Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: Carrillo, Almeyda, Lozano, Montiel, Lescano, Souza, Allison, Leal y más

Ya se está disputando la Liguilla por el título del Clausura 2026, de la Liga MX. Pese al arranque de la Fiesta Grande, varios equipos ya están pensando a futuro, por lo que los rumores de altas y bajas rumbo al Apertura 2026 han dado inicio.



Aquí están las últimas noticias del Fútbol de Estufa:

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1. Jaime Gómez, Lucas Rodríguez y más, fuera de Querétaro

Gracias por cada minuto defendiendo estos colores.



¡Mucho éxito en lo que viene! 🐓💙#ResetAzulyNegro pic.twitter.com/vHUAlwnni0 — Gallos Blancos 🐓 (@Club_Queretaro) April 29, 2026

Luego de quedar eliminados del Clausura 2026, Gallos Blancos anunció a sus primeras bajas rumbo al siguiente campeonato.



El lateral Jimmy, el jugador con más partidos jugados en la historia del club, el mediocampista argentino ‘Titi’, así como el delantero Luis Gutiérrez, el interior izquierdo Fernando González, el centrocampista ecuatoriano Jhojan Julio, el arquero Luis Villegas y el mediocampista Eduardo Armenta se marchan de la institución.

2. Guillermo Allison seguirá defendiendo a Querétaro

¡PORTERO PARA RATO! 🔝 🐓



Guillermo Allison seguirá defendiendo la camiseta más linda de todas.



Cada like es un: “Venga, Memo”.#ResetAzulyNegro pic.twitter.com/AJZIqi4VLP — Gallos Blancos 🐓 (@Club_Queretaro) May 5, 2026

Esta semana, Gallos Blancos dio a conocer la renovación del cancerbero, el cual recibió el apoyo de la afición en las redes sociales.



De este modo, los queretanos seguirán contando con un futbolista que se ha vuelto líder y una pieza indispensable en la columna vertebral.

3. Querétaro quiere contar aún con Santiago Homenchenko

Santiago Homenchenko | Agustin Cuevas/GettyImages

De acuerdo con el periodista argentino César Luis Merlo, Gallos Blancos decidió hacer válida la opción de compra por el uruguayo, que se mantendrá en el Gallinero hasta junio del 2029.



De cualquier forma, Pachuca, equipo al que pertenecía, conservará el 30 por ciento del pase, según el periodista René Tovar del Diario Récord, todo eso pensando en una futura venta.

4. Esteban Lozano, Owen González y más salieron del Puebla

Gracias por portar al 🔵⚪️, les deseamos éxito en sus proyectos.#LaFranjaNosUne🎽 pic.twitter.com/AdKfGkkXry — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) May 2, 2026

Otro de los eliminados dio a conocer sus bajas para el próximo torneo.



A través de un comunicado, La Franja avisó que el mediocentro chileno Ángelo Araos, así como el mediocampista paraguayo Pablo Gamarra, acabaron su etapa, el primero quedando en calidad de libre y el segundo retornando al Argentinos Juniors de su país, al cual pertenece su carta.



Asimismo, el delantero Lozano regresa al América, lo mismo que el mediocampista Miguel ‘Isco’ Ramírez, mientras el mediocampista González volverá a Pachuca. Finalmente, el guardameta Pablo Gómez quedó con su carta en su poder.

5. Albert Espigares culminó su mandato en Puebla

Albert Espigares | ULISES RUIZ/GettyImages

El técnico español tampoco seguirá al frente de La Franja, pues después de una evaluación se consideró cortar su proyecto en la dirección técnica.



Igualmente, el ibérico tampoco volverá a las Fuerzas Básicas, papel donde se desempeñaba anteriormente desde el 2024. Todo esto se decidió porque los camoteros buscan reestructurar completamente sus áreas.

6. Tres opciones de estratega para el Puebla

Gustavo Leal | Andrew Katsampes/ISI Photos/GettyImages

De acuerdo con César Merlo, La Franja maneja tres nombres para su próximo estratega, comenzando por Gerardo Espinoza, quien conoce bien al club y que su último equipo dirigido fue Chivas.



Asimismo, el argentino Leandro Cufré, que en el 2019 estuvo con Atlas, es otra posibilidad, además del brasileño Gustavo Leal, quien hace tiempo fuera auxiliar del brasileño André Jardine en San Luis y que ahora está al timón de los Coyotes de Tlaxcala de la Liga de Expansión.

7. Desmienten posible salida de Israel Reyes

Israel Reyes | Agustin Cuevas/GettyImages

Desde la semana pasada se mencionaba que el defensa estaba en Italia para poder ver su vinculación con la AS Roma, incluso dijeron que el también lateral se había despedido de sus compañeros del América porque no iba a volver.



A todo esto, el director deportivo del club azulcrema, Santiago Baños, expresó que no hay ningún acuerdo concreto para que el seleccionado nacional se vaya a la Serie A.

8. Santos Laguna cortaría la cesión de Jordan Carrillo con Pumas

Jordan Carrillo | Manuel Velasquez/GettyImages

El mediocampista de 24 años ha logrado elevar su nivel desde que se puso la casaca de los felinos en este 2026, tanto así que estos desearían seguir contando con sus servicios, sin embargo, desde un principio sabían que no contaban con una opción de compra desde los Guerreros.



El préstamo se trata de un año, pero según el Diario Récord, en la Comarca no respetarían el acuerdo y una vez concluido el semestre lo querrían de vuelta al considerarlo pieza clave en el nuevo proyecto que están armando.

9. Cruz Azul no logra renovar a Gabriel Fernández

Gabriel Fernández | Agustin Cuevas/GettyImages

TUDN indicó que La Máquina no ha podido llegar a un acuerdo para extender el vínculo del delantero uruguayo, quien está ligado hasta diciembre y podría marcharse libre, algo que no quiere el club celeste.



Según la fuente, hay intención de ambas partes, pero el gran problema es el tiempo del contrato, así como el salario, sin embargo, las negociaciones con El Toro continúan.

10. Sigue circulando un posible adiós de André Jardine

André Jardine | Agustin Cuevas/GettyImages

FOX Sports compartió que el técnico brasileño del América estaría analizando tomarse un descanso y regresar a Brasil si no logra hacerse con el título de liga.



Al mismo tiempo, el Diario Récord dice que la directiva ya tendría una lista de posibles reemplazos para el estratega: el argentino Matías Almeyda, aparte de los uruguayos Diego Alonso y Guillermo Almada.

11. ¿Elías Montiel interesa al Sporting Lisboa?

Elías Montiel | Rodrigo Oropeza/GettyImages

El periodista de TNT Deportes, Pepe del Bosque, informó que el equipo portugués está interesado en el canterano y centrocampista del Pachuca, tanto así que han enviado scouts para seguirlo de cerca, algo que llevan haciendo desde el pasado Mundial sub-20 donde fue capitán.



Sin embargo, otros medios apuntan que no existe ningún acercamiento por parte de los Leones.

12. Juárez recibe rechazo por Ronaldo Souza

Ronaldo da Silva Souza | Sports Press Photo/GettyImages

RTI Esporte de Brasil comunicó que Bravos busca el fichaje del pivote del Internacional Porto Alegre, pero que las negociaciones se estancaron por diferencias económicas.



“Internacional rechaza la oferta de Juárez por Ronaldo y se enfrenta a un punto muerto en las negociaciones. También lo pelean Vitória y Chapecoense”, indicó el medio.



El motivo es que el brasileño busca un salario de 1.2 millones de dólares anuales y los fronterizos sólo ofrecen la mitad.

13. Rayados busca el fichaje de Alan Lescano

Alan Lescano | NORBERTO DUARTE/GettyImages

El periodista Miguel Arizpe de Mediotiempo informó que Monterrey estarían pensando en el argentino como el reemplazo del español Sergio Canales. No obstante, el mediocentro del Argentinos Juniors también es del agrado de equipos europeos y del River Plate y Boca Juniors, por lo que hay mucha competencia.

14. Cruz Azul sigue analizando estrategas

Guillermo Almada | Fran Santiago/GettyImages

ESPN dio a conocer que La Máquina tiene en lista los nombres de los argentinos Matías Almeyda y Antonio Mohamed para la dirección técnica, sin embargo, está dispuesta a esperar lo que ocurra con el uruguayo Guillermo Almada.



Por ahora, la directiva cementera verá si el charrúa desciende o no con el Real Oviedo de España y si pierde la categoría, se acercarán a hablar con él para plantearle la posibilidad de retornar a México.