Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: Antuna, 'Chicharito', Camberos, 'Hormiga', Brian, Zendejas y Ramos

En septiembre llegó a su fin el mercado de transferencias del Apertura 2025, de la Liga MX, así que los clubes quedaron con sus plantillas completas para disputar el título. Sin embargo, algunos equipos nacionales e internacionales ya piensan en el año 2026.



Aquí te dejamos lo último del Fútbol de Estufa:

¡No te olvides de seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, sportsillustratedfutbol , y nuestra cuenta de Twitter, @_SIFutbol !

1. Uriel Antuna sería el primer cortado por los Tigres

Uriel Antuna | Jam Media/GettyImages

El Brujo llegó como un fichaje de renombre a los felinos universitarios, pero desde su arribo no ha dado el ancho, así que se planearía darle salida en el mercado de invierno.



De acuerdo con ‘Fútbol sin Fronteras’, los regios estarán abiertos a escuchar ofertas por el extremo, que tiene contrato hasta el 2028.

2. Nadie quiere a Javier Hernández en sus filas

Javier Hernández | Simon Barber/GettyImages

Debido a su pésimo rendimiento, entre lesiones, controversias y bajo nivel, Chicharito no estará más tiempo en Chivas, ya que no lo renovarían.



Según el periodista Rafael Ramos de ESPN, aun cuando el delantero quede en condición de libre para el 2026, no hay nadie que haya alzado la mano para poder contratarlo.



Su deseo era llegar a la segunda división de Inglaterra, pero ni en la USL Championship, segunda división de Estados Unidos, lo han querido, siendo él mismo quien se ha acercado a dichos conjuntos.



El máximo goleador de la selección mexicana culmina su relación con el Rebaño en diciembre del 2025.

3. Chivas planea la renovación de Hugo Camberos

Hugo Camberos | Simon Barber/GettyImages

Gracias a su papel en el Mundial sub-20, el canterano rojiblanco sonó con más fuerza para llegar al fútbol europeo, conociéndose que el Brujas de Bélgica ya lanzó una oferta, la cual fue rechazada.



Al conocer la importancia de su futbolista, el Guadalajara buscaría blindarlo, así lo dijo el periodista César Huerta del Diario AS en su programa ‘Peloteros PQ’.



Aparte de extender su relación, la directiva busca establecer un precio de salida, que iniciaría con 6.5 millones de dólares.

4. Armando González comienza a interesar a más clubes

Armando González | Jam Media/GettyImages

En su columna del Diario Récord, El Francotirador aseguró que ya rondan las ofertas del extranjero por el delantero de las Chivas, que tiene contrato hasta el invierno del 2026.



Según en el escrito, ya hay sondeos por La Hormiga a través de sus contactos, preguntando por el costo y el salario, en concreto desde Rusia y el Medio Oriente.



Debido a esto, el plan de la directiva tapatía es culminar la renovación del Otaku antes del verano del 2026 y esperar que arriben más ofertas, para así venderlo sin que se marche gratis.

5. Brian Rodríguez, con acuerdo para renovar con América

Brian Rodríguez | Manuel Velasquez/GettyImages

A través del Periódico AM, el periodista argentino César Luis Merlo dio a conocer que el extremo uruguayo ha concretado un trato de palabra para extender su vínculo con las Águilas, justo hasta el 2029.



Rayito acaba su relación con los de Coapa a mediados del 2026, pero ya estaría preparado el documento que muy pronto se firmará para hacer oficial la noticia de su estadía por unos años más.

6. Sergio Ramos se quiere quedar en Monterrey

Sergio Ramos | Azael Rodriguez/GettyImages

El reportero Diego Medina de TUDN notificó que el defensa español ya tiene un acuerdo de palabra para extender su vínculo con Rayados por un año más. Con anterioridad, el campeón del mundo ya había expresado su felicidad durante el tiempo que ha estado en el club.



Esto podría hacerse oficial en cualquier momento, algo que le dará mucha alegría a la afición regia.

7. Alejandro Zendejas tendría chance de jugar en Europa

Alejandro Zendejas | Jam Media/GettyImages

Gracias al buen nivel que atraviesa con el América y los llamados a la selección de Estados Unidos, donde ha tenido pocas oportunidades, el extremo derecho es seguido por clubes europeos.



El periodista de W Deportes, Jonathan Peña, informó que el Torino de Italia y el PSV Eindhoven de los Países Bajos están sondeándolo.



No obstante, sería difícil poder contratarlo porque las Águilas esperarían concretar una venta en más de diez mdd.