Últimas noticias de fichajes de Chivas: Campillo es seguido en Grecia; Carrillo sería cedido; Denzell se ilusionó

El Guadalajara está teniendo un torneo aceptable en el Apertura 2026, de la Liga MX, ya que marcha en el tercer lugar de la clasificación con 18 puntos, sin embargo, antes del parón por la Fecha FIFA, tuvo un sorpresivo descalabro 0-2 frente a Querétaro, lo que fue su segunda caída del semestre, comenzando las duras críticas contra los planteamientos del técnico argentino Gabriel Milito.



Para el campeonato, el Rebaño sólo hizo dos contrataciones, Kevin Castañeda y Jordan Carrillo, no obstante, están lejos de las expectativas porque no han podido brillar y ni siquiera se han podido ganar un sitio en el once titular.



De cualquier forma, en el redil están atentos a las ofertas que podrían llegar desde el Viejo Continente en el mercado de invierno.



Aquí están las últimas noticias de fichajes de las Chivas:

1. Desde Grecia quieren a Diego Campillo

Diego Campillo | Evan Bernstein/GettyImages

El Olympiacos de Grecia podría quitarle un jugador más al Rebaño.



Según Transfer Feed, el cuadro griego estaría interesado en fichar al defensa central, quien podría unirse a Armando ‘Hormiga’ González.



Por ahora, el conjunto de El Piréo estará siguiendo de cerca las actuaciones del zaguero con el club tapatío y la selección mexicana.



Se debe recordar que su contrato culmina en este diciembre, por lo que el Guadalajara debe acercarse a platicar con él sobre su renovación o podría irse gratis en el invierno.

2. A Denzell García le ilsuionaba ser rojiblanco

Denzell García | Omar Vega/GettyImages

Durante el mercado de fichajes, se rumoró fuertemente que la directiva rojiblanca buscó el traspaso del mediocapista de Bravos de Juárez, sin embargo, no se concretó.



Sobre el tema, el pivote charló con los medios y aceptó que le causaron ilusión los rumores sobre el interés de los equipos importantes del país, aunque al final está totalmente enfocado con los fronterizos.



“La verdad fue bastante difícil por todo el ruido que se hizo. Sinceramente sí hubo ilusiones, pero estoy en Juárez y mi cabeza estuvo en hacer lo mejor posible las cosas. Si algún día me toca salir, que sea de la mejor manera. Hoy en día represento a Juárez y me entrego cien por ciento a Juárez”, declaró el seleccionado nacional, quien aún tiene posibilidades de cambiar de aires para el 2027.

3. Devaluación en algunos refuerzos

Kevin Castañeda | Simon Barber/GettyImages

Suena difícil que el equipo le abra las puertas a elementos que acaban de llegar al club, sin embargo, gracias al bajón que han tenido en su rendimiento, su valor está en caída, sin saber si irán todavía más para abajo.



La página especializada Transfermarkt acaba de actualizar sus datos y confirmó que Kevin Castañeda, Jordan Carrillo y Brian Gutiérrez se han devaluado en estos meses. El mexicoamericano y el ex de Santos Laguna se devaluaron dos millones de euros, mientras el ex de Xolos ha caído 1.5 mde, algo que debería preocupar a la directiva, recordando que entre los tres se desembolsaron cerca de 16 millones de dólares.

4. Se estaría planteando ceder a Jordan Carrillo

Jordan Carrillo | Leopoldo Smith/GettyImages

De acuerdo con W Deportes, la directiva contempla una cesión para el centrocampista si su situación no cambia.



Según la fuente, Pumas y Cruz Azul estarían dispuestos a aceptar al atacante en sus filas. Al final, esto por ahora queda como un simple rumor sin saber a ciencia cierta si hay acercamientos.