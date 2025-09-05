Turquía vs España: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico de la clasificación para el Mundial 2026

Tras lo que fue la visita a Bulgaria en Sofía, la selección española volverá a jugar fuera de casa en la fase de clasificación rumbo a la Copa del Mundo 2026: esta vez, visitará a Turquía en un duelo imperdible.

A continuación les dejamos con la información necesaria para la previa de este partido de La Roja.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Turquía vs España?

Ciudad: Konya, Turquía

Fecha: domingo 7 de septiembre

Horario: 14:45 (Estados Unidos), 12:45 (México), 20:45 (España)

Estadio: Konya Büyükşehir Arena

Turkiye and Latvia- UEFA EURO Qualifiers | dia images/GettyImages

¿Cómo se podrá ver Turquía vs España en TV y streaming online?

El partido podrá verse por ViX en Estados Unidos, por SkySports en México y por RTVE Play o Movistar+ en España.

Últimos 5 partidos de Turquía

Rival Resultado Competencia Georgia 3-2 V Eliminatorias México 1-0 D Amistoso Estados Unidos 2-1 V Amistoso Hungría 3-0 V UEFA Nations League Hungría 3-1 V UEFA Nations League

Últimos 5 partidos de España

Rival Resultado Competencia Bulgaria 3-0 V Eliminatorias Portugal 2-2 (5-3 pen.) D UEFA Nations League Francia 5-4 V UEFA Nations League Países Bajos 3-3 (5-4 pen.) V UEFA Nations League Países Bajos 2-2 E UEFA Nations League

Últimas noticias de Turquía

Los dirigidos por Vincenzo Montella vienen de conseguir un valioso triunfo por 3-2 en Tiflis ante Georgia, para arrancar la eliminatoria de la mejor manera. Buscarán volver a disputar una Copa del Mundo desde el histórico tercer puesto conseguido en Corea-Japón 2002.

Últimas noticias de España

Los de Luis de la Fuente debutaron con victoria por 3-0 ante Bulgaria en Sofía con goles de Oyarzábal, Cucurella y Merino, y ahora buscarán un triunfo que les permita terminar el parón de septiembre como únicos líderes de su grupo.

Posibles alineaciones

Turquía

Portero: Uğurcan Çakır

Defensas: Eren Elmalı, Abdulkerim Bardakci, Merih Demiral, Mert Muldur

Mediocampistas: Hakan Calhanoglu, İsmail Yüksek

Volantes ofensivos: Kenan Yıldız, Arda Güler, Yunus Akgün

Delantero: Kerem Aktürkoğlu

España

Portero: Unai Simón

Defensas: Marc Cucurella, Dean Huijsen, Robin Le Normand, Pedro Porro

Mediocampistas: Pedri, Martín Zubimendi, Mikel Merino

Delanteros: Nico Williams, Mikel Oyarzabal y Lamine Yamal.

Pronóstico SI Fútbol

Los campeones de la última Eurocopa superarán al equipo turco en un partido que seguramente sea disputado y trabado.

Turquía 1-3 España

Más noticias sobre el Mundial 2026