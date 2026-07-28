Últimas noticias de fichajes Cruz Azul: Fernández y la directiva siguen negociando, la situación de Erik Lira y más

Continúa la actividad en la Liga MX, durante la víspera de la Jornada 3 y el comienzo de la Leagues Cup 2026, sigue abierto de mercado de transferencias.

Mientras tanto, el vigente campeón del balompié azteca y el Campeón de Campeones, el Club de Fútbol Cruz Azul, sigue pasando por la gloria.

Por lo tanto, los dejamos con las noticias sobre fichajes más recientes de la Máquina Celeste.

Francisco Nevárez es opción de la Máquina

FRANCISCO JAVIER NEVÁREZ 🚨



Hoy es la opción más adelantada para reforzar a @CruzAzul en la lateral por derecha.



Es el jugador con “perfil similar” a Omar Campos que me habían descrito.



Negociaciones avanzadas, aún no cerrado. @TUDNMEX @TUDNUSA pic.twitter.com/mysPwnKAvo — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) July 24, 2026

Según el periodista Adrián Esparza Oteo, aseguró en sus redes sociales que, el jugador de FC Juárez, Francisco Nevárez es la opción que está más cerca de llegar en este mercado de pases y reforzar la lateral derecha.

La idea es conseguir un futbolista con un perfil que se parezca a Omar Campos, por lo que se esperan novedades en los próximos días.

“Francisco Javier Nevárez. Hoy es la opción más adelantada para reforzar a Cruz Azul en la lateral por derecha. Es el jugador con “perfil similar” a Omar Campos que me habían descrito. Negociaciones avanzadas, aún no cerrado”, señaló a través de sus redes.

Erik Lira sin ofertas formales para marcharse a Europa

¡¡SE QUEDA EN LA MÁQUINA!! 🚨🚂



De acuerdo con Adrián Esparza Oteo para TUDN, Cruz Azul AÚN NO ha recibido ninguna oferta de Europa por Erik Lira ❌🇪🇺



📌 Pese a su GRAN ACTUACIÓN en el Mundial con Selección Mexicana, el mediocampista se mantendría en la Liga MX mientras sus… pic.twitter.com/41jvUMRUbt — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) July 24, 2026

De acuerdo con información del periodista Martin del Palacio, la cifra que podrían exigir los cementeros estaría alrededor de los 7 y 8 millones de dólares para dejar salir a Erik Lira.

Sin embargo, al momento no han llegado ninguna oferta formal con todo y que su valor en el mercado es de 13.5 millones de dólares, luego de haber incrementado su valor tras el Mundial.

Lira ya dejó claro en una charla con TUDN que quiere irse del club y emigrar a Europa: “Yo tengo un sueño, que no voy a parar hasta conseguirlo, no va a quedar en mí. Yo quiero irme y estamos haciendo todo lo posible”.

Gabriel Fernández sigue negociando con Cruz Azul

GABRIEL “TORO” FERNÁNDEZ 🚨



Cruz Azul y jugador quieren renovar.



Me entero que en estos momentos van por buen camino para poder llegar a un acuerdo y extender su contrato.



Ayer marcó el uruguayo. pic.twitter.com/vU4L4l1Ei3 — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) July 18, 2026

Cruz Azul reinició las pláticas para renovar a Gabriel Fernández antes del Apertura 2026, ya han sido semanas de negociaciones, pero aún no han cerrado un acuerdo.

El delantero se ha mantenido activo y marcó un gol en la remontada de la primera jornada 3-2 sobre Atlético de San Luis, en el inicio del torneo. Su continuidad depende del salario, de la duración del nuevo contrato y del lugar que tendrá en el ataque. Mientras no firme, el uruguayo conserva la opción de escuchar otros proyectos para seguir en la Liga MX.

Por ende, se habla de que el charrúa tendría entre sus opciones podre arribar al Estado de México a la fila de los Diablos Rojos debido a su buena relación con Antonio Mohamed, por lo tanto, mientras no se confirme su renovación con la Máquina tiene opciones en otros proyectos.