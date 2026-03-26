Últimas noticias de América: representantes en selecciones nacionales, Concachampios y más

El Club América no pasa por su mejor momento en este Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, han tenido un desempeño inestable y para muestra es que han perdido tres de sus últimos cinco juegos, además, se encuentran ubicados en el octavo sitio de la clasificación general con 17 puntos de 36 posibles, sin duda es el torneo más complicado que han tenido desde la llegada de André Jardine al banquillo.

En su lucha por regresar a los primeros planos y escalar posiciones, previo a la Fecha FIFA del mes de marzo te compartimos las noticias más recientes del cuadro azulcrema.

Reyes y Sánchez llamados al tricolor

Israel Reyes y Erick Sánchez fueron convocados por la Selección de México para su partido amistoso contra Portugal y Bélgica. 🇲🇽🫡



¡Hay que dar el máximo, Águilas! 👊 pic.twitter.com/C84SCi2Noy — Club América (@ClubAmerica) March 19, 2026

El bajo desempeño del cuadro azulcrema se ha reflejado en sus convocados a selecciones nacionales, en el caso del cuadro azteca, Javier Aguirre solo requirió de dos elementos: Israel Reyes y Erick Sánchez.

Una vez descartado Luis Ángel Malagón, otros elementos parecen quedar resagados como Kevin Álvarez, Ramón Juárez y Henry Martín.

La serie de Concachampions 2026

¡Horarios listos para los Cuartos de Final! 🫡🔥



Prepárense y vayamos juntos por el pase a Semifinal, Águilas. ¡Nos vemos en Champions Cup! 🦅 pic.twitter.com/cudjrWOckL — Club América (@ClubAmerica) March 21, 2026

Los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2026 entre Club América y Nashville SC ya tienen fechas confirmadas.

El partido de ida se jugará el martes 7 de abril a las 20:00 horas (EU). 18:00 horas (MX) en el GEODIS Park, y la vuelta el martes 14 de abril a las 23:30 horas (EU), 21:30 horas (MX) en el Estadio Azteca (por confirmar).

América, Cruz Azul y Atlante compartirán el Estadio Banorte

🚨 Mikel Arriola ha confirmado que luego de la Copa del Mundo 🏆 el América, Cruz Azul y Atlante jugarán como locales en el Estadio Azteca 🏟️😳#america #cruzazul #atlante #futbol #estadioazteca pic.twitter.com/8HURIjIbuf — MARCA México 🇲🇽 (@MarcaMexico_) March 24, 2026

El América volverá a jugar en el Coloso de Santa Úrsula como local el próximo 11 de abril a las 21:00 horas tiempo del centro de México, cuando se mida a Cruz Azul.

Mikel Arriola anunció que América, Atlante y Cruz Azul jugarán en el Coloso de Santa Úrsula a partir del próximo semestre (Apertura 2026).

“Van a jugar ahí Atlante, Cruz Azul y América. FIFA en su ciclo proyecta este Mundial en 80 por ciento más que Rusia y 70 por ciento más que Qatar. Lo importante es suelos recursos son reinvertidos en desarrollo”, comentó el directivo.

Cáceres y Rodríguez convocados por la selección de Uruguay

Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres fueron convocados por la Selección de Uruguay para sus partidos amistosos contra Inglaterra y Argelia. 🫡🇺🇾



¡Mucho éxito en sus enfrentamientos, Águilas! 👊 pic.twitter.com/uRueiNvhaj — Club América (@ClubAmerica) March 23, 2026

El extremo izquierdo Brian Rodríguez y el zaguero central Sebastián Cáceres fueron convocados por Marcelo Bielsa a la selección de Uruguay para sus partidos amistosos contra Inglaterra y Argelia en la Fecha FIFA de marzo.

Ambos elementos azulcremas aspiran a poder ser llamados para la Copa del Mundo 2026 que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, este verano.

Las Águilas buscan su primer refuerzo para el Apertura 2026

UN FRANCÉS EN EL NIDO 🦅🇫🇷



👀 América ya mueve sus piezas rumbo al Apertura 2026 y tiene en la mira a Sébastien Salles-Lamonge, uno de los mediocampistas más constantes del San Luis.



📰 De acuerdo con El Universal, el francés es uno de los nombres que más gustan en Coapa, donde… pic.twitter.com/VejyCD9ylf — Futbol Total (@futboltotal) March 23, 2026

Este lunes, de acuerdo a información de El Universal, América ya estaría trabajando en su nueva incorporación, el mediocampista francés del Atlético de San Luis, Sébastien Salles-Lamonge.

Después de dos años en el cuadro potosino y con las bajas que América podría tener para el siguiente torneo, Jardine y la directiva encabezada por Santiago Baños, se han puesto a trabajar desde marzo para poder concretar el fichaje del francés.

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