Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: Bravo, Dávila, Aguirre, Olivas, 'Djuka', Sánchez, Portales, Guido y más

Tras los duelos de preparación de la selección mexicana, el Clausura 2026, de la Liga MX, está de vuelta con su Jornada 4.



Estos días han estado movidos con respecto al tema de las altas y bajas porque el mercado se cierra el próximo 8 de febrero.



Aquí están las últimas noticias de rumores y fichajes del Fútbol de Estufa del Clausura 2026.

1. PAOK no se rinde con Jorge Sánchez

Jorge Sánchez | Jan Kruger - FIFA/GettyImages

Luego de recibir un no por parte de Cruz Azul, el conjunto griego volvió a la carga enviando una segunda oferta mejorada por el lateral derecho. No obstante, esta propuesta sigue sin ser lo que esperan en La Noria.



El periodista argentino César Luis Merlo indicó que el conjunto de Salónica tendría que subir la oferta cerca de un 60 por ciento si quiere llevarse al seleccionado nacional.

2. Se suma otro interesado en Uros Djurdjevic

Uros Djurdjevic | Simon Barber/GettyImages

Con la posible salida del argentino nacionalizado mexicano Germán Berterame de Rayados, se dijo que este último tendría en mente al delantero del Atlas, no obstante, ahora tendría competencia porque Cruz Azul también lo tendría en la mira, sobre todo al caerse el fichaje del delantero colombiano Miguel Borja.



El periodista Juan Manuel Figueroa de Mediotiempo compartió la noticia, sin embargo, el serbio sólo está en la baraja celeste como muchos otros.

3. América sigue batallando con Igor Lichnovsky

Igor Lichnovsky | Jam Media/GettyImages

El chileno no entra en planes del América, además que no ha querido salir a ningún otro club, por eso se está manejando su rescisión de contrato.



El periodista Fernando Esquivel informó que las dos partes buscan cortar el vínculo del defensa, el cual le costaría a la directiva azulcrema un total de 2.5 millones de dólares.

4. ¿Rodrigo Aguirre se marcha a Xolos?

Rodrigo Aguirre | Jam Media/GettyImages

A través del medio digital del exfutbolista Miguel Layún, Lavytime, se soltó el rumor de que el delantero podría estar cerca de convertirse en nuevo refuerzo de los Canes Aztecas.



La misma fuente se atrevió a mencionar que el fichaje del uruguayo podría concretarse en las próximas horas.



Supuestamente, el América estaría abierto a considerar ofertas por El Búfalo porque quiere liberar una plaza de foráneo y reducir la carga salarial.

5. Antonio Portales terminó en la Liga de Expansión

🫡 ¡Bienvenido a tu casa, Antonio Portales!



➡️ Orgullosamente tampiqueño y con experiencia internacional tras su paso por el Dundee FC de Escocia, 'Toño' regresa a su tierra para vestir y defender con orgullo los colores de la Jaiba Brava.#YoSoyCeleste 💙🦀 pic.twitter.com/VNgpv2MS3o — Jaiba Brava (@JaibaBrava_TM) January 27, 2026

Tras haber sido constante y haber brillado con el Dundee FC de Escocia, se decía que el defensa central tenía posibilidades de marcharse a otro club relevante en Europa y hasta fue vinculado con equipos de la Liga MX, pero al final, su plan no le salió como quería.



El zaguero azteca retornó a México, pero para militar en el Tampico Madero de la Liga de Plata.

6. América recibió oferta por Víctor Dávila

Víctor Dávila | Jam Media/GettyImages

Otro de los futbolistas que podrían abandonar el Nido para liberar una plaza de No Formado en México es el chileno.



Por tal motivo, el Colo Colo de Chile ha presentado una oferta formal, la cual consta de un préstamo por un año sin opción de compra, con el delantero dando luz verde para el movimiento.



Los de Coapa cubrirían prácticamente la totalidad del salario.

7. Tigres quiere a Pedro Bravo en sus filas

Pedro Bravo | Insidefoto/GettyImages

La UANL es de los pocos clubes que no han hecho muchos fichajes, por eso continúa viendo cómo reforzarse.



El periodista Vladimir García de TUDN notificó que la prioridad de los felinos es reforzar la contención, por eso espera concretar la contratación del colombiano y registrarlo lo más pronto posible.



El mediocampista defiende los colores del Midtjylland de Dinamarca.

8. José Caicedo se mantiene en Pumas

José Caicedo | Jam Media/GettyImages

Hace unas semanas se dio a conocer que el Santos FC de Brasil buscaba los servicios del pivote, sin embargo, terminó por hacerse a un lado.



De acuerdo con César Merlo, las condiciones que pusieron los universitarios hizo imposible el fichaje del colombiano, así que el club brasileño optó por buscar en otros horizontes.

9. Ralph Orquín no quiere renovar con América

Ralph Orquín | Icon Sportswire/GettyImages

El lateral izquierdo no está nada contento en el Nido porque a pesar de su buen trabajo con Bravos de Juárez, el cuerpo técnico no le ha brindado muchas oportunidades.



Debido a esto, el defensa ha tomado la decisión de no extender su vínculo con los azulcremas, ya que su plan es irse libre al culminar el presente semestre, para así, buscar lograr su sueño europeo.

10. Cruz Azul acuerda la rescisión de Camilo Cándido

Camilo Cándido | NurPhoto/GettyImages

El uruguayo volvió a La Noria tras haber estado a préstamo con el Atlético Nacional de Colombia, pero sigue sin entrar en planes aun cuando tiene un año más de contrato.



Ante esto, Fer Esquivel comunicó que La Máquina ya trabaja en cortar el vínculo del lateral izquierdo, algo que es por decisión mutua.

11. Luis Olivas, de Chivas al Atlante

Presentamos al defensa Luis Olivas como nuestro nuevo refuerzo. Se integra al Club para competir en el Torneo Clausura 2026.



¡Bienvenido a los #PotrosDeHierro! 🐎#SerAtlante #TodosSomosAtlante pic.twitter.com/6IzHN7tsEZ — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) January 26, 2026

Desde el torneo pasado, el defensa dejó de ser tomado en cuenta por el cuerpo técnico del Guadalajara y a pesar de estar registrado en este semestre, tampoco entraba en planes.



Al final, el zaguero y canterano rojiblanco pasó a las filas de los Potros de Hierro, quienes hicieron oficial su arribo.

12. ¿Henry Martín, del gusto de Cruz Azul?

Henry Martín | Manuel Velasquez/GettyImages

Iniciando la semana causó sorpresa que La Máquina tuviera en mente al delantero de su máximo rival, sin embargo, se trata de humo puro.



El Francotirador del Diario Récord explicó que el agente de La Bomba fue el encargado de soltar dicha información, aunque el interés de La Noria fue hace un año, no ahora.

13. América sigue negociando por Raphael Veiga

Raphael Veiga | Eurasia Sport Images/GettyImages

César Merlo escribió que el cuadro azulcrema continúa en conversaciones con el Palmeiras de Brasil y el agente del centrocampista brasileño.



La fuente explicó que aún discuten el formato de la oferta para que después sea formalizada al Verdao, por lo que las pláticas del fichaje avanzan, aunque de forma lenta.

14. Guido Rodríguez seguirá su carrera en Valencia

El mediocampista argentino sonó continuamente para volver a México, pero su prioridad era mantenerse en Europa, lo cual consiguió.



El campeón del mundo se suma a los Murciélagos de España, a préstamo por seis meses desde el West Ham United de Inglaterra.

15. Mateusz Bogusz ya emprendió el vuelo a la MLS

Mateusz Bogusz | Jam Media/GettyImages

Este lunes, el polaco abandonó la Ciudad de México para viajar a los Estados Unidos y así poder cerrar su fichaje con el Houston Dynamo.



Tras días de negociaciones, Cruz Azul logró llegar a un acuerdo total con el club norteamericano para concretar la salida del mediocampista, quien se unirá a los Anaranjados por tres años y medio con opción a uno más.



La Máquina Celeste vendió el 70 por ciento de la carta del europeo a cambio de seis millones de dólares, mientras que los cuatro mdd restantes quedaron sujetos al cumplimiento de objetivos deportivos del atacante con el club texano.