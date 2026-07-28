Última hora: Guido Pizarro dejará de ser técnico de Tigres

El inicio de torneo para los Tigres de la UANL ha sido un desastre total. El cuadro del norte de México suma uno de los seis puntos en juego tras dos jornadas. Este rendimiento es en efecto doloso para una de las plantillas que si bien se ha debilitado, no deja de ser una de las mejores de la Liga MX.

Uno de los señalados por esta situación es Guido Pizarro. Si bien es cierto que el técnico ha llevado a los felinos a dos finales en el lapso de un año al frente del club, perdió las dos. Hoy mismo, el entrenador vive sus horas más bajas al frente de los de la UANL, tanto que su puesto será liberado en minutos.

Guido Pizarro renunció à la dirección técnica de Tigres.



Se la han aceptado.



Información en proceso.



Tendremos nuevo DT. — Willie González (@WillieGzz) July 28, 2026

Willie González revela que Guido ha presentado su renuncia al equipo felino. El técnico no está conforme con el presente del club, por lo que prefiere dar un paso al costado del mismo, pues la gerencia no la he cumplido de lleno con las promesas iniciales.

La fuente también afirma que la directiva no quiere terminar de mala forma con quien fue una leyenda de Tigres sobre el césped, por lo que, han aceptado la renuncia. Siendo el caso, la gerencia de la UANL inicia la cacería de un nuevo entrenador de forma inmediata, mientras se define un interino para lo que resta de semana.

Tigres UANL v Atletico San Luis - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Uno de los motivos por los cuales el técnico decide dejar el proyecto es el pésimo manejo del mercado. Desde su llegada, el club ha perdido piezas al por mayor. Sin embargo, los fichajes no ha llegado al nivel que se le prometieron a Pizarro.

El anuncio oficial llegará en minutos. Guido no quiere hacer perder más el tiempo a Tigres, pues entiende que no es el momento para dirigir un proyecto en obvia decadencia.