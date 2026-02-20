Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: Chema Giménez, 'Hormiga' González, Henry Martín y Sergio Canales

Aun cuando el mercado de fichajes de la Liga MX ya culminó, los rumores se mantienen en el aire debido a que en otras partes del mundo todavía se pueden hacer fichajes, es por eso que en el Clausura 2026 podríamos ver más cambios, sin olvidar que otros ya piensan a futuro.



Aquí te dejamos las últimas noticias del Fútbol de Estufa:

¡No te olvides de seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, sportsillustratedfutbol , y nuestra cuenta de Twitter, @_SIFutbol !

1. Tigres quiere una bomba con José María Giménez

José María Giménez | NurPhoto/GettyImages

La U no se reforzó tanto como esperaba para este semestre, pero para el próximo buscaría una contratación de renombre.



De acuerdo con el periodista italiano Matteo Moretto, el defensa saldría libre del Atlético de Madrid de España en verano y así tendría libertad para elegir su siguiente destino.



Por ello, el uruguayo podría aterrizar en San Nicolás de los Garza, pues anteriormente, el argentino Ángel Correa ya había revelado que intentó convencerlo de venir al club regio, así que volvería a intentarlo.

2. ¿Monterrey perdería a Sergio Canales?

Sergio Canales | Azael Rodriguez/GettyImages

De acuerdo con el diario El Universal, el Real Betis de España estaría interesado en llevar de vuelta al mediocampista en el próximo verano.



El español acaba contrato con Rayados en junio del 2026 y las negociaciones de renovación no habrían avanzado como se esperaba.



Al mismo tiempo, se debe recordar que el Racing Santander de España también lo quiere en sus filas desde hace un tiempo.

3. La MLS ha tentado a Henry Martín

Henry Martín | Jam Media/GettyImages

Se reportó desde el Diario Marca, que el San Diego FC lanzó una oferta millonaria por el capitán del América, la cual consta de seis millones de dólares anuales como salario, ya que quieren a otro mexicano de renombre tras haber dado de baja a Hirving Lozano.



Sin embargo, no sería en estos momentos, pero en verano, la directiva azulcrema estaría dispuesta a dejar ir a La Bomba.

4. Armando González rechazó ir a Europa

Armando González | Sergio Mejia/GettyImages

La Hormiga está dispuesta a ir al Mundial 2026 y a ser campeón con Chivas, por eso habría descartado la posibilidad de saltar el charco.



El periodista Jesús Bernal de ESPN informó que el CSKA Moscú de Rusia estaba dispuesto a pagar hasta 20 mdd por sus servicios, pero recibió un contundente 'no'.



Por otro lado, el periodista David Faitelson también compartió que el Feyenoord Rotterdam de los Países Bajos está siguiendo de cerca al delantero tapatío.