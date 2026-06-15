Túnez despide a Sabri Lamouchi tras el 5-1 ante Suecia en el Mundial 2026

Luego de la contundente derrota por 5-1 frente a Suecia, en el debut de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, la Federación de fútbol de Túnez decidió destituir al entrenador Sabri Lamouchi del cargo pocas horas después del encuentro.

Diversos medios africanos aseguran que la decisión se tomó en una reunión de emergencia marcada por la preocupación por el rendimiento del equipo y el creciente malestar que rodea al plantel.

🚨🇹🇳 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Tunisia have dismissed Sabri Lamouchi after their first World Cup game which they lost 5-1 to Sweden!



— @Romain_Molina pic.twitter.com/vd5TR4YxqB — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 15, 2026

Un ciclo que nunca logró despegar

El francés, con ascendencia tunecina, había asumido la conducción del seleccionado hace apenas cinco meses atrás con el objetivo de liderar un nuevo proyecto rumbo a los desafíos internacionales.

Sin embargo, la goleada ante Suecia fue el punto final de un proceso que ya venía acumulando señales de alarma. Antes del debut mundialista, Túnez encadenó derrotas frente a Bélgica por 5-0 y contra Austria por 1-0, resultados que alimentaron las dudas sobre el funcionamiento del equipo y aumentaron la presión sobre el cuerpo técnico.

En cinco partidos bajo la conducción de Lamouchi, las Águilas de Cartago apenas consiguieron una victoria por 1-0 sobre Haití. Además, marcaron solamente dos goles y recibieron once.

Asimismo, el entrenador reconoció las falencias de su equipo y, según explicó, la diferencia estuvo en la calidad individual del rival y en los errores defensivos cometidos por sus dirigidos. También admitió que faltó coordinación entre las distintas líneas del equipo y que, a este nivel, cada desajuste se paga muy caro.

Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026 | Eurasia Sport Images/GettyImages

Al-Kabir aparece como principal candidato

Mientras la Federación trabaja en el anuncio oficial de la destiución, los medios tunecinos señalan a Munther Al-Kabir como el principal candidato para asumir el cargo de manera inmediata.

Ahora, Túnez afrontará dos compromisos decisivos para intentar mantenerse con vida en el Grupo F. Se medirán primero ante Japón el 21 de junio y posteriormente cerrarán la fase de grupos frente a Países Bajos el 25, dos encuentros que serán determinantes para sus aspiraciones de clasificación a la siguiente ronda.

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