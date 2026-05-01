Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: Gutiérrez, Castillo, Deossa, Anselmi, Larcamón, Gudiño, Calderón y más

Ya culminó la fase regular del Torneo Clausura 2026, de la Liga MX, y este fin de semana arrancará la Liguilla por el título.



Pese al arranque de la Fiesta Grande, varios equipos ya están pensando en el futuro, por lo que los rumores de altas y bajas rumbo al Apertura 2026 han dado inicio.



Aquí están las últimas noticias del Fútbol de Estufa:

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1. Chivas podría perder a Brian Gutiérrez

Brian Gutiérrez | Jam Media/GettyImages

El centrocampista fue uno de los elegidos por Javier Aguirre para estar en la lista de la selección mexicana previo a la Copa del Mundo debido a que mostró mucho con el Guadalajara en poco tiempo.



El mexicoamericano cayó muy bien en el redil, pero podría ya no retornar para el siguiente semestre porque desde Europa le han puesto el ojo.



De acuerdo con Pepe del Bosque de TNT Sports, el FC Copenhague de Dinamarca, así como otro de la Bundesliga de Alemania, están siguiéndolo de cerca. Se espera que tenga un buen accionar en el Mundial 2026.

2. Atlante buscaría a dos americanistas

Néstor Araujo | Jam Media/GettyImages

El Universal Deportes compartió que los Potros de Hierro podrían reforzarse con dos elementos del América, los cuales ya cuentan con mucha experiencia.



Los dos en el listado de los azulgranas son el defensa Néstor Araujo, que no ve mucha actividad y prácticamente está borrado, así como el lateral derecho Kevin Álvarez, que tuvo una baja de nivel notoria.

3. Rayados pensaría en rescindir a Esteban Andrada

Esteban Andrada | Alex Grimm/GettyImages

El arquero ya no está en México, pero sigue perteneciendo al club regio y el pasado fin de semana dio mucho de qué hablar al golpear en el rostro a un rival, recibiendo 13 partidos de suspensión como castigo.



La Sabandija milita en el Real Zaragoza de la Segunda División de España y agredió a Jorge Pulido del Huescas, lo cual pagó muy caro.



Debido a este comportamiento, Mediotiempo aseguró que Monterrey está explorando alternativas legales para determinar si este caso puede ser suficiente para justificar la terminación del contrato.

4. Henry Martín más que fijo en América

Henry Martín | Jam Media/GettyImages

Durante la semana salieron a relucir rumores sobre el posible arribo del delantero al Atlante, sin embargo, ya se desmintió dicha información.



El periodista Carlos Ponce del Diario Récord explicó que La Bomba no está en los planes azulgranas, pues tanto la directiva de las Águilas como el mundialista quieren que cumpla con su contrato que acaba en diciembre.

5. Nico Sánchez dejó el banquillo de Monterrey

Nico Sánchez | Jam Media/GettyImages

A través de un comunicado, Rayados hizo oficial la salida del argentino de la dirección técnica, agradeciendo su trabajo al frente.



En el mismo aviso, La Pandilla indicó que se mantendrá en comunicación con el anteriormente futbolista albiazul para evaluar si en el futuro puede reincorporarse en un puesto diferente.

6. Jesús Castillo, el posible reemplazo de Erik Lira

Jesús Castillo | Eurasia Sport Images/GettyImages

Teniendo en cuenta que el contención mexicano podría marcharse tras el Mundial, ya que hay algunos interesados en Europa como el Girona de España, Cruz Azul estudia al que podría ser su sucesor en la posición.



El periodista italiano Rudy Galetti de TEAMTalk afirmó que La Máquina ha consultado al peruano, sin embargo, no sería la única, ya que también hay interés del Panathinaikos de Grecia y del Inter Porto Alegre de Brasil.



Universitario Deportes, club del mediocentro, está abierto a escuchar ofertas cercanas a un millón de euros.

7. ¿Israel Reyes, negociando en Italia?

Israel Reyes | Agustin Cuevas/GettyImages

De acuerdo con TUDN, el defensa del América podría ya no regresar al club tras el Mundial, ya que estaría viendo la posibilidad de arribar a la Serie A.



El medio explicó que el seleccionado nacional viajó al ‘país de la bota’, más precisamente a Roma, recordando que uno de los equipos que han mostrado interés por sus servicios es La Loba (AS Roma).

8. San Luis tiene dos opciones para técnico

Nicolás Larcamón | Jam Media/GettyImages

Al arranque del torneo, el español Guillermo Abascal dirigió a los potosinos, pero posteriormente fue cesado y en su lugar dejaron como interino a Raúl Chabrand, pero este al parecer no se quedaría como fijo.



De acuerdo con el diario Excélsior, la directiva tunera maneja dos nombres para la silla técnica. Uno es el argentino Nicolás Larcamón, quien parte como favorito por su buena relación con gente de la institución, mientras el otro es el también argentino Martín Anselmi, aunque este último requeriría un mayor esfuerzo económico.

9. ‘Chicharito’ tampoco está en planes del Atlante

'Chicharito' Hernández | Simon Barber/GettyImages

Un rumor que se soltó con fuerza esta semana fue la posible incorporación del delantero Javier Hernández a los Potros de Hierro, sin embargo, el mismo estratega Miguel Herrera salió a desmentir eso, pues debido a la inversión que hicieron para comprar la franquicia del Mazatlán no tendrían capital para reforzarse con gente que cobre un salario tan alto.

10. Andrés Gudiño podría volverse azulgrana

Andrés Gudiño | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Otro rumor que se desató esta semana fue el posible interés del Atlante por el cancerbero de Cruz Azul, quien volvió a perder la titularidad tras la recuperación del colombiano Kevin Mier. Teniendo esto en cuenta, el guardameta no vería con malos ojos un cambio de aires.

11. Cruz Azul quiere traer de vuelta a Nelson Deossa

Nelson Deossa | Aitor Alcalde - UEFA/GettyImages

Según Adrián Esparza de TUDN, otro nombre que maneja La Máquina como posible reemplazo para Erik Lira es el colombiano, quien vivió buenos momentos con Pachuca y Rayados hace un tiempo.



El pivote del Real Betis de España estaría en la lista de análisis, pero para poder ficharlo tendrían que hacer una buena oferta.



Eso sí, hasta que no sea oficial la partida del seleccionado nacional, los cementeros no ficharían a ningún futbolista.

12. Cristián Calderón y Emilio Lara regresan al Nido

Cristián Calderón | Jam Media/GettyImages

Los dos laterales tienen que retornar al América porque culminó su préstamo con los Rayos del Necaxa, los cuales no harían válida la opción de compra, mismo caso con Franco Rossano.



Sin embargo, es posible que no entren en planes de los azulcrema, ya que hay sobrecupo en sus posiciones.



El Chicote y Rossano competirían en el lado izquierdo con el uruguayo Thiago Espinosa y el colombiano Cristian Borja, mientras El Pelón tendría que ganarle el puesto derecho a Dagoberto Espinoza y Aarón Mejía.

13. Mauro Zaleta y Javier Suárez retornan a La Noria

Mauro Zaleta | Jam Media/GettyImages

Cruz Azul tendría a sus dos primeras incorporaciones, ya que sus refuerzo acabarían su cesión con otros conjuntos.



Zaleta, lateral izquierdo, estuvo con el Mazatlán sumando minutos y aprovechando esta oportunidad brindada.



Con respecto a Suárez, lateral izquierdo con ascendencia venezolana, deja atrás al San Luis, donde tuvo muy poca participación.