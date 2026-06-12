Última actualización de la lesión de Lamine Yamal: ¿llega al debut de España en el Mundial 2026 ante Cabo Verde?

El debut de España en el Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y Luis de la Fuente se ilusiona con tener a todas las figuras a disposición para enfrentar a Cabo Verde. El partido se jugará el lunes desde las 11 del este de Estados Unidos y las 18 de Madrid en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

La buena noticia salió desde la concentración de la Furia Roja en Chattanooga: tanto Lamine Yamal como Nico Williams se quedaron entrenando cuando los convocados tuvieron día libre, y a la vuelta de la plantilla se sumaron a la par de sus compañeros.

Si bien el entrenador podría disponer de que ambos vayan al banco contra los africanos, lo cierto es que parecen estar en forma para jugar y sumar minutos de a poco puede ser crucial para tenerlos en plenitud de cara al resto de la Copa del Mundo.

Training Spain | Soccrates Images/GettyImages

Lamine Yamal sufrió el pasado 22 de abril una lesión en el tendón de la corva de su pierna izquierda (músculo bíceps femoral) frente al Celta de Vigo en el Camp Nou por LaLiga. El joven maravilla ya había sentido una molestia y forzó la situación para no tener que salir, algo que le valió una "enseñanza sobre su cuerpo", según dijo Hansi Flick en conferencia de prensa.

En la temporada 2025/26 jugó 28 de los 32 partidos posibles por LaLiga, donde capitalizó 16 goles y 12 asistencias, alzándose así como una de las figuras del equipo. En la UEFA Champions League disputó 10 de 12, con seis tantos y cuatro asistencias. Fue campeón en el torneo español de Primera División y ganó la Supercopa de España.

La selección española debutará el lunes 15 de junio frente a Cabo Verde en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El segundo partido de la fase de grupos será ante Arabia Saudita el 21 de junio, también en el estadio del Atlanta United. Cerrarán la instancia inicial frente a Uruguay en el Estadio Akron de Guadalajara, el 26 de junio.