Cruz Azul es el flamante campeón del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. La escuadra cementera sumó su décima estrella en el futbol mexicano y buscará seguir en los primeros planos para el siguiente torneo.

A continuación te compartimos las noticias más relevantes sobre la Máquina Celeste.

Joel Huiqui todavía no firma su nuevo contrato

En entrevista a medios, Joel Huiqui compartió que todavía no ha firmado su nuevo contrato como entrenador de Cruz Azul. Sin embargo, el estratega mexicano afirmó que es cuestión de días para que este tema se solucione.

El exjugador de Pachuca y Cruz Azul señaló que se reunirá con Iván Alonso y el presidente de la institución, Víctor Velázquez, para definir los detalles del nuevo vínculo.

Joel Huiqui menciona que en los próximos días quedará lo de su contrato.



Habrá reuniones con directiva para planear el torneo, le gustaría un par de refuerzos para apuntalar la plantilla. pic.twitter.com/QZKDbomuyo — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) June 1, 2026

Huiqui pide dos refuerzos para el Apertura 2026

El nuevo entrenador de Cruz Azul señaló que su intención es que el equipo mantenga la mayor parte de la plantilla que salió campeona en el Clausura 2026, además de sumar a un par de refuerzos en el mercado de verano.

La idea es que se queda la mayoría, imposible todos. Realmente es un plantel no tan largo ni tan grande. Yo espero que podamos conseguir un par de refuerzos en zonas específicas para poder mejorar el equipo Joel Huiqui

FBL-MEX-PUMAS-CRUZ AZUL | CARL DE SOUZA/GettyImages

Huiqui no mencionó en qué posiciones buscará reforzar al plantel actual, aunque se infiere que la directiva de Cruz Azul buscará a un lateral por derecha para el próximo torneo.

¿Jorge Sánchez regresa a Cruz Azul?

En las últimas horas un rumor ha ganado fuerza en redes sociales: el posible regreso de Jorge Sánchez a la institución. De acuerdo con varios reportes periodísticos, el lateral de la selección mexicano está interesado en volver a la Liga MX después de haber estado cuatro meses en el futbol griego con el PAOK.

Mexico Vs Australia | Ronaldo Bolaños/GettyImages

En este contexto, el nombre de Sánchez ha sido relacionado con Cruz Azul. El lateral formado en Santos Laguna tuvo un rendimiento aceptable con la Máquina y no vería con malos ojos regresar a La Noria. Hasta el momento, el posible fichaje de Jorge Sánchez es solamente un rumor. Su destino se definirá después de que termine su participación con el Tri en el Mundial 2026.

Mauricio Ymay, de la cadena TUDN, reveló que el jugador mexicano tiene una oferta "importante" de un club europeo y otro ofrecimiento de un club mexicano. En caso de una buena actuación en la justa mundialista, Sánchez podría optar por seguir probando suerte en el extranjero.