Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: Pereira, Te Kloese, Almeyda, González, Mohamed, Paniagua, Denzell y más

Estamos a una jornada de culminar la fase regular del Torneo Clausura 2026, de la Liga MX. Posteriormente vendrá la Liguilla y aunque se habló en un principio de un mercado de fichajes para dicha fase debido a que algunos clubes perderán a sus jugadores por la concentración del Mundial 2026, eso no sucederá.



De cualquier forma, varios equipos ya están pensando en el futuro, por lo que los rumores de altas y bajas rumbo al Apertura 2026 han dado inicio.



Aquí están las últimas noticias del Fútbol de Estufa:

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1. Toluca extenderá el contrato de Federico Pereira

Federico Pereira | Kevork Djansezian/GettyImages

El periodista argentino César Luis Merlo dio a conocer que la directiva choricera está en negociaciones con el uruguayo para alargar su estadía con una importante mejora salarial.



El deseo de los Diablos Rojos es que el zaguero central se mantenga en el Infierno hasta junio del 2031, ya que su vínculo acaba en el 2028.

2. Dennis te Kloese por Antonio Noriega

Dennis te Kloese | ANP/GettyImages

Con el desastre que fue Monterrey en el semestre, era evidente que vendrían cambios importantes comenzando desde lo más alto.



César Merlo, así como otros periodistas, han informado que La Pandilla llegó a un acuerdo para que el neerlandés se convierta en su nuevo director deportivo en lugar del Tato.



El viejo conocido del fútbol mexicano dejará al Feyenoord Rotterdam de su país una vez que concluya la temporada.

3. Nicolás Larcamón fue cesado por Cruz Azul

Nicolás Larcamón | Agustin Cuevas/GettyImages

El miércoles causó sorpresa cuando La Máquina decidió dar por terminada su relación con el director técnico argentino, quien llevaba nueve partidos sin poder ganar contando todas las competencias.



La directiva celeste rescindió el contrato del sudamericano, quien declaró no entender la repentina decisión del club.

4. Joel Huiqui al rescata de Cruz Azul

Joel Huiqui | Jam Media/GettyImages

Tras el despido de Nicolás Larcamón, la directiva depositó su confianza en un hombre de casa, que tratará de dar lo mejor por el club en la recta final.



Su auxiliar será el portugués Sergio Pinto, así como Marco Calvillo.



Se trata de un interinato en lo que se decide el siguiente mandamás.

5. La Bundesliga sigue a Armando González

Armando González | Jam Media/GettyImages

Tal parece que la buena temporada del delantero de Chivas sigue causando euforia en Europa, pues nuevamente el periodista turco Ekrem Konur comunicó que crecen los interesados en sus servicios.



Según el comunicador, el Borussia Dortmund y el Bayer Leverkusen de Alemania están interesados en La Hormiga, mientras el FC Barcelona de España, el West Ham United de Inglaterra y el Celtic Glasgow de Escocia lo están monitoreando.

6. Habría competencia por Matías Almeyda

Matías Almeyda | Fran Santiago/GettyImages

El Pelado se encuentra libre en estos momentos tras haber salido del Sevilla de España y aunque alguna vez aseguró que no dirigiría a ningún otro club en México tras su historia con Chivas, eso está por verse.



365Scores compartió que el técnico argentino ya tuvo contactos iniciales con la directiva de Cruz Azul y Monterrey, equipos que por ahora tienen interinatos con Joel Huiqui y el argentino Nico Sánchez, respectivamente.

7. River Plate intentaría llevarse a Ángel Correa

Ángel Correa | Jam Media/GettyImages

ESPN Argentina comentó que El Millonario tiene todas las intenciones de hacerse con el delantero argentino de los Tigres pensando en la Copa Sudamericana. No obstante, el campeón del mundo es clave en el conjunto regio y tiene contrato hasta el 2030, así que La Banda tendría que poner una oferta bastante jugosa.

8. Cruz Azul sondea tres opciones de técnicos

Antonio Mohamed | Agustin Cuevas/GettyImages

Tras la destitución de Nicolás Larcamón, la directiva ya se puso a trabaja de inmediato y de acuerdo con Mediotiempo, han sondeado a dos estrategas y uno ya fue bateado.



El primero es el ya mencionado caso de Matías Almeyda, pero la mala noticia es que desea percibir cinco millones de dólares al año.



La otra opción es el argentino Antonio Mohamed, por lo que buscarían hacerle la mala al Toluca, club al que se debe el timonel, aunque este dijo que por ahora no porque está comprometido con los choriceros, aparte aún tiene la opción de renovar por un año más.



Finalmente, en la baraja estuvo el nombre del uruguayo Robert Dante Siboldi, pero el presidente del club, Víctor Velázquez, lo descartó.

9. Sergio Canales podría volver a España

Sergio Canales | Azael Rodriguez/GettyImages

El español ha perdido la titularidad en Monterrey, equipo que quedó eliminado del Clausura 2026 y que se está hundiendo a pedazos.



Desde hace tiempo se ha debatido si el mediocampista seguirá o no con La Pandilla, pero supuestamente no sería así, ya que el diario MARCA apuntó que tendría un acuerdo para volverse pieza del Racing Santander de su país, equipo de sus amores y del cual es canterano.

10. César Gelabert, en la órbita de la Liga MX

César Gelabert | NurPhoto/GettyImages

El diario español El Comercio escribió que el centrocampista del Sporting Gijón de la segunda división de España interesa en el fútbol mexicano, precisamente a Santos Laguna, que tal como el club español pertenece a Grupo Orlegi.



Aun así, el español también tiene propuestas de la MLS y LaLiga.

11. Monterrey se interesa en Moisés Paniagua

Moisés Paniagua | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Ekrem Konur reveló que Rayados tiene un interés real por el extremo izquierdo del Wydad Casablanca de Marruecos.



Eso sí, los regios no son los únicos que siguen al boliviano de 18 años, ya que el Celtic de Escocia lo quiere fichar.



El conjunto marroquí también tiene la intención de retenerlo y activar una opción de cuatro años antes de cualquier venta.

12. Feyenoord buscaría a Denzell García

Denzell García | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Si bien el plan del América es hacerse con el pivote de Juárez, alguien podría frustrarle sus planes y es el equipo de los Países Bajos.



Distintos medios han establecido que el cuadro de Rotterdam monitorea de cerca al seleccionado nacional, que tiene como agente al mismo que Rodrigo Huescas, quien dio el salto al Viejo Continente con el FC Copenhague de Dinamarca.

13. ¿City Group explora en Ciudad Universitaria?

Efraín Juárez | Jam Media/GettyImages

El técnico de los Pumas, Efraín Juárez, confesó que scouts del Manchester City de Inglaterra han preguntado por dos de sus jugadores.



Debido a eso, el estratega se reuniría con los visores recordando que el mundialista tiene buena relación con la sociedad administrativa de fútbol.



Lamentablemente, no se revelaron los nombres de los dos auriazules que interesan al CFG.