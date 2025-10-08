Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: Gago, Abascal, Mejía, Mora, Solari, Morales, Araujo y Mozo

En septiembre llegó a su fin el mercado de transferencias del Apertura 2025, de laLiga MX, así que los clubes quedaron con sus plantillas completas para disputar el título. Sin embargo, algunos equipos nacionales e internacionales ya piensan en el año 2026.



Aquí te dejamos lo último del Fútbol de Estufa:

1. Esteban Solari sueña con dirigir a los Pumas

En las últimas semanas, varios rumores han puesto a Efraín Juárez fuera de Universidad Nacional debido a los malos resultados obtenidos.



Y ahora, en recientes declaraciones para el Diario AS México, el estratega argentino, que militó en el club del 2007 al 2008, se visualiza algún día en el banquillo de los auriazules, aunque queda claro que su nombre ni siquiera ha salido como posible sustituto del mundialista mexicano.



“Sé que vienen muchos proyectos en el futuro y también sé que Pumas volverá a estar en mi vida algún día. Pumas significa un orgullo en mi carrera. Haberme podido poner esa camiseta, defenderla y ser parte de uno de los equipos más pasionales e importantes en los que me tocó jugar me llena de orgullo”, declaró el sudamericano.

2. Pese a rumores, Necaxa respalda a Fernando Gago

El periodista Fernando Esquivel dio a conocer que la directiva hidrocálida ratificó internamente al estratega argentino, a pesar de los nombres que han sonado para reemplazarlo.



La fuente añadió que se analizará la continuidad del proyecto una vez culminado el Apertura 2025.

3. Guillermo Abascal está en la cuerda floja

Del mismo modo, Fer Esquivel compartió que el timonel español está generando dudas en el Atlético San Luis.



Esto debido a que los resultados ni las formas han acompañado a proyecto, generando múltiples dudas a su proceso. Y como era de esperarse, ya ha salido el nombre de un posible sucesor: Diego Mejía.

4. Se rechazaron ofertas europeas por Gilberto Mora

La joya de Xolos sigue acumulando seguidores gracias a su buen Mundial, donde México sub-20 ya logró colocarse entre los ocho mejores.



Sobre las ofertas que han llegado a la mesa de Tijuana, Fer Esquivel reveló que se dijo no a un equipo de Portugal por seis millones de euros, así como a otra escuadra de Inglaterra por ocho mde, quienes buscaban el cien por ciento del pase. El periodista agregó que tanto el club fronterizo como el agente acordaron una salida por no menos de 20 mde.



El mediocampista ya está en la mira del Ajax Ámsterdam de los Países Bajos, del Real Madrid de España, del Arsenal, el Liverpool y el Manchester City de Inglaterra, aparte, según el periódico El Universal, el PSG de Francia ya lo apuntó en su agenda.

5. Amaury Morales sigue en la agenda de dos clubes europeos

Tal como se había comentado la semana pasada, el canterano de Cruz Azul es seguido por el Rangers de Escocia y el Espanyol de España.



El extremo sigue acaparando la atención gracias a su desempeño en la Copa del Mundo sub-20. Se espera que ambos clubes manden una oferta de entre tres y cuatro mde.

6. Julián Araujo sería buscado por Tigres

Con Javier Aquino cerca de sus últimos momentos, el cuadro regio ya contempla a su posible sucesor, el lateral derecho mexicoamericano que milita en el Bournemouth de la Premier League de Inglaterra.



Lamentablemente para el seleccionado nacional, no ve mucha acción con su escuadra, ya que a veces ni siquiera es convocado por el cuerpo técnico, así que la UANL aprovecharía eso para hacer llegar una oferta en el mercado invernal.

7. Otra vez Alan Mozo es puesto en León

En el culminado mercado de fichajes de verano, el lateral derecho fue puesto afuera de las Chivas, pero al final se mantuvo, ya que su deseo era seguir defendiendo los colores rojiblancos.



Justamente, uno de los equipos donde se había colocado al canterano puma fue La Fiera, y ahora, según Azteca Deportes, los Esmeraldas harían otro intento, ya que el defensa interesa al estratega Ignacio Ambriz.