Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: Fernandes, Montiel, Córdova, Mozo, Paunovic, Giakoumakis y Moreno

En septiembre llegó a su fin el mercado de transferencias del Apertura 2025, de la Liga MX, así que los clubes quedaron con sus plantillas completas para disputar el título. Sin embargo, algunos equipos nacionales e internacionales ya piensan en el año 2026.



Aquí te dejamos lo último del Fútbol de Estufa:

1. Difícil que un club europeo pague la cláusula de Elías Montiel

19 Year Old Elias Montiel Has been included in the top 10 Teens football players in the world 🇲🇽🔥 pic.twitter.com/Nn8FxYJf0z — Jǔrgen Flöpp©️🇲🇽 (@JurgensF_MX) August 27, 2025

Desde antes del Mundial sub-20, el mediocampista del Pachuca ya había llamado la atención de equipos del Viejo Continente, pero luego de la justa internacional han crecido los interesados en ficharlo, sin embargo, su alta cláusula de rescisión impediría que alguien se anime a sacarlo de la institución hidalguense.



El periodista argentino César Luis Merlo compartió que el Ajax Ámsterdam de los Países Bajos, el Olympique de Marsella de Francia, el Benfica de Portugal y el Bayer Leverkusen de Alemania son los que tienen al canterano tuzo en el radar.



Para poder lograr que cumpla su sueño de dar el salto al charco, tendrían que desembolsar una cifra de entre nueve y once millones de dólares.

2. ¿Sebastián Córdova podría jugar en la MLS?

Guido Pizarro mencionó que Sebastián Córdova termina contrato en Diciembre y que es tema de él si se queda en el club o decide buscar uno nuevo 👀 pic.twitter.com/bTnG0wmt2n — Tigres Mxnda 🐯 (@tigresmxndablok) October 15, 2025

En los últimos dos años el centrocampista ha sonado para salir de Tigres porque no acaba de afianzarse como un titular indiscutible teniendo un rol de revulsivo.



Por tal motivo, se dice que no le renovarían el contrato y que el Mazatlán y Juárez ya se alistan para poderlo fichar, sin embargo, ahora se dice que podría jugar en el fútbol de los Estados Unidos.



De acuerdo con VAVEL México, ahora que el mexicoamericano Obed Vargas estaría cerca de irse del Seattle Sounders, el canterano americanista podría ser su reemplazo, aparte El Delirio Verde podría pagarle un salario superior a lo que percibe en México.

3. Insisten con la posible partida de Alan Mozo de Chivas

Hace poco se informó que León buscaría una vez más el fichaje del lateral derecho y ahora, el periodista de ESPN, Jesús Bernal, indicó que el Rebaño Sagrado buscaría darle salida en el mercado de invierno porque entre la lesión que sufrió este semestre y que el técnico argentino Gabriel Milito no lo contempla, su panorama no pinta bien.

4. ¿Veljko Paunovic volvería a México?

🚨 OFICIAL 🚨



Veljko Paunović es nuevo comentarista de DAZN 🎙️



Se estrenará este sábado en el Atlético de Madrid 🆚 Osasuna 👀#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/CGLbut3tGR — DAZN España (@DAZN_ES) October 15, 2025

La semana pasada se dio a conocer el cese del serbio al mando del Real Oviedo de España, al cual logró ascender apenas este año, sin embargo, lo están poniendo de nueva cuenta en suelo azteca.



El periódico El Universal lanzó que en Pumas siguen dudando del proyecto de Efraín Juárez, por eso están explorando opciones por si los auriazules no califican a la Liguilla.



El estratega agrada mucho a la directiva, aunque apenas la semana anterior firmó con la cadena DAZN para fungir como analista de LaLiga.

5. Giorgos Giakoumakis convence en Grecia

¿BUENAS NOTICIAS PARA LA MÁQUINA? 👀



Giorgos Giakoumakis podría darle una buena noticia por fin a la Máquina, podría ser comprado antes de tiempo.



💥 Aunque se había reportado que la opción de compra era exclusiva para el verano de 2026, Adrián Esparza de TUDN pudo confirmar… pic.twitter.com/3vCFC23qRI — Futbol Total (@futboltotal) October 19, 2025

El griego de Cruz Azul fue prestado para este semestre al PAOK Salónica de su país, teniendo una opción de compra.



Sobre ese asunto, el periodista de TUDN, Adrián Esparza, confirmó que el club tiene la capacidad de hacer válida la compra por el delantero de forma inmediata en el invierno y no esperar hasta el verano del 2026, como estaba pactado, la cual sería de cinco mdd aproximadamente.

6. ¿Jean Fernandes se acerca al Necaxa?

Versus / Una fallida posibilidad para Jean Fernandes, pero quedan dos más https://t.co/5lTpW9arlB — Diario HOY Paraguay (@hoypy) October 15, 2025

A través del programa de radio paraguayo llamado ‘Fútbol a lo Grande’, el representante del guardameta confirmó que los Rayos han hecho su compra, aun cuando el argentino Ezequiel Unsain es el titular del equipo.



“El grupo empresarial del Necaxa compró el 50 por ciento del pase. Ahora el grupo empresarial definirá si va a México o a Estados Unidos”, comentó.



El portero brasileño juega en el Cerro Porteño de Paraguay.

7. Héctor Moreno anunció su retiro como profesional

🚨HÉCTOR MORENO DEJA LAS CANCHAS🚨



Jugará este último semestre como profesional con Rayados y después colgará los botines.



Deja un legado importante con Rayados con ese título de CONCACAF ante América.



Más allá de eso, abrió las puertas a jugadores como Sergio Canales entre… pic.twitter.com/VAFXV8Ahcx — Felipe Galindo (@FelipeGalindot) October 17, 2025

El defensa central de Rayados dio a conocer que al culminar el Apertura 2025 le pondrá punto final a su carrera, por lo tanto, no volverá al club que lo vio nacer: Pumas.



A través de una carta en redes sociales, el cuatro veces mundialista y campeón del mundo sub-17 informó sobre su decisión, luego de más de 20 años de carrera.