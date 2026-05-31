El campamento de la selección de España antes de viajar al Mundial 2026 ya está en marcha, al igual que la ilusión de la Furia Roja. Los actuales campeones de Europa llegan como candidatos a la máxima cita y no quieren dejar pasar la oportunidad de bordarle la segunda estrella al escudo.

A pesar de toda la expectativa, no todo es color de rosas puertas adentro: tres futbolistas importantes del armado de Luis de la Fuente están lesionados y no llegarían al debut frente a Cabo Verde, incorporándose a lo largo de la fase de grupos a la plantilla que está formalmente a disposición del entrenador.

Según confirmó Óscar Luis Celada, médico de la RFEF, en diálogo con EFE, estos son Lamine Yamal, Nico Williams y Mikel Merino. Los casos ya eran conocidos por todos, aunque faltaba una evaluación personal de cada uno una vez que inicie la concentración de la selección antes de viajar a Estados Unidos.

FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-CELTA DE VIGO | JOSEP LAGO/GettyImages

Lamine Yamal sufrió una lesión en el tendón de la corva de su pierna izquierda (músculo bíceps femoral) en el partido del pasado 22 de abril justamente pateando el penalti que le dio la victoria a su equipo ante el Celta de Vigo en el Camp Nou por LaLiga. El joven maravilla ya había sentido una molestia en la zona antes del remate, pero decidió hacerse cargo igualmente del disparo.

En la temporada jugó 28 de los 32 partidos posibles por LaLiga, donde capitalizó 16 goles y 12 asistencias, alzándose así como una de las figuras del equipo. En la UEFA Champions League disputó 10 de 12, con seis tantos y cuatro asistencias.

La selección española debutará el lunes 15 de junio frente a Cabo Verde en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El segundo partido de la fase de grupos será ante Arabia Saudita el 21 de junio, también en el estadio del Atlanta United. Cerrarán la instancia inicial frente a Uruguay en el Estadio Akron de Guadalajara, el 26 de junio.