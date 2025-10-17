Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: Lira, Mora, Costa, Camberos, Vargas, Alvarado y Chiquete

En septiembre llegó a su fin el mercado de transferencias del Apertura 2025, de la Liga MX, así que los clubes quedaron con sus plantillas completas para disputar el título. Sin embargo, algunos equipos nacionales e internacionales ya piensan en el año 2026.



Aquí te dejamos lo último del Fútbol de Estufa:

1. Inter Miami quiere llevarse a Gilberto Mora

Gilberto Mora | Thearon W. Henderson/GettyImages

Pese a que el mediocampista de Xolos de Tijuana es puesto en Europa, el club de la MLS estaría levantando la mano para conseguir su fichaje con base a billetazos.



Los medios españoles como SPORT y Mundo Deportivo compartieron la noticia, explicando que quieren convencerlo diciendo que jugará con el argentino Lionel Messi, además que las Garzas apostarán por el nuevo modelo de captar talento joven para después venderlos al Viejo Continente.



Será difícil porque el mundialista sub-20 tiene el sueño de jugar del otro lado del charco con un equipo grande.

2. Chivas rechazó una oferta del Brujas por Hugo Camberos

Hugo Camberos | Jam Media/GettyImages

De nueva cuenta, un equipo de Europa se acercó al Guadalajara para tratar de fichar al extremo derecho, sin embargo, otra vez hubo un rechazo.



El periodista argentino César Merlo reveló que el cuadro belga puso seis millones de dólares sobre la mesa, pero, el Rebaño Sagrado se negó porque no estaba conforme con el método de pago.

3. Obed Vargas se acerca a Portugal

Obed Vargas | Jam Media/GettyImages

César Merlo informó que el mediocampista del Seattle Sounders de la MLS está cerca de aterrizar en el Sporting Lisboa, ganándole la carrera a otros clubes como el PSV Eindhoven de los Países Bajos, el Brujas y el Atlético Madrid de España.



“El Sporting CP está cerca de llegar a un acuerdo verbal en términos personales con Obed Vargas”, comentó el periodista.



Esta información también fue notificada por el turco Ekrem Konur.



El Delirio Verde buscaría renovarle el contrato al mexicoamericano, pero su deseo es jugar en Europa.

4. Cruz Azul quiere de vuelta a Roberto Alvarado

Roberto Alvarado | Hector Vivas/GettyImages

El portal Horizonte 365 compartió que La Máquina quiere de vuelta al extremo derecho del Guadalajara, aunque la cosa no será sencilla.



Según la fuente, los de La Noria están dispuestos a activar la cláusula de rescisión del Piojo, tasada en 15 millones de dólares, recordando que pueden negociar un precio menor por el seleccionado nacional porque conservan un 50% por una futura venta.

5. ¿Chiquete Orozco de regreso en Guadalajara?

Chiquete Orozco | Omar Vega/GettyImages

Apenas el semestre pasado, el zaguero central externó su deseo de marcharse de Chivas para poder sumarse al Cruz Azul, esperando que de ahí pudiera dar el salto a Europa, pero su nivel no ha sido el óptimo.



Debido a esto, el seleccionado nacional estaría pensando en retornar al redil, esperando tener mayor continuidad, al menos así lo expresó el periódico El Universal.



“Chiquete ha comenzado a contemplar la posibilidad de salir de Cruz Azul y Guadalajara ya se ha acercado para saber si un préstamo es posible, sería por seis meses”, se pudo leer.



Con la esperanza de poder llegar al Mundial, el canterano rojiblanco no vería con malos ojos ponerse una vez más el jersey del Rebaño Sagrado.

6. Erik Lira renovó su contrato con Cruz Azul

ERIK LIRA RENOVADO 💙🚂



Muy felices de poder anunciar la renovación de nuestro #6.



Lira seguirá defendiendo nuestra camiseta con la misma pasión que lo ha convertido en pieza clave del equipo.#AzulDePorVida #Lira2029 pic.twitter.com/OwEx5lAi7A — CRUZ AZUL (@CruzAzul) October 16, 2025

Por fin es oficial, el pivote extendió su vínculo con La Máquina, el cual expiraba este mismo año en diciembre.



El seleccionado nacional tomó la decisión de alargar su estadía con los cementeros hasta junio del 2029, así lo informó el club en sus redes sociales, aparte tendrá un aumento salarial, garantías contractuales y una cláusula europea de siete mdd.

7. Douglas Costa es ofrecido en la Liga MX

Douglas Costa | Santanu Banik/MB Media/GettyImages

El portal RTI Esporte de Brasil dio a conocer que el brasileño ha sido ofrecido a distintos clubes mexicanos, luego de romper su relación con el Sydney FC de Australia.



“A Douglas Costa le han ofrecido contratos con América, León y Pumas. El cuerpo técnico del jugador pretende establecerlo por dos temporadas en el fútbol mexicano. Ningún club ha mostrado interés real en ficharlo”, fue lo comunicado por el medio.