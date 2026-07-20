Últimas noticias de fichajes Cruz Azul: la oferta por Erik Lira, la situación de Gabriel Fernández y más

Finalizó la Copa del Mundo 2026 y, a su vez se ha llevado a cabo la Jornada 1 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

No obstante, los clubes del fútbol mexicano podrán seguir haciendo movimientos para tratar de mejorar su plantilla hasta el arranque de la Jornada 8.

GANÓ LA MÁQUINAAAAAAAAAAA. PRIMEROS TRES PUNTOS DEL TORNEO. ✅ pic.twitter.com/U8SVIRqX2C — CRUZ AZUL (@CruzAzul) July 18, 2026

Mientras tanto, el vigente campeón del balompié azteca, el Club de Fútbol Cruz Azul, hizo su debut en el certamen con remontada incluida.

A pesar de haberse puesto en desventaja 2-0 ante el Atlético de San Luis en calidad de visitantes, en la parte complementaria marcaron tres goles para dejar el marcador 2-3 a su favor.

De esa manera, les compartimos las noticias sobre fichajes más recientes de la Máquina Celeste.

César Montes se complica para llegar a la Máquina

¡CÉSAR MONTES SE ALEJA DE CRUZ AZUL! 🫢😵



Los representantes de César Montes estarían pidiendo 3MDD de prima anual.



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La directiva celeste se encontraría negociando con el Lokomotiv Moscú de Rusia para hacerse de sus servicios este verano y el 'Cachorro' estaría dispuesto a regresar al fútbol mexicano con el vigente campeón.

Sin embargo, el tema económico sigue siendo la limitante, el Cruz Azul todavía no llega a un acuerdo en ese sentido y las pretensiones económicas de los rusos estarían por encima de lo que pretende el cuadro celeste.

Según el periodista César Caballero, la cifra por la que Lokomotiv Moscú dejaría marcharse a César Montes sería por aproximadamente 12 millones de dólares. Precio que el club azteca ha intentado negociar sin tener éxito.

Cruz Azul rechazó una oferta por Erik Lira

🚨✈️ ¡ERIK LIRA SE VA A EUROPA! 👀



El mexicano confirmó en un video junto a Robegrill que jugará en el fútbol europeo, aunque todavía no reveló cuál será su nuevo equipo 🤯



💬 "Si me voy, el destino no lo sé, pero el próximo video lo grabamos en otro lado."



Me gusta para la… pic.twitter.com/26T7WjD2M7 — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) July 18, 2026

De acuerdo con información del periodista César Luis Merlo, el conjunto celeste recibió una oferta formal por parte de un club español, del cual no reveló su identidad.

Sin embargo, el club mexicano rechazó la oferta debido a que no cumplió con las expectativas. Mientras tanto, el jugador ya declaró que estará jugando en Europa la próxima campaña.

Según las fuentes del periodista argentino, Lira estaría dispuesto a jugar en cualquiera de las cinco grandes ligas de Europa, incluidas las ligas de Países Bajos y Portugal.

El 'Toro' cerca de renovar como celeste

¡Buenas noticias: El “Toro” se queda! 🚨🐂



Las negociaciones entre Cruz Azul y Gabriel Fernández van por excelente camino. Tanto el club como el jugador tienen la intención de renovar y todo indica que pronto se llegará a un acuerdo para extender su contrato.



¡La artillería… pic.twitter.com/wRK2XoYkGd — HistoriaAzul (@Historia_Azul) July 19, 2026

Uno de los temas que ha causado mayor incertidumbre a la directiva era la situación contractual de Gabriel Fernández.

Después de varias semanas la renovación parecía estancarse, pero en los últimos días comenzaron a surgir reportes sobre un posible acuerdo con el goleador charrúa.

Por si fuera poco, el uruguayo respondió en su presentación en el Apertura 2026 marcando un gol ante los potosinos siendo clave en la remontada y dejando en claro que está listo para volver a tomar protagonismo, así como competir y hacer dupla con Nicolás Ibáñez.