Uli Hoeness cargó contra el FC Barcelona y negó el posible fichaje de Harry Kane

Fiel a su estilo filoso, el presidente de honor del Bayern Múnich, Uli Hoeness, se refirió al interés del FC Barcelona por Harry Kane para reemplazar a Robert Lewandowski, que dejará de ser futbolista blaugrana a partir del 30 de junio próximo.

"Harry Kane es el mejor fichaje que hemos hecho nunca. El FC Bayern es un club que compra, no que vende. ¿Si se va a quedar? Sí, y el Barcelona de todos modos no tiene dinero", dijo el directivo alemán luego de que el Bayern gane la DFB Pokal contra el Stuttgart, justamente por 3-0 con un hattrick del delantero inglés con pasado en el Tottenham. Además, le tiró un dardito a Mourinho, que quiere que el Real Madrid fiche a Olise: "Espero no verle. Puede poner cinco ojos en Olise, pero no lo conseguirá".

El propio Kane fue consultado por su futuro, pero se mostró tranquilo con la temporada realizada y ya está enfocado en el Mundial 2026 con Inglaterra: "No es el momento de hablar de eso ahora, pero no hay pánico. Queríamos mantener conversaciones hasta el final de la temporada y todavía tenemos un Mundial por jugar. Pero todo el mundo sabe cuánto disfruto aquí. La situación es tranquila", dijo en zona mixta tras la consagración en la copa.

FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026 | Christian Kaspar-Bartke/GettyImages

Si bien se va a quedar con las ganas del triplete y la UEFA Champions League será su gran objetivo de cara a la temporada 2026/27, la campaña del inglés ha sido descomunal: jugó 31 partidos en la Bundesliga y anotó 36 goles, mientras que en la UCL dijo presente en 13 encuentros, alcanzando la cifra de 14 tantos. En la DFB Pokal disputó seis cotejos y anotó diez goles.

Un patrón se repite de manera constante: tiene más goles que partidos jugados. Se perfila para ser uno de los grandes nombres del Mundial 2026 y está liderando la carrera rumbo al Balón de Oro.