Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: Nahuel Guzmán, Kevin Zenón, Andrés Fassi y Antonio Mohamed

El mercado de fichajes para el Apertura 2026 llegó a su fin la semana pasada, sin embargo, desde ahora se van rumorando posibles altas y bajas para el 2027.



Del mismo modo, los cambios de timón en los clubes de la Liga MX no están exentos.



Aquí están las últimas noticias y rumores del Fútbol de Estufa:

1. Aún no es segura la renovación de Nahuel Guzmán con la U

Nahuel Guzmán | Azael Rodriguez/GettyImages

El vicepresidente ejecutivo de Tigres, Carlos Valenzuela, fue cuestionado sobre la continuidad del histórico guardameta argentino, sin embargo, dejó en duda el tema.



“No, realmente no nos hemos sentado a platicar con él ese tema. No nos ha externado eso ni nos hemos sentado a platicar eso”, dijo el directivo.

2. Kevin Zenón, la última piedra angular rojinegra

Directamente desde el Barrio de la Boca en Buenos Aires, aterriza en La Ciudad de La Furia el nuevo refuerzo de La AKD 🔴⚫️



¡Bienvenido a tu nueva casa, Kevin Zenón! Ahora ya formas parte de La Familia Rojinegra 🦊🇦🇷



🗞️: https://t.co/2kjFf0ze9d pic.twitter.com/CctZCYBmQN — Atlas FC (@AtlasFC) September 12, 2026

Si bien ya se había dado por hecho que el argentino arribaría a La Madriguera, hasta esta semana se dio a conocer de forma oficial su fichaje.



El extremo izquierdo arriba al Atlas desde el Boca Juniors de Argentina de forma definitiva, firmando un contrato por los próximos tres años.

3. Andrés Fassi quedó fuera de la frontera

¡SE QUEDAN SIN PRESIDENTE! Juárez agudiza su crisis



Los Bravos, próximo rival de Tigres, dieron a conocer que Andrés Fassi concluyó su ciclo como presidente del club fronterizo tras tres años de estancia en la institución. Hasta el momento, Juárez no ha podido ganar un solo… pic.twitter.com/N1iXdDLo0v — Vocifera MX (@vociferamx) September 17, 2026

Tras sellar un histórico inicio en el fútbol mexicano con ocho derrotas al hilo desde el arranque, Juárez decidió mover sus fichas desde la interna.



A través de un comunicado en sus redes y página oficial, Bravos anunció a su afición que el argentino concluyó su ciclo como presidente deportivo luego de tres años en el puesto.

4. Antonio Mohamed alza la mano por Argentina

Antonio Mohamed | Agustin Cuevas/GettyImages

El técnico argentino de los Diablos Rojos del Toluca no dudó en externar su deseo de dirigir en algún momento a la selección argentina, eso tras la incógnita de saber si Lionel Scaloni seguirá al frente o no al culminar el próximo mes de diciembre.



“Uno siempre sueña y cree que está capacitado después de haber recorrido tanto. Tengo 56 años, debuté en el año 86 en un vestuario y llevo 40 años en el fútbol, más de 20 dirigiendo. Estoy preparado. La Selección Argentina es lo máximo. Yo soy hincha de la selección”, compartió El Turco.