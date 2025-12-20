El Real Madrid despedirá el 2025 en el Bernabéu sin uno de sus capitanes: Federico Valverde venía arrastrando una molestia por un golpe en uno de sus pies, y para colmo de males sufrió un fuerte estado gripal que lo marginó del partido de este sábado frente al Sevilla.

A pesar de esta baja sensible, Xabi Alonso recibió varias buenas noticias en el marco de la convocatoria: vuelven Alaba, Mendy, Rüdiger, Camavinga y Asencio.

El Real Madrid necesita ganar para meterle presión al FC Barcelona, que juega este domingo frente al Villarreal en condición de visitante. La diferencia es de cuatro puntos, con el club Culé ostentando la cima de la tabla de posiciones de LaLiga. En caso de vencer a los de Nervión este sábado, el Madrid quedará segundo a un punto y a la espera de que los de Hansi Flick dejen unidades en el Estadio de la Cerámica. Eso sería, sin dudas, un gran regalo de navidad para el Merengue y toda la afición del conjunto capitalino.

Xabi Alonso palpitó el encuentro con el Sevilla

Xabi Alonso Press Conference For Real Madrid - Copa Del Rey | Europa Press Sports/GettyImages

"Es el último partido del año. Hemos jugado muchos partidos, queremos acabar bien, enlazar la tercera victoria y empezar 2026 con energía y optimismo. El rival es exigente, demanda mucho, juega con situaciones de uno contra uno, los jugadores van mucho al duelo. Con balón son buenos. Queremos que la gente disfrute", dijo el entrenador tolosarra este viernes en el marco de la rueda de prensa típica a los encuentros.

"Estoy bien, con ganas, con energías, con fuerza. Queremos acabar bien ha sido un periodo duro y difícil. Queremos empezar bien el 2026. Siempre aspiramos a todos, el objetivo final ya sabemos cuál es. El proceso para cómo conseguirlo es fundamental, vamos de arriba a abajo, desde el presidente hasta los jugadores", cerró.