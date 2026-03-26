Últimas noticias de Chivas: nuevo récord a la vista, el Clásico Tapatío en Estados Unidos y más

El Club Deportivo Guadalajara es el líder absoluto del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, luego de 12 fechas con 30 unidades tras 10 triunfos y solo dos derrotas. El conjunto de Gabriel Milito está teniendo su mejor desempeño en los últimos 8-9 años y son candidatos a coronarse con el campeonato.

Además, son base de la selección mexicana previo a la Copa del Mundo 2026, por lo tanto te compartimos la información más reciente del cuadro tapatío previo a la Fecha FIFA del mes de marzo en donde cl combinado azteca se medirá a su similar de Portugal y Bélgica.

Los representantes de Chivas en selección mexicana

El portero Raúl Rangel se perfila para ser el titular en el próximo Mundial 2026, el apodado como 'Tala' se ha ganado la confianza del cuerpo técnico de la selección y es del agrado de Javier Aguirre. También Richard Ledezma ha sido un constante en las últimas convocatorias como lateral derecho.

El mediocampista Brian Gutiérrez es otro que ha destacado en el club y tricolor, junto con uno prácticamente asegurado para la justa mundialista Roberto Alvarado y el goleador Armando González.

Chivas va por récord histórico de victorias

🔝 La impresionante marca que el Rebaño está muy cerca de alcanzar 👀



😱 Quieren hacer historia 👇🏼https://t.co/ck0nAh97hg — CHIVAS (@Chivas) March 24, 2026

El Rebaño Sagrado se encuentra a un triunfo de romper su propio récord de más partidos ganados en una misma fase regular de torneos cortos.

Actualmente, el equipo registra 10 triunfos, una cantidad que ya han alcanzado en varias oportunidades: el Clausura 23, el Bicentenario 2010, el Clausura 04 y el Invierno 1998. Sin embargo, en esta ocasión cuentan con ventaja ya que les restan cinco partidos por jugar, por lo que podrían establecer un nuevo récord y dejarlo aún más arriba.

Habrá Clásico Tapatío en el parón de Fecha FIFA

El conjunto rojiblanco no tendrá actividad oficial esta semana debido al parón por la Fecha FIFA de marzo. Sin embargo, el Rebaño Sagrado aprovechará la pausa para viajar a Los Angeles, donde disputará una edición más del Clásico Tapatío en el BMO Stadium de LAFC.

Será un duelo importante para seguir en ritmo y darle minutos de juego a otros elementos para llegan con buen ánimo a la Jornada 13.

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