Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: Henry, Dos Santos, Brunetta, Morales, Velasco, Henry y Anselmi

1. Martín Anselmi suena par volver a México

Pese a las formas poco éticas con las cuales dejó al Cruz Azul, equipos mexicanos tendrían en la mira al timonel argentino, que fue cesado hace poco del Porto de Portugal, aseguró el diario El Universal, así como el periodista Fernando Esquivel.



Si bien se menciona que no se pueden revelar los nombres de los conjuntos interesados, queda claro que los dos que están analizando estratega son Pachuca y León, ya que tanto Jaime Lozano como el argentino Eduardo Berizzo están en la cuerda floja.



Esquivel incluso señaló que Anselmi no vería con malos ojos volver.

2. Jonathan Dos Santos podría decir adiós al Nido

El mediocampista sufre de un desgarre del gemelo medial de la pierna derecha, sin tener un tiempo definido para su recuperación.



Anteriormente, el dos veces mundialista ya había advertido que podía ser su último torneo con el América y eso podría ser cierto, ya que su contrato culmina en diciembre del 2025 y debido a sus complicaciones médicas, podría no ser renovado. Hasta ahora, no se ha informado sobre una posible extensión del vínculo. Se acercaría su adiós.

3. Otra opción más en Europa para Amaury Morales

La semana pasada se reveló que el canterano de Cruz Azul era seguido de cerca por el Rangers de Escocia, que incluso verá su accionar en el Mundial sub-20 con la selección mexicana.



Sin embargo, no sería su único interesado porque Adrián Esparza de TUDN comentó que el Espanyol de España también lo tiene en mente.

4. Se quieren llevar a Juan Brunetta de Tigres

De acuerdo con el periodista turco Ekrem Konur, el mediocampista argentino ha llamado la atención de tres clubes de la Serie A de Italia que por ahora analizan si lo buscarán en el mercado invernal: la Fiorentina, el Bologna y el Udinese.



El sudamericano tiene vínculo con los regios hasta diciembre del 2027, así que si desean llevárselo tendrán que hacer una gran oferta.

5. Kevin Velasco podría volver al Puebla

El Diario Cambio de Puebla dio a conocer que el colombiano estaría volviendo a La Franja de forma inminente, tras su préstamo con el Athletico Paranaense de Brasil.



Pese a que el club rojinegro tiene una opción de compra, difícilmente la ejecutará, ya que el lateral y extremo izquierdo debe cumplir el 50 por ciento de partidos disputados y que el equipo logre ascender a la Serie A.



El cafetalero apenas ha participado en siete duelos de 26 jornadas.

6. ¿Thierry Henry sustituiría a Guido Pizarro en Tigres?

Los rumores andan al acecho del día todavía y al no cumplir todavía las expectativas de la gente, se habla que El Conde no está seguro en su puesto de estratega con la UANL.



Según el periodista Diego Medina de TUDN y RG La Deportiva, un entrenador francés estaría dispuesto a dirigir al club y en redes sociales, diferentes usuarios han especulado que se trataría del exdelantero, quien vería en San Nicolás de los Garzas la oportunidad para relanzar su carrera como timonel. Al final, esto por ahora queda como un simple rumor.

7. La otra supuesta opción de Tigres: Christophe Galtier

Debido a la información de RG La Deportiva sobre el timonel galo que quiere estar en la U, también se ha puesto en la mesa el nombre del francés, que ha estado al mando de escuadras como el Saint-Étienne, el Lille, el Niza y el PSG, siendo campeón con este último.



Actualmente tiene las riendas del Neom SC de Arabia Saudita.