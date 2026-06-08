Últimas noticias de fichajes de Cruz Azul: las prioridades en la zaga, el posible regreso de Sánchez y más

El Club de Fútbol Cruz Azul trabaja para reforzar su plantilla y mantenerla competitiva para Joel Huiqui de cara al Torneo Apertura 2026 que comenzará días antes de la final del Mundial 2026.

El vigente campeón del fútbol mexicano espera poder apuntalar varias líneas y posiciones en específico y a continuación te dejamos con algunas de las novedades que han surgido en la última semana, luego de habarse coronado y alzado la décima Liga MX de su historia.

César Montes es la prioridad en la central para los cementeros

Lo dicho sobre César Montes y Cruz Azul: los acercamientos vienen desde el mercado de invierno. En ese momento, la operación no avanzó por viabilidad de contrato y montos, pero el contacto entre el club y la representación del jugador continuó.



La idea es retomar la negociación… https://t.co/NOHlbKZsWi — Carrerismo (@ikecarrera) June 7, 2026

Desde hace varios mercados que Cruz Azul pretende fichar a César Montes, con el objetivo de elevar la vara de su zaga central, de hecho, es su prioridad para reforzar la central el siguiente torneo. “Ya se han tendido conversaciones con César Montes, pero no se avanzará hasta que México termine su participación”, reveló Carlos Córdova.

Por lo tanto, no habría novedades hasta que la selección mexicana termine su participación en el Mundial 2026 de este verano.

Guillermo Maripán, en la mira de Cruz Azul

Guillermo Maripán es pretendido por Cruz Azul | Soccrates Images/GettyImages

El mexicano César Montes es el plan A del conjunto celeste para reforzar la zaga central, pero Guillermo Maripán es otra de las opciones que han sonado, el defensor chileno de 32 años y que en la última temporada jugó con el Torino de la Serie A terminó contrato y no renovará con el cuadro de Turín. Por lo que podría llegar como agente libre.

“El zaguero andino Guillermo Maripán estaría en la órbita de tres clubes de la Liga MX de cara al torneo Apertura 2026. Trascendió que por el aún jugador del Torino en la Serie A italiana, habrían preguntado América, Cruz Azul y Rayados”, reveló el periodista Francisco Arredondo del portal Mediotiempo.

Julián Araujo es prioridad en la banda derecha

Fuentes: Cruz Azul tiene a Julián Araujo como una de sus prioridades para la banda derecha.



Ya existen contactos con AFC Bournemouth, club al que pertenece, y con sus representantes. La operación puede caminar por distintas vías, préstamo con opción a compra o compra definitiva. pic.twitter.com/PNUWpguqvZ — Carrerismo (@ikecarrera) June 7, 2026

De acuerdo con Kery!News, la directiva celeste comenzó a explorar la situación de Julián Araujo, quien actualmente está en Celtic y es una prioridad para reforzar la lateral derecha.

La Máquina Celeste busca conocer su valor y las condiciones de una posible negociación, el jugador pertenece al Bournemouth, y el equipo escocés tiene la última palabra pues tiene opción de compra del mexicano.

Jorge Sánchez podría volver a La Noria

Jorge Sánchez jugará el Mundial 2026 | Hector Vivas - FIFA/GettyImages

El futuro de Jorge Sánchez no está definido de cara a la próxima temporada, según las últimas filtraciones del tema, el seleccionado mexicano no habría especificado a qué equipo volver en el país, por lo que analizaría cualquier propuesta, pero se sane que Cruz Azul es uno de los clubes pendientes de su situación.

El jugador tiene contrato vigente con el conjunto griego hasta el 2029, por lo que en caso de querer sus servicios la Máquina deberá ofertar por él.