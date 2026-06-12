Última actualización de la lesión de Neymar: ¿llega al debut de Brasil en el Mundial 2026 ante Marruecos?

Este sábado 13 de junio comienza el camino de Brasil en el Mundial 2026. Los dirigidos por Ancelotti tendrán un rival de máximo riesgo ya que tendrán enfrente a Marruecos, una de las selecciones más potentes de África.

Para el debut de los quíntuples campeones del mundo, una de las grandes dudas es qué pasará con Neymar Jr que, para sorpresa de muchos, logró meterse en la lista de convocados.

¿Llega Neymar al debut de Brasil en el Mundial 2026 ante Marruecos?

Según la información de UOL Esporte, el delantero del Santos ya superó la lesión que lo molestó en las últimas semanas. Sin embargo, la falta de ritmo de juego lo mantendrá al margen del primer partido. Y tampoco es seguro que vea muchos minutos ante Haití, en el segundo compromiso de Brasil.

🚨🇧🇷 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Neymar will miss the game vs. Morocco, and is also a DOUBT for the game vs. Haiti.



He is NOT injured anymore, but he lacks match fitness. That's the reason why he is a doubt for his 2nd World Cup game.



It's been 25 days without any on-pitch activity since… pic.twitter.com/g0VQJjCOVU — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 12, 2026

Como decíamos, el equipo dirigido por Ancelotti no tendrá un comienzo para nada fácil. Marruecos llega como subcampeón de África, con un equipo muy consolidado que además viene de lograr el tercer puesto en Catar 2022.



Los siguientes compromisos de Brasil son ante Haití, el próximo viernes 19, y cerrarán su participación en el Grupo C ante Escocia, el miércoles 24.

Lo cierto es que Brasil llega a la Copa del Mundo sin aparecer en el radar de los grandes candidatos. Si logran administrar esta situación, sin dudas podrían llegar a ser un equipo muy peligroso.