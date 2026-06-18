Túnez vs Japón: previa, predicciones y alineaciones
Después de culminar la primera jornada de la Fase de Grupos del Mundial 2026, rápidamente llega la Fecha 2 que podría empezar a acomodar las cosas para saber qué selecciones estará presentes en la fase dieciseisavos de final.
Toca el turno de que Túnez se enfrente a Japón en el Grupo F, en un duelo a celebrarse este sábado 20 de junio en el Estadio BBVA de Monterrey, México.
Durante su primer encuentro, Las Águilas de Cartago se midieron a Suecia, que no tuvo piedad de su rival y se impuso 5-1. Al mismo tiempo, los Samuráis Azules buscaron los tres puntos frente a Países Bajos pero se tuvieron que conformar con uno tras empatar 2-2.
Pronóstico SI
Previo a la Copa del Mundo, Túnez no llegó con los mejores resultados de su lado, ya que fue goleada por Bélgica y vencida por Austria gracias a la mínima, además no pudo pasar del empate sin tantos contra Canadá, siendo estos rivales que están presentes en la competición, así que el panorama no es muy alentador. En contraparte, Japón ha demostrado mucha solidez y efectividad y antes del certamen, llegó con cinco triunfos al hilo frente a equipos como Inglaterra, Escocia y Ghana, también participantes en esta edición del Mundial. Con todo esto, nos inclinamos por los nipones para llevarse las tres unidades.
Túnez 0-2 Japón
¿A qué hora se juega el Túnez vs Japón?
Ciudad: Guadalupe, Nuevo León
Estadio: BBVA
Fecha: sábado, 20 de junio
Hora: 21 h (EEUU ET), 22 h (México), 6 h (España)
Historial de enfrentamientos
Resultado
Competencia
Japón 2-0 Túnez
Amistoso internacional 17/10/23
Japón 0-3 Túnez
Amistoso Internacional 14/6/22
Japón 2-0 Túnez
Amistoso Internacional 27/3/15
Túnez 0-2 Japón
Mundial 2002, Fase de Grupos 14/6/2002
Últimos 5 partidos
Túnez
Japón
Suecia 5–1 Túnez 14/6/26
Países Bajos 2–2 Japón 14/6/26
Bélgica 5-0 Túnez 6/6/26
Japón 1-0 Islandia 31/5/26
Austria 1-0 Túnez 1/6/26
Inglaterra 0-1 Japón 31/3/26
Canadá 0-0 Túnez 31/3/26
Escocia 0-1 Japón 28/3/26
Haití 0-1 Túnez 28/3/26
Japón 3-0 Bolivia 18/11/25
¿Cómo ver el Túnez vs Japón por TV y Streaming Online?
País
Canal TV/Streaming Online
Estados Unidos
FOX Sports 1, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC
México
ViX México
España
DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+
Últimas noticias de Túnez
Una vez concluido su encuentro frente a Suecia, las Águilas de Cartago tendrán que pasar página y olvidarse de la derrota para tratar de llevarse los tres puntos ante la selección nipona.
EL primer cambio ha llegado quizá donde menos se esperaba: en el banquillo. La Federación tunecina dicidió prescindir de los servicios de Sabri Lamouchi tras la derrota, algo que solo se habia visto una vez en un Mundial y lo protagonizó precisamente la selección de Túnez en 1998.
Hervé Renard será el nuevo técnico durante esta Copa del Mundo.
La posible alineación de Túnez para enfrnetarse a Japón (4-4-1-1): Abdelmouhib Chamakh; Mortadha Ben Ouanes, Omar Rekik, Montassar Talbi, Rayan Elloumi; Anis Ben Slimane, Ellyes Skhiri, Mohamed Mahmoud, Sebastian Tounekti; Ismaël Gharbi, Firas Chaouat.
Últimas noticias de Japón
Los nipones vienen de chocar frente a Países Bajos en un partido que fue de menos a más con el paso de los minutos. Japón tuvo que empatar dos veces el marcador para llevarse un punto. Nakamura y Kamada en el minuto 89 fueron los goleadores.
"Estoy decepcionado por no haber ganado, pero aunque estuvimos dos veces en desventaja, los jugadores nunca bajaron los brazos y pelearon juntos como equipo. Quedarnos con un solo punto deja cierta decepción, pero logramos sacar un resultado gracias al esfuerzo de todos", dijo Hajime Moriyasu, seleccionador de Japón.
La posible alineación de Japón para enfrentarse a Túnez (3-4-2-1): Zion Suzuki; Ayumu Seko, Shogo Taniguchi, Tsuyoshi Watanabe; Wataru Endo, Yukinari Sugawara, Kaishu Sano, Ao Tanaka; Yuito Suzuki, Takefusa Kubo, Koki Ogawa.
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Comunicólogo. Redactor y editor en 90min. Ex cronista y conductor de AYM Sports, ex Coeditor de contenidos en Terra Network para la selección mexicana. Con pasado como locutor.