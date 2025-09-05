Turquía vs España: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico de la clasificación para el Mundial 2026
Tras lo que fue la visita a Bulgaria en Sofía, la selección española volverá a jugar fuera de casa en la fase de clasificación rumbo a la Copa del Mundo 2026: esta vez, visitará a Turquía en un duelo imperdible.
A continuación les dejamos con la información necesaria para la previa de este partido de La Roja.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Turquía vs España?
Ciudad: Konya, Turquía
Fecha: domingo 7 de septiembre
Horario: 14:45 (Estados Unidos), 12:45 (México), 20:45 (España)
Estadio: Konya Büyükşehir Arena
¿Cómo se podrá ver Turquía vs España en TV y streaming online?
El partido podrá verse por ViX en Estados Unidos, por SkySports en México y por RTVE Play o Movistar+ en España.
Últimos 5 partidos de Turquía
Rival
Resultado
Competencia
Georgia
3-2 V
Eliminatorias
México
1-0 D
Amistoso
Estados Unidos
2-1 V
Amistoso
Hungría
3-0 V
UEFA Nations League
Hungría
3-1 V
UEFA Nations League
Últimos 5 partidos de España
Rival
Resultado
Competencia
Bulgaria
3-0 V
Eliminatorias
Portugal
2-2 (5-3 pen.) D
UEFA Nations League
Francia
5-4 V
UEFA Nations League
Países Bajos
3-3 (5-4 pen.) V
UEFA Nations League
Países Bajos
2-2 E
UEFA Nations League
Últimas noticias de Turquía
Los dirigidos por Vincenzo Montella vienen de conseguir un valioso triunfo por 3-2 en Tiflis ante Georgia, para arrancar la eliminatoria de la mejor manera. Buscarán volver a disputar una Copa del Mundo desde el histórico tercer puesto conseguido en Corea-Japón 2002.
Últimas noticias de España
Los de Luis de la Fuente debutaron con victoria por 3-0 ante Bulgaria en Sofía con goles de Oyarzábal, Cucurella y Merino, y ahora buscarán un triunfo que les permita terminar el parón de septiembre como únicos líderes de su grupo.
Posibles alineaciones
Turquía
Portero: Uğurcan Çakır
Defensas: Eren Elmalı, Abdulkerim Bardakci, Merih Demiral, Mert Muldur
Mediocampistas: Hakan Calhanoglu, İsmail Yüksek
Volantes ofensivos: Kenan Yıldız, Arda Güler, Yunus Akgün
Delantero: Kerem Aktürkoğlu
España
Portero: Unai Simón
Defensas: Marc Cucurella, Dean Huijsen, Robin Le Normand, Pedro Porro
Mediocampistas: Pedri, Martín Zubimendi, Mikel Merino
Delanteros: Nico Williams, Mikel Oyarzabal y Lamine Yamal.
Pronóstico SI Fútbol
Los campeones de la última Eurocopa superarán al equipo turco en un partido que seguramente sea disputado y trabado.
Turquía 1-3 España
Más noticias sobre el Mundial 2026
