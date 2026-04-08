Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: Aguirre, Alvarado, Lira, Medina, Febas, Jurado, Rangel, Ozziel y más

Estamos a cuatro jornadas de culminar la fase regular del Torneo Clausura 2026, de la Liga MX. Posteriormente vendrá la Liguilla y aunque se habló en un principio de un mercado de fichajes para dicha fase debido a que algunos clubes perderán a sus jugadores por la concentración del Mundial 2026, eso no sucederá.



De cualquier forma, varios equipos ya están pensando en el futuro, por lo que los rumores de altas y bajas rumbo al Apertura 2026 han dado inicio.



Aquí están las últimas noticias del Fútbol de Estufa:

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1. Chivas rechazó una oferta europea por Raúl Rangel

Raúl Rangel | Simon Barber/GettyImages

El Tala ha despertado el interés de clubes europeos: el Feyenoord Rotterdam de los Países Bajos y el Sporting Lisboa de Portugal.



De acuerdo con TUDN, los neerlandeses ya tuvieron acercamientos con su entorno en las semanas pasadas, mientras los lusitanos le darán seguimiento durante el Mundial.



Otra información que salió a la luz gracias a ESPN fue que el FC Copenhague de Dinamarca lanzó una oferta por el cancerbero, pero el Guadalajara la declinó, pidiendo por lo menos seis millones de dólares.

2. Guido Pizarro renovó con Tigres

Guido Pizarro | Azael Rodriguez/GettyImages

A través de sus redes sociales, la U de Nuevo León dio a conocer la extensión de contrato del técnico argentino.



El Conde estará dos años más al frente de los felinos, con la opción de un tercero si llega a salir campeón.

3. Tres mexicanos en la mira del Feyenoord

Ozziel Herrera | Azael Rodriguez/GettyImages

De acuerdo con el periodista René Tovar, del Diario Récord, el equipo de los Países Bajos mantiene un seguimiento cercano sobre el mediocampista Gilberto Mora (Xolos), el pivote Erik Lira (Cruz Azul) y el extremo izquierdo Ozziel Herrera (Tigres), aunque todavía no existe ninguna oferta formal para iniciar negociaciones con sus respectivos clubes.

4. William Carvalho está borrado en Pachuca

William Carvalho | Hector Vivas/GettyImages

Para este semestre, los Tuzos no han contado con la participación del portugués, quien al parecer está totalmente borrado, aun cuando entrena con el equipo.



El medio lusitano O JOGO comentó que el pivote no entra en planes del técnico argentino Esteban Solari, tanto así que ni si quiera ha sido convocado. Tal parece que su futuro no seguirá siendo en la Bella Airosa.

5. Cruz Azul sigue insistiendo con César Montes

César Montes | Daniel Bartel/GettyImages

ABC Deportes informó que El Cachorro estaría a nada de regresar al fútbol mexicano, pues después de la Copa del Mundo podría ponerse la elástica de los cementeros, quienes tendrían adelantadas las negociaciones.



Se debe recordar que el zaguero y seleccionado nacional milita con el Lokomotiv Moscú de Rusia, con el cual tiene contrato hasta junio del 2029.

6. Hay tiro en México por Luis Chávez

Luis Chávez | NurPhoto/GettyImages

El talentoso mediocampista acaba de volver a la acción tras meses fuera de circulación, sin saber si estará listo para participar en el Mundial.



De cualquier forma, se menciona que en suelo azteca hay dos equipos que están en disputa por hacerse con los servicios del zurdo.



El diario El Universal explicó que al elemento del Dinamo Moscú de Rusia le agrada la idea de volver al país, pero no sabe si con el América o Cruz Azul, quienes estarían apostando por su fichaje.



El mundialista en Qatar 2022 tiene contrato con los rusos hasta junio del 2027, con opción de extender por uno más.

7. Pumas decidió quedarse con Alan Medina

Alan Medina | Jam Media/GettyImages

El periodista argentino César Luis Merlo dio a conocer que Universidad Nacional ejecutó la opción de compra del mediocampista, que estaba a préstamo desde Querétaro hasta junio.



El atacante se mantendrá de forma definitiva y con un nuevo contrato hasta mediados del 2028.

8. Ángel Azuaje renovó con los Pumas

Ángel Azuaje | Hector Vivas/GettyImages

Del mismo modo, César Merlo, en cooperación con el periodista Brian Sales, que cubre de cerca de los auriazules, informó que el defensa venezolano alargó su vínculo con los felinos hasta finales del 2028.

9. Sebastián Jurado, aún en la mente del Queens Park Rangers

Sebastián Jurado | Jam Media/GettyImages

Hace unos meses se había dado a conocer que el arquero de Juárez era del interés del equipo inglés que milita en la EFL Championship, es decir, la segunda división, y tal parece que no han soltado el dedo del renglón.



Nuevamente, según Claro Sports, el jarocho podría dar el salto a Europa el próximo verano, pues al club le agradan las cualidades y experiencia que tiene el portero de 28 años.



Por otro lado, Mediotiempo indicó que ante la lesión de Luis Malagón y la posible salida de Rodolfo Cota, el América buscaría su contratación.

10. Daniel Aguirre estará más tiempo en Chivas

Daniel Aguirre | Liza Rosales/ISI Photos/GettyImages

Después de haber estado borrado en su primer año con el Guadalajara, el mexicoamericano por fin recibió una oportunidad del cuerpo técnico y ha cumplido con creces, ganándose el apoyo del público.



El centrocampista convertido en defensa central alargó su contrato hasta junio del 2030.

11. Carlos Acevedo podría dejar a Santos Laguna

Carlos Acevedo | Manuel Guadarrama/GettyImages

Tal como ha sucedido a lo largo del último año, el cancerbero suena con fuerza para abandonar la Comarca porque estaría en la mira de dos equipos, al menos así lo informa 365Scores.



Los interesados son el América y el Toluca, pero se menciona que el capitán lagunero incluso podría irse al extranjero siempre y cuando llegue una buena oferta.

12. River Plate acecha a Ángel Correa

Ángel Correa | Jam Media/GettyImages

365Scores compartió que El Millonario tiene en sus planes al campeón del mundo para el próximo verano, incluso ya hasta hubo sondeos.



Sin embargo, la tarea no será nada sencilla porque el argentino tiene contrato hasta junio del 2030.

13. Feyenoord quiere cerrar a Armando González

Armando González | Jam Media/GettyImages

Hay un jugador más en la lista de deseos del equipo de Rotterdam: La Hormiga. Diferentes medios han comunicado que el club de los Países Bajos estaría planeando muy seriamente un movimiento este mismo verano para hacerse con el delantero de las Chivas del Guadalajara.

14. Raúl Gutiérrez, posible técnico del Atlante

'Potro' Gutiérrez | Manuel Velasquez/GettyImages

El periodista David Medrano dijo en su columna de Mediotiempo que los Potros de Hierro quieren en su silla técnica a gente con pasado azulgrana.



Y aunque El Potro está entre las opciones, también hay otros nombres conocidos como los argentinos Ricardo La Volpe y Rubén Omar Romano, así como José Guadalupe Cruz, Miguel Herrera, Sergio Bueno y Jesús Ramírez, entre otros más.

15. Gonzalo Pineda, nuevo director deportivo de Santos Laguna

Gonzalo Pineda | Kevin C. Cox - Leagues Cup/GettyImages

El Gonzo dejaría los banquillos por ahora para tomar un nuevo rol. El canterano puma tomará el puesto que Braulio Rodríguez dejó en febrero.



La misión del mundialista será ordenar la estructura deportiva de los Guerreros y tomar decisiones en medio de una crisis de resultados.

16. Jesús Garza extendió su vínculo con Tigres

Jesús Garza | Jam Media/GettyImages

La U de Nuevo León hizo oficial la renovación del lateral derecho, quien extendió su contrato por tres años más, es decir, hasta el 2029, con posibilidad de un año más si ambas partes así lo deciden.

17. FC Copenhague analiza a tres rojiblancos

Roberto Alvarado | Jam Media/GettyImages

El periodista Pepe del Bosque de TNT Sports reveló que el club de Dinamarca tiene en la mira a varios jugadores de las Chivas: Diego Campillo, Daniel Aguirre y Roberto Alvarado.



No obstante, los Leones saben de los exuberantes precios que los mexicanos ponen a sus futbolistas, así que por ahora no harán ofertas.

18. Tigres quiere traer a Aleix Febas

Aleix Febas | Alex Caparros/GettyImages

Desde España se rumora que los regios quieren ir de pesca a LaLiga.



Según la fuente, la UANL lanzó una oferta importante por el centrocampista español, quien milita en el Elche, sin embargo, tiene competencia porque también está en la mira del Celta de Vigo y el Espanyol.



“Tigres está muy interesado en su contratación y habría hecho una oferta irrechazable en lo económico al jugador”, indicó el sitio ‘moiceleste’.

19. Erik Lira, muy solicitado en Europa

Erik Lira | Daniel Bartel/GettyImages

El pivote de Cruz Azul sería vigilado por cinco escuadras, al menos así lo comentó El Universal en su sección ‘Barra Brava’.



El seleccionado nacional es seguido desde España por el Valencia y el Sevilla, además es del gusto del Benfica de Portugal, el Feyenoord Rotterdam de los Países Bajos y el Lens de Francia.