Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: Bueno, Veiga, Magalhaes, Zúñiga, Sánchez, Dávila, Caicedo, Reyes y más

Luego de tres jornadas disputadas en el Torneo Clausura 2026, de la Liga MX, ha llegado el primer parón debido a los partidos amistosos que disputará la selección mexicana.



De cualquier forma, estos días han estado movidos con respecto al tema de las altas y bajas, sin embargo, todavía puede haber más porque el mercado se cierra el próximo 8 de febrero.



Aquí están las últimas noticias de rumores y fichajes del Fútbol de Estufa del Clausura 2026.

1. América, con la mirada puesta en Raphael Veiga

Raphael Veiga | Eurasia Sport Images/GettyImages

El cronista de TUDN, Andrés Vaca, reveló que el equipo azulcrema busca dos opciones en el Brasileirao de Brasil. Uno es el centrocampista de 30 años del Palmeiras.



Sobre este mismo tema, ESPN informó que la directiva del Ave y El Verdao ya están en negociaciones, incluso el brasileño tiene deseos de llegar al Nido y unirse al cuerpo técnico que lo conoce a la perfección.

2. Mauricio Magalhaes, otra opción para el América

Mauricio Magalhaes | Nicolò Campo/GettyImages

El plan B de las Águilas por si no cierran a Raphael Veiga, es el también elemento del Palmeiras.



Ya sea la opción A o el mediocampista de 24 años, los de Coapa tendrían que desembolsar una muy fuerte cantidad de dinero, pues el primero tiene un precio superior a los diez millones de dólares y el segundo, al ser más joven, estaría arriba de los doce mdd.

3. Raúl Zúñiga sería el sacrificado en el Nido

Raúl Zúñiga | Jam Media/GettyImages

No obstante, para poder hacerse con cualquiera de los dos brasileños, el América debe liberar una plaza de No Formado en México. El mismo Andrés Vaca señaló que el elegido para salir ha sido el colombiano.



ESPN compartió que la directiva ya le habría comunicado a La Pantera que no entraría en planes y que le buscarían acomodo a préstamo en otra institución a menos que quiera conformarse a participar con la sub-21.

4. Guido Rodríguez no llegaría a México

Guido Rodríguez | Rob Newell - CameraSport/GettyImages

En diferentes ocasiones, el mediocampista argentino sonó con volver al fútbol mexicano, sin embargo, su destino podría estar en LaLiga de España.



El periodista turco Ekrem Konur comunicó que el campeón del mundo, que milita en el West Ham United de Inglaterra, llegaría a préstamo con el Valencia hasta el final de la temporada.

5. Inter Miami sí se llevaría a Germán Berterame

Germán Berterame | Sergio Mejia/GettyImages

El delantero de Rayados de Monterrey podría marcharse a la MLS, pues diferentes medios han comentado que las Garzas pagarían 15 millones de dólares por la totalidad de la carta.



De este modo, el argentino se uniría al actual campeón de la liga estadounidense para jugar a lado de su compatriota Lionel Messi, firmando un contrato por los próximos cuatro años.

6. Monterrey ya contempla a Uros Djurdjevic

Uros Djurdjevic | Jam Media/GettyImages

Todavía no se hace oficial la salida del delantero argentino nacionalizado mexicano, pero diferentes medios dan por hecho que el Inter Miami de la MLS se hará con su fichaje.



Ante este panorama, Rayados ya estaría sondeando a su posible sustituto, que sería ‘Djuka’, el delantero serbio del Atlas, al menos así lo comentaron en RG La Deportiva.

7. Sergio Bueno, el último DT de Mazatlán

El conjunto morado está disputando su último torneo en el máximo circuito y nadie se había animado a tomar el paquete de dirigirlo, tanto que Christian Ramírez tuvo que entrar al quite, pero por ahora volverá a sus funciones como Director de Equipo Juveniles.



Este martes sorprendió que los Cañoneros anunciaron al veterano estratega como su nuevo timonel por el resto del Clausura 2026, trayendo como auxiliar a René Isidoro García.



Tras ocho años sin dirigir en la Liga MX, será el encargado de terminar la historia de los mazatlecos en la Primera División.

8. Tigres sumó a sus filas a Francisco Reyes

🆕🇲🇽👤 Defensa mexicano con fortaleza, determinación y garra.



⚔️ ¡Paco Reyes llega a aportar su futbol a La U para este Clausura 2026! pic.twitter.com/Ig3BzK9zEO — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) January 21, 2026

Como se había adelantado, el zaguero central del Atlante de la Liga de Expansión se pondrá la casaca de los universitarios.



Este martes, la UANL anunció de forma oficial el fichaje del defensor, quien llega en calidad de préstamo por los próximos seis meses, convirtiéndose en el primer refuerzo del equipo para el semestre.

9. San Luis habría cerrado a Lucas Esteves

Lucas Esteves | SILVIO AVILA/GettyImages

El periodista argentino César Luis Merlo compartió que el brasileño se convertirá en nuevo refuerzo de los Colchoneros mexicanos.



El lateral izquierdo arriba de manera definitiva desde el Gremio de Brasil.



Este miércoles, el sudamericano viajará a México para hacerse la revisión médica y firmar por tres años.

10. Pachuca volvería a ceder a Fernando Ovelar

Fernando Ovelar | DANIEL RAMALHO/GettyImages

César Merlo comentó que los Tuzos seguirán sin contar con el mediapunta, así que lo darán en cesión una vez más.



Luego de haber estado con la Unión Española de Chile, el paraguayo ahora se pondrá la elástica del Ñublense, también de Chile, a donde arribará a préstamo por un año con opción de compra por el 50 por ciento del pase.

11. Se acabó la historia de Raúl Sánchez en Necaxa

Confirmamos el acuerdo con el @CDCastellon para el regreso de @Raul_Sanchez_10 al club español. ¡Mucho éxito en esta nueva etapa, Raúl! #FuerzaRayos ⚡ pic.twitter.com/jBYdHnTXLd — Club Necaxa (@ClubNecaxa) January 20, 2026

Apenas había llegado a la institución para el Apertura 2025, pero el español ya se fue de vuelta a su nación con el Castellón de la Segunda División, justamente desde donde arribo el año pasado.



Fue el mismo club hidrocálido quien confirmó la baja del centrocampista, lanzando un mensaje en sus redes sociales.

12. José Caicedo es deseado en Brasil

José Caicedo | Manuel Velasquez/GettyImages

El pivote es poco querido por la afición de los Pumas, pero el cuerpo técnico y sus compañeros han salido en su defensa.



Empero, hay posibilidades de que el colombiano se marche porque es seguido desde Brasil.



Ekrem Konur informó que el Santos FC está interesado en el cafetalero, así que ya inició pláticas con la directiva universitaria, esperando lograr un préstamo con opción de compra.

13. Diego Valoyes culminó su etapa en Juárez

💙 𝐍𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐌𝐔𝐍𝐃𝐎 𝐯𝐮𝐞𝐥𝐯𝐞 𝐚 𝐬𝐞𝐫 𝐭𝐮 𝐂𝐀𝐒𝐀.



Después de su etapa en el fútbol de México 🇲🇽, Diego Valoyes es nuevo refuerzo del Matador para la 𝗧𝗲𝗺𝗽𝗼𝗿𝗮𝗱𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟲.



Luego de dos años y medio, 𝗗𝗶𝗲𝗴𝗼 𝗩𝗮𝗹𝗼𝘆𝗲𝘀 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝘀𝗲… pic.twitter.com/8fIp0kncGu — Club Atlético Talleres (@CATalleresdecba) January 19, 2026

Desde la semana pasada se había informado que el extremo colombiano saldría de Bravos porque el Talleres de Córdoba de Argentina estaba interesado. Y ahora, este martes, la T anunció el fichaje del cafetalero, que arriba a préstamo por un año sin cargo y sin opción de compra.

14. Cruz Azul intentó por Sebastián Villa

Sebastián Villa | Cesar Heredia/GettyImages

El periodista argentino Nahuel Ferreira informó que desde La Noria tuvieron charlas con el entorno del extremo colombiano, pero no hubo avances significativos, por ello, tampoco se realizó ninguna oferta al Independiente Rivadavia de Argentina.



Aun así, el cafetalero sigue en el radar celeste.

15. Se sigue ultimando la salida de Mateusz Bogusz

Mateusz Bogusz | Jam Media/GettyImages

Continúa las negociaciones por el mediocampista polaco de Cruz Azul.



El periodista estadounidense Tom Bogert estableció que el Houston Dynamo habría llegado a un acuerdo para cerrar el fichaje, ya que estaría pagando seis millones de dólares de honorarios, más cuatro mdd adicionales, más 30 por ciento de reventa, lo que sería la contratación más importante en la historia del club.

16. Vitinho Ferreira podría irse de México

Vitinho Ferreira | Francisco Vega/GettyImages

Durante su etapa con el San Luis, el extremo brasileño tuvo mucho protagonismo, pero desde que pasó a las filas de Xolos de Tijuana no ha sobresalido. Sin embargo, El Velociraptor podría revivir su carrera porque de acuerdo con el periodista brasileño André Hernan, el Corinthians de Brasil está tras sus pasos.

17. ¿Víctor Dávila saldría del América?

Víctor Dávila | Liza Rosales/ISI Photos/GettyImages

Mucho se rumoró que el chileno sería el sacrificado por las Águilas para liberar una plaza de extranjero, pero con la noticia de Raúl Zúñiga podría no ser cierto.



Por cualquier cosa, Ekrem Konur comunicó que el Vitória de Brasil se habría puesto en contacto con el club de Coapa para una cesión con opción de compra. La fuente añadió que las negociaciones avanzan favorablemente y ambas partes estarían cerca de llegar a un acuerdo.