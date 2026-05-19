Últimas noticias de fichajes de Cruz Azul: el futuro de Gudiño, vuelven cesiones, la situación de Giakoumakis y más

El Club de Fútbol Cruz Azul consiguió su objetivo de avanzar hasta la gran final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y en los próximos días tras finalizar su participación en el primer semestre del año, la directiva deberá comenzar a tomar decisiones, porque el tiempo está contado para el comienzo de las acciones en el siguiente torneo.

Después de lo conseguido por Joel Huiqui, tendrán que tomar la decisión de quién será su nuevo entrenador de manera permanente y todo será dependiendo del desenlace si es que continuará el estratega mexicano o buscarán a otro DT en el mercado.

Por otra parte, se ha podido saber que las prioridades de fichajes del club es un defensa central y un lateral o carrilero por derecha con el objetivo de contar con variantes sólidas y no se descarta reforzar otras posiciones como el ataque ante la posible salida de un ‘9’.

También hay que tomar en cuenta que, el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX dará inicio en el mismo fin de semana en que será la final de la Copa del Mundo 2026.

A continuación, les compartimos algunas de las noticias más recientes acerca del mercado de verano y fichajes del conjunto celeste rumbo al segundo semestre del año.

Andrés Gudiño cada vez más cerca del Atlante

DESARMAN A LA MÁQUINA



Atlante pone la mira en Andrés Gudiño de Cruz Azulhttps://t.co/GqspGtt2sS — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 15, 2026

El portero mexicano de la Máquina Celeste, Andrés Gudiño, tendría los días contados con el cuadro cementero, pues según el diario RÉCORD asegura que la titularidad en la portería es totalmente para Kevin Mier y buscan que Gudiño “emigre para darle paso al arquero del futuro celeste: Emmanuel Ochoa, mundialista Sub-20 con México”.

Por lo tanto, se habla de que el portero podría marcharse al conjunto azulgrana cedido por un año con opción de compra.

César Montes está en la mira de la Máquina

AL ACECHO 👀



César Montes se ha convertido una pieza clave en su equipo, ha jugado 29 partidos y suma dos mil 416 minutos, sin embargo no estaría del todo contento.



🛫 Desde diario AS reportan que Montes busca salir de Rusia y Cruz Azul está muy pendiente, ya que es un deseo… pic.twitter.com/0epsS98cPt — Futbol Total (@futboltotal) May 13, 2026

De acuerdo con información del diario AS, el defensa central mexicano César Montes busca salir de Rusia y Cruz Azul está muy pendiente, ya que es un deseo que tienen desde hace rato.

La misma fuente detalla que si bien el ‘Cachorro’ quiere salir de Rusia, su principal objetivo es seguir en el fútbol europeo, por lo que, si la Máquina lo quiere repatriar, tendrá que lanzar una propuesta interesante después de la Copa del Mundo 2026.

Giorgios Giakoumakis podría volver al club

COMPROMETE SU SALIDA 🤔



Giorgos Giakoumakis tiene malas noticias para Cruz Azul.



💥 El delantero sufrió una contusión de segundo grado y se perderá el resto de la temporada, algo que podría complicar su fichaje con el equipo griego donde están a préstamo.



😰 A pesar de su… pic.twitter.com/q5vUVZf2yJ — Futbol Total (@futboltotal) May 13, 2026

El delantero griego Giorgos Giakoumakis está obligado a volver a La Noria si PAOK Salónica no ejecuta la opción de compra y todo esto ocurre mientras el atacante sale de una lesión que lo dejó fuera del cierre de temporada en Grecia.

Su ausencia en momentos clave dejó dudas sobre si PAOK está dispuesto a desembolsar los 5 millones de dólares adicionales que completarían su compra definitiva, después de haber desembolsado 2.1 millones por el préstamo.

Regresan elementos tras cesiones

DE REGRESO A CASA 💙🚂💎



Mauro Zaleta y Javier Suárez regresarán a Cruz Azul tras cumplir sus préstamos con Mazatlán y Atlético de San Luis respectivamente.



Así lo dio a conocer Adrián Esparza Oteo de la cadena TUDN, que establece que dos futbolistas volverán al equipo… pic.twitter.com/uW2nwh73mD — Futbol Total (@futboltotal) May 1, 2026

Mauro Zaleta y Javier Suárez regresarán a La Noria tras finalizar sus respectivos préstamos con Mazatlán y Atlético de San Luis, con la misión de ganarse un lugar en el equipo cementero.

Mauro Zaleta destaca por su versatilidad en el sector izquierdo, donde puede desempeñarse como lateral, interior o incluso extremo. Regresa tras una buena carga de actividad con Mazatlán.

En el caso de Javier Suárez, el joven de apenas 19 años con nacionalidad mexicana y venezolana se desempeña principalmente como lateral derecho.