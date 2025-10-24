Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: 'Chofis', Pulido, Bogusz, Anselmi y Brian

En septiembre llegó a su fin el mercado de transferencias del Apertura 2025, de la Liga MX, así que los clubes quedaron con sus plantillas completas para disputar el título. Sin embargo, algunos equipos nacionales e internacionales ya piensan en el año 2026.



Aquí te dejamos lo último del Fútbol de Estufa:

1. Javier Eduardo López acabó su relación con los Tuzos

A través de sus redes sociales, Pachuca dio a conocer que por común acuerdo se rescindió el contrato de La Chofis, sin darse más detalles.



Sin embargo, de acuerdo al portal Mediotiempo, el mediocampista tiene posibilidades de seguir su carrera en Arabia Saudita. La fuente compartió que la Liga Profesional Saudí volvió al quite porque el costo del canterano rojiblanco sería menor, aunque de ser verdad, tendría que esperar hasta el mercado de invierno para contratarse.

2. Chivas no renovaría a Alan Pulido

Alan Pulido | Simon Barber/GettyImages

La segunda etapa del delantero no ha pintado nada bien entre lesiones y bajo nivel, así que no seguiría en el redil para el 2026.



De acuerdo con Jesús Bernal de ESPN, la directiva del Guadalajara ya tiene decidida la partida del romperredes, sobre todo porque se le acaba el contrato en diciembre del 2025 y prefieren dar por terminada la relación.



La misma fuente dice que ha comenzado a reportarse un supuesto interés de los Pumas por el mexicano mundialista.

3. Mateusz Bogusz se perfila para partir de La Noria

Mateusz Bogusz | Francisco Vega/GettyImages

El periodista Fernando Esquivel compartió que el polaco no seguiría con Cruz Azul por diferentes aspectos, además que liberaría una plaza de No Formado en México.



El centrocampista no tiene el protagonismo deseado, así que su agente le está buscando acomodo en el Viejo Continente con la mirada puesta en el Mundial 2026.



La Máquina daría la ventaja de dejarlo partir siempre y cuando se pague la cláusula de rescisión. Recordemos que semanas atrás se habló de un supuesto interés de la Bundesliga de Alemania y de la MLS.

4. Martín Anselmi suena en Aguascalientes

Martín Anselmi | Image Photo Agency/GettyImages

La directiva de Necaxa tiene claro que el argentino Fernando Gago seguirá al mando del equipo siempre y cuando tengan posibilidades matemáticas de acceder a la Liguilla, sin embargo, ya tendrían un prospecto para que sea su reemplazo.



El Francotirador del Diario Récord contó en su columna que los Rayos buscarían repetir su plan de reciclar estrategas que dejaron botado un proyecto en el fútbol mexicano.



De entrada, el técnico argentino anda preparándose en Europa y los hidrocálidos tendrían que convencerlo de venir a México.

5. Brian Rodríguez extendió su vínculo con América

Tal como lo había adelantado el periodista argentino César Luis Merlo, el extremo uruguayo terminó renovando su contrato con las Águilas hasta junio del 2029, pues este caducaba el 30 de junio del 2026.



Sobre esto, El Rayito dejó en claro que nunca ha tenido la intención de marcharse gratis de Coapa sino que quiere dejar dinero a la institución en agradecimiento por haber confiado en sus servicios.