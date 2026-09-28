Última hora de la lesión de Militao: ¿cuándo volverá a jugar con el Real Madrid?

El Real Madrid regresó este lunes a los entrenamientos en Valdebebas después de varios días de descanso por la fecha FIFA y recibió una noticia especialmente positiva: Éder Militao volvió a realizar una práctica continua junto al resto de sus compañeros.

El defensor llevaba apartado desde abril, cuando sufrió una nueva lesión en la parte posterior del muslo izquierdo, aunque su presencia en los trabajos grupales todavía no significa que esté listo para competir.

🚨🚨💣 BREAKING: Éder Militão is BACK in team training. pic.twitter.com/KiXw5NgFFc — Madrid Zone (@theMadridZone) September 28, 2026

Una lesión que lo dejó cinco meses fuera

Militao fue operado el 28 de abril de 2026 por una rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda, misma zona en la que ya había atravesado otro problema físico.

Por eso, la rehabilitación actual se desarrolló con especial cuidado y con el objetivo principal de evitar una nueva recaída. El tiempo estimado inicialmente rondaba los cuatro o cinco meses, una previsión que explica su ausencia durante buena parte del inicio de la temporada 2026/27.

¿Cuándo podría volver a jugar?

Aunque el regreso a los entrenamientos supone una señal alentadora, no existe una fecha oficial para su vuelta a los partidos. El siguiente paso será aumentar progresivamente las cargas, comprobar cómo responde físicamente y recuperar el ritmo necesario para competir al máximo nivel.

La intención del cuerpo técnico de José Mourinho es no acelerar los plazos. Militao deberá completar distintas etapas antes de recibir el alta competitiva, por lo que su regreso dependerá de cómo evolucione durante las próximas sesiones.

Real Madrid Training And Press Conference - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Para el entrenador portugués, recuperar cuanto antes al defensor merengue supone una alternativa importante para reforzar una última línea que tuvo que afrontar varias bajas, aunque sumó la incorporación de Ibrahima Konaté durante el verano para reforzar el eje de la zaga.

Una posible fecha para su regreso

El Real Madrid volverá a competir el 10 de octubre ante el Villarreal, una fecha que podría servir como la primera referencia para evaluar el estado del central. Sin embargo, después de varios meses alejado de las canchas, deberá recuperar progresivamente ritmo, intensidad y confianza antes de volver a competir.

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