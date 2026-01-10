La cuenta atrás para la final de la Supercopa de España continúa en Yeda, y el nombre de Kylian Mbappé sigue marcando el pulso de la previa. Las últimas informaciones llegadas desde Arabia Saudí invitan al optimismo en el entorno del Real Madrid, aunque la prudencia sigue presente en el vestuario blanco.

Según informa ESPN y el periodista Javier Rodríguez “Rodra”, los resultados de la resonancia magnética realizada ayer en Valdebebas han sido claramente alentadores. Las pruebas médicas parecen mucho mejores de lo esperado, un primer paso clave para que el delantero francés pueda estar disponible en el partido decisivo frente al FC Barcelona.

Lo último sobre Mbappé desde Jeddah:



Los resultados de la resonancia que se hizo ayer en Valdebebas parecen mucho mejores.



El jugador se siente mejor.



El temor en el vestuario es todo el tiempo que lleva sin jugar para volver justo en una final. @ESPNDeportes — Rodra (@Rodra10_97) January 10, 2026

Mejores sensaciones… pero con una duda clave

FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-TRAINING | PIERRE-PHILIPPE MARCOU/GettyImages

Más allá de los informes médicos, el propio Mbappé se siente mejor, una señal positiva que refuerza la idea de que su presencia en la final es cada vez más viable. Sin embargo, dentro del vestuario existe un temor que va más allá de la lesión en sí, el tiempo que el jugador lleva sin competir.

La preocupación no es tanto el riesgo inmediato, sino la exigencia de volver directamente en una final, sin rodaje previo, en un 'Clásico' y con un título en juego. Un escenario de máxima tensión que obliga al cuerpo técnico a medir cada paso con extrema cautela.

Mbappé no quiere perdérsela

A pesar de las dudas y del contexto, hay un factor que empuja con fuerza en una dirección: la voluntad del propio Mbappé. El delantero quiere jugar la final contra el Barcelona y no concibe quedarse fuera de una cita de esta magnitud. Su deseo es claro y firme, consciente de lo que significa un 'Clásico' y de la oportunidad de levantar su primer título en este escenario.

Flick se rinde al talento del francés

🚨 HANSI FLICK: "Para mí, en este momento, Kylian Mbappé es el mejor delantero del mundo. Lleva muchos goles y es un crack mundial". pic.twitter.com/pdhzVwbYWT — Naninho (@SrNaninho) January 10, 2026

Desde el otro lado, el respeto es absoluto. Hansi Flick, en la rueda de prensa previa, no escatimó elogios hacia el atacante madridista: “Mbappé es el mejor delantero del momento. Es un crack mundial”.

Un reconocimiento que refleja la amenaza que supone el francés para cualquier defensa… y especialmente para el Barcelona.

Un verdugo habitual del Barça

Real Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Los números refuerzan ese respeto. Mbappé ha convertido al Barça en uno de sus rivales favoritos: 9 partidos, 12 goles y 1 asistencia. Unos registros demoledores que explican por qué su posible presencia cambia por completo el planteamiento del partido y el estado de ánimo de ambos equipos.

La decisión final, a horas del partido

Con mejores resultados médicos, sensaciones positivas y el deseo firme del jugador, Mbappé gana opciones de estar en la final. Pero el debate sigue abierto. El Real Madrid deberá decidir si apuesta por su estrella desde el inicio, si la reserva como arma desde el banquillo o si prioriza el largo plazo sobre la urgencia del título.

Lo único seguro es que, juegue o no, Mbappé ya condiciona la final. Y a menos de 48 horas del 'Clásico', su nombre sigue siendo el gran protagonista de la Supercopa de España.