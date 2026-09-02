Última hora de la lesión de Tchouaméni: ¿cuándo volverá a jugar con el Real Madrid?

Previo al arranque de la temporada 2026/27 de LaLiga, Aurélien Tchouaméni terminó la pretemporada del Real Madrid con molestias musculares que inicialmente no parecían representar un contratiempo serio. Sin embargo, su recuperación se extendió más de lo previsto y el mediocampista francés continúa sin estar disponible, después de quedar fuera de las tres primeras fechas del campeonato.

La situación llevó al cuerpo técnico a manejar con cautela su regreso. El mediocampista todavía no disputó minutos oficiales y tampoco pudo participar en los encuentros de preparación, por lo que necesitará recuperar progresivamente el ritmo antes de asumir nuevamente un papel protagonista.

#2Sep | El Real Madrid ya ha terminado de entrenarse…



💪🏻El equipo hizo trabajo físico, pero también ejercicios de presión y posesión.



✅Sergio Martínez se entrenó por primera vez con el Real Madrid.



❌Tchouaméni y Endrick siguen fuera del grupo. pic.twitter.com/J12c71hol2 — Diego Mengual (@MengualEnLinea) September 2, 2026

Mourinho no quiere correr riesgos

José Mourinho tiene claro que Tchouaméni será importante cuando esté en condiciones de volver a la actividad deportiva, pero no pretende precipitar su regreso. El entrenador portugués explicó el pasado domingo, antes del encuentro ante el Málaga -correspondiente a la tercera fecha-, que prefiere esperar antes que exponer al futbolista a una nueva lesión.

“No quiero que entre, salga, entre, salga por lesiones”, señaló Mourinho. La intención es que el francés vuelva únicamente cuando esté completamente recuperado y pueda mantener continuidad durante las siguientes semanas.

Por eso, se prevé que Tchouaméni pueda comenzar a sumar minutos a partir de la quinta jornada, siempre que su evolución sea favorable. Su regreso, en cualquier caso, dependerá de cómo responda en los entrenamientos previos.

Una pieza que el Madrid necesita

Real Madrid CF v Real Oviedo - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Después de una temporada en la que recuperó protagonismo y confianza tras un inicio complicado en el Bernabéu, el francés afronta una campaña importante para confirmar ese crecimiento. Es el especialista defensivo más natural del plantel para actuar como ancla en la mitad de cancha.

Por eso, el técnico luso prefiere esperar. Tchouaméni será una pieza clave para el Real Madrid, pero su vuelta tendrá que producirse cuando esté preparado para jugar con regularidad y sin poner en riesgo su físico.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP