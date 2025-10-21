Última hora: se suspende el partido entre el Villarreal y el Barcelona en Miami

Después de múltiples protestas en contra de la decisión, LaLiga ya se echó para atrás. A través de un comunicado, los dirigentes del fútbol español indicaron que el partido entre Villarreal y Barcelona, que se programó para jugarse en Miami, finalmente no se llevará a cabo en dicha ciudad.

La misiva del organismo europeo indicó:

“LaLiga lamenta profundamente que este proyecto, quere presentaba una oportunidad histórica e inigualable para la internacionalización del fútbol español, no pueda seguir adelante. La celebración de un partido oficial fuera de nuestras fronteras habría supuesto un paso decisivo en la expansión global de nuestra competición, reforzando la presencia internacional de los clubes, el posicionamiento de los jugadores y la marca del fútbol español en un mercado estratégico como es Estados Unidos”.

🚨 NOTA INFORMATIVA.



LALIGA informa de la cancelación del Partido Oficial en Miami, una oportunidad histórica para la internacionalización del fútbol español. Seguiremos trabajando por una competición global, moderna y competitiva.

Todo comenzó la jornada pasada en las protestas donde los jugadores no arrancaban el partido de manera normal. Se mantenían inmóviles por algunos segundos en protesta a dicha decisión.

Asimismo, figuras como Dani Carvajal también enviaron mensajes a través de redes sociales. Esto tras la nula respuesta de los directivos ante los capitanes de los equipos para poder entender y evitar malentendidos sobre la decisión.

Después de dicho comunicado, ni el Barcelona ni el Villarreal han comunicado alguna decisión o publicado alguna misiva, ni en redes sociales ni en sus sitios oficiales.

Esta es la cuarta vez que no se consigue llevar un partido de LaLiga a Estados Unidos. El primer intento fue en la temporada 2018-19 con un Girona contra Barça; en la 19-20 se propuso un Villarreal-Atlético y la temporada pasada el Barcelona vs el Atlético.