al atacante, El castigo permanece registrado, aunque su cumplimiento quedó suspendido durante 12 meses. En caso de cometer otra infracción de naturaleza y gravedad similares dentro de ese período, la fecha pendiente se ejecutará junto con cualquier otra sanción correspondiente.

USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Jamie Squire/GettyImages

La Federación Estadounidense de Fútbol también recibió con satisfacción la resolución. "Aceptamos la decisión de la Comisión Disciplinaria y nos complace que Folarin Balogun pueda jugar mañana. Toda nuestra atención se centra en el partido de octavos de final contra Bélgica en Seattle, y esperamos seguir contando con el apoyo de nuestra increíble afición", expresó la federación en un comunicado.

La aplicación del artículo 27 llamó la atención debido a que, previamente, distintos portavoces de la FIFA habían indicado que una tarjeta roja y la suspensión derivada de ella no podían ser objeto de una apelación durante el Mundial. Finalmente, la Comisión Disciplinaria recurrió a una herramienta prevista dentro de su propio Código para suspender la ejecución de la sanción.

En las últimas horas también circularon versiones sobre una supuesta comunicación entre Trump y Gianni Infantino antes de conocerse la resolución. De acuerdo con la información difundida, la FIFA fue consultada sobre esa posibilidad y no confirmó esa versión. Al mismo tiempo, reafirmó la independencia de su Comisión Disciplinaria.