Túnez vs Países Bajos: previa, predicciones y alineaciones
La selección de Túnez busca cerrar con dignidad su participación en la Copa del Mundo 2026, pero se topará ante una potente selección de Países Bajos que es candidata al título, por lo que no será nada sencillo enfrentarlos y conseguir un resultado favorable.
Ambos países cierran el Grupo F desde el Estadio de Kansas City, por lo que será un partido interesante dado sus rivales de grupo como Japón y Suecia que son naciones con buen fútbol.
Pronóstico SI Fútbol
A pesar del cambio de técnico de la selección de Túnez, luego de su primer juego donde fueron goleados 5-1 ante Suecia, es muy poco tiempo para que haya un verdadero cambio en una selección que viene arrastrando resultados muy negativos.
Ante una nación muy fuerte, es posible que se lleven otra goleada y más si la Naranjja Mecánica busca incrementar su cuota de goles.
Túnez 0-3 Países Bajos
¿A qué hora se juega el Túnez vs Países Bajos?
- Ciudad: Kansas City
- Estadio: Kansas City
- Fecha: jueves 25 de junio
- Hora: 19:00 EE.UU (Este), 17:00 MEX, 01:00 ESP (26/26)
Historial de enfrentamientos directos entre el Túnez vs Países Bajos (únicos tres partidos)
- Túnez: 0
- Empate: 2
- Países Bajos: 1
- Último partido entre ambos: 11/02/09 - Túnez 1-1 Países Bajos - Amistoso Internacional
Últimos 5 partidos
Túnez
Países Bajos
Túnez 0-4 Japón 20/06/26
Países Bajos 5-1 Suecia 20/06/26
Suecia 5-1 Túnez 14/06/26
Países Bajos 2-2 Japon 14/06/26
Bélgica 5-0 Túnez 06/06/26
Países Bajos 2-1 Uzbekistán 08/06/26
Austria 1-0 Túnez 01/06/26
Países Bajos 1-0 Argelia 03/06/26
Canadá 0-0 Túnez 31/05/26
Países Bajos 1-1 Ecuador 31/03/26
¿Cómo ver el Túnez vs Países Bajos por Televisión y Streaming online?
Países
Canal TV / Streamin Online
Estados Unidos
Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW y FOX One
México
ViX México
España
DAZN España
Últimas noticias de Túnez
La selección de Túnez ha encajado dos goleadas en dos jornadas del Mundial 2026 y ya no tiene opciones matemáticas de clasificar a la ronda de dieciseisavos de final.
Después de la primera derrota, la Federación tunecina decidió prescindir de su seleccionador, pero el cambio no ha tenido ningún efecto.
Posible alineación de Túnez (4-2-3-1): Mouhib Chamakh; Yan Valery, Omar Rekik, Montassar Talbi, Ali Abdi; Ellyes Skhiri, Rani Khedira, Anis Slimane, Hannibal Mejbri, Mohamed Amine, Ben Hmida; Elias Saad.
Últimas noticias de Países Bajos
Después de una primera jornada en la que dejó algunas dudas, la selección de Países Bajos pasó por encima de Suecia en su segundo partido de este Mundial. Un doblete de Brobbey y otro de Gakpo y un gol de Summerville, le dieron la victoria a la orange.
En la rueda de prensa posterior al partido, Koeman habló sobre la diferencia de su equipo respecto al partido frente a Japón: "Puede ser que la manera en la que jugamos construya confianza; obviamente teníamos mucha presión después del empate, y ahora estamos un poco más tranquilos y tenemos un partido más para seguir construyendo. Sabemos que podemos ser peligrosos", señaló.
Posible alineación de Países Bajos (4-3-3): Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven: Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch; Donyell Malen, Crysencio Summerville, Cody Gakpo.
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Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.