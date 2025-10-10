Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: Camberos, Ochoa, Vargas, Anselmi, Montiel, Cristante y Díaz

En septiembre llegó a su fin el mercado de transferencias del Apertura 2025, de la Liga MX, así que los clubes quedaron con sus plantillas completas para disputar el título. Sin embargo, algunos equipos nacionales e internacionales ya piensan en el año 2026.



Aquí te dejamos lo último del Fútbol de Estufa:

1. Matías Almeyda quiere a Hugo Camberos en el Sevilla

El Pelado, que dirige en LaLiga de España desde esta temporada, tiene en gran estima al futbolista mexicano, por eso no ve con mal ojos incorporar al extremo del Guadalajara a su equipo, al menos así lo indicó el Diario Olé.



No es un secreto a voces que el técnico argentino le guarda un gran cariño a las Chivas, por lo que no sería descabellado verlo intentar su fichaje, aunque se debe recordar que hay otros clubes dando seguimiento al seleccionado nacional sub-20.

2. Diego Ochoa de Juárez ya es seguido en Europa

El defensa de la selección mexicana sub-20 ha tenido un nivel notable en el Mundial de la categoría, por ello, ya estaría en el radar del Viejo Continente.



De acuerdo con el periodista Martín del Palacio, Editor en Jefe de MundoNFL, le aseguraron que el hombre de Bravos interesa a diferentes clubes porque hace recordar al histórico Rafael Márquez.



“Me dice una MUY buena fuente desde Chile, que el jugador mexicano más seguido por los scouts europeos, después del obvio, es Diego Ochoa. Un scout de un equipo de Champions dijo: ‘lo tiene todo, físico, timing, salida. Recuerda a Rafa Márquez’. Ojalá pueda alcanzar su potencial”, escribió en su cuenta de X.



Tras dicha información, el periodista Fernando Esquivel compartió que los tres primeros en alzar la mano por el canterano rojiblanco son el Brujas de Bélgica, el Porto de Portugal y el PSV Eindhoven de los Países Bajos.



Sin embargo, su agente hizo saber que por ahora no hay forma de ser fichado porque actualmente está cedido con los fronterizos, que tienen una opción de compra, además no tiene cláusula de rescisión y el Guadalajara tiene una cláusula de recompra, así que deben esperar un tiempo para saber con quién negociar.

3. Obed Vargas ya es monitoreado en Europa

Si bien desde hace un tiempo se habla sobre el interés de clubes europeos por el mediocampista del Seattle Sounders de la MLS, como es el caso del Atlético Madrid de España, el periodista italiano Fabrizio Romano lo confirmo en sus redes sociales.



“Clubes europeos han empezado a rastrear y monitorear al talento mexicano Obed Vargas para el 2026. Ha sido elegido como el mejor jugador sub-22 de la MLS y Seattle Sounders está a punto de recibir ofertas europeas”, escribió el comunicador.



Sobre ese mismo tema, el periodista turco Ekrem Konur soltó que el Brujas y el PSV Eindhoven también han mostraron interés.

4. Martín Anselmi no querría dirigir a Pumas

ESPN informó que el técnico argentino no tendría intenciones de dirigir a Universidad Nacional, luego de los constantes rumores que lo han puesto como candidato a suplir a Efraín Juárez.



El 'Número Uno En Deportes' soltó que distintos promotores han intentado colocar el nombre del timonel de vuelta en la Liga MX, pero este se ha mantenido al margen desechando la opción de poner un pie sobre CU.



La misma fuente señaló que el ex Porto ‘quiere un equipo top’, así que esperará, sobre todo en Rayados de Monterrey, por si el español Domènec Torrent no logra hacerlos campeones.

5. Bayer Leverkusen ya puso el ojo sobre Elías Montiel

Desde la pasada Copa Intercontinental 2024, donde Pachuca logró llegar hasta la final contra el Real Madrid, el nombre del centrocampista sonó para irse a Europa.



Y ahora, al igual que sus compañeros de la selección sub-20, ya tiene un interesado en sus servicios y es uno de los gigantes de Alemania.



En entrevista con ESPN, el neerlandés Jan Westerhof, actual responsable de la metodología del Celta de Vigo de España y exestratega de los Tuzos, confesó que las Aspirinas ya contactaron en la Bella Airosa para conocer más sobre la personalidad del canterano hidalguense.



Pero a su criterio, preferiría que llegue a la Eredivisie de los Países Bajos en lugar de la Bundesliga, ya que no estaría preparado para esta última.

6. Hernán Cristante dejará al Puebla al final del semestre

De acuerdo con el periodista de TV Azteca, David Medrano, el argentino dejará de ser el timonel de La Franja una vez culmine el campeonato, ya que habría agotado la paciencia de los directivos.



Se debe recordar que el cuadro camotero está hecho un caos, luego de ser sotanero y separar seis jugadores por indisciplina.

7. Rayados quiere a Paulo Díaz

En el pasado, el nombre del chileno sonó con fuerza para llegar a México porque interesaba a Pumas y Monterrey, pero tal parece que este último haría un nuevo intento para ficharlo ya que lo ven como la dupla ideal junto al español Sergio Ramos.



De acuerdo con el Diario Olé, el defensa central no se siente indispensable en el River Plate de Argentina, así que varios conjuntos han puesto la mira en sus servicios.



El mismo rotativo reveló que en enero llegaría una oferta desde Medio Oriente por el 70 por ciento de la carta, una oferta que el equipo regio podría igualar sin ningún problema.



El seleccionado de Chile tiene contrato con los Millonarios hasta diciembre del 2027, con una cláusula de recisión de diez mdd.