Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: Salles-Lamonge, Purata, Laínez, Correa, Quiros, Ebere, Musa, Lira y más

Ya se disputó la primera jornada del Torneo Apertura 2026, de la Liga MX. Debido a esto, el mercado de fichajes ha estado bastante movido, con varios clubes haciendo movimientos de altas y bajas.



Y como suele suceder, seguiremos viendo más traspasos a lo largo del campeonato porque el mercado de verano cierra hasta el próximo 11 de septiembre.



Aquí te dejamos las últimas noticias del Fútbol de Estufa del A2026:

1. Ángel Correa sí jugará con el River Plate

Ángel Correa | Manuel Velasquez/GettyImages

La novela por fin llegó a su fin. El campeón del mundo deja Tigres para unirse al Millonario en un traspaso definitivo, con un contrato hasta el 2029, así lo indicó el periodista argentino César Luis Merlo.



Tal parece que se trata de la venta más cara en la historia de la UANL y el fútbol regiomontano, pues es una cifra que ronda cerca de los 20 millones de dólares tomando en cuenta variables.



No obstante, hay versiones que apuntan que todo está caído, que los pagos se dificultarían desde La Banda, entre otros rumores más. Habrá que esperar para ver cómo cierra todo.

2. Peter Musa es la principal opción de la UANL al frente

Peter Musa | STRINGER/GettyImages

Con la salida de Ángel Correa, la directiva de Tigres rápidamente tiene que moverse en búsqueda de un atacante y elegido sería el croata del FC Dallas de la MLS de los Estados Unidos.



La noticia cobró mayor relevancia cuando se vio que el centro delantero inició desde el banquillo con el equipo norteamericano este miércoles, aunque posteriormente sumó minutos.

3. Quieren que Juan Purata sea rojinegro

Juan Purata | Azael Rodriguez/GettyImages

El periodista argentino César Luis Merlo reveló que el Atlas tiene negociaciones avanzadas para fichar al defensa central de los Tigres.



La operación se basaría en un préstamo por un año con opción de compra.

4. Santiago Mele jugará con Independiente Avellaneda

Santiago Mele | Eston Parker/ISI Photos/GettyImages

Del mismo modo, por fin el tema del guardameta uruguayo ha quedado definido. Aunque el Colo Colo de Chile lo buscó a petición del técnico argentino Fernando Ortiz, Rayados de Monterrey logró una negociación con El Rojo para dejarlo ir por un año con opción de compra.



De este modo, La Pandilla libera una plaza de No Formado en México para buscar más refuerzos.

5. Alexis Canelo, a defender al Atlético Tucumán

Alexis Canelo | ULISES RUIZ/GettyImages

Tras haber firmado por un torneo con el Puebla durante el semestre pasado, el argentino quedó desvinculado del club, pero ya tendría lista su nueva aventura.



César Merlo reportó que el delantero, que quedó como agente libre, firmará hasta diciembre del 2027 con El Decano.

6. Tigres juntó a Mauro Laínez con su hermano

Mauro Laínez | Jam Media/GettyImages

Los felinos lograron su segundo fichaje del campeonato. El extremo izquierdo quedó como agente libre tras la desaparición del Mazatlán, por lo que la UANL decidió darle una oportunidad para reforzar su ataque y a la vez, juntarlo con su hermano menor, Diego Laínez.



El atacante firmó por dos años.

7. Dejan Joveljic, otra opción para los Incomparables

Dejan Joveljic | Ed Zurga/GettyImages

Siguen sonando más nombres para reforzar el ataque de los Tigres luego de la partida de Ángel Correa.



El periodista Roberto Flores de RG La Deportiva comunicó que el delantero del Sporting Kansas City de la MLS está en carpeta, aunque no es la primera vez que suena para arribar al Volcán.

8. John Kennedy, también en el radar regio

John Kennedy | Pedro Vilela/GettyImages

Del mismo modo, Roberto Flores compartió que el brasileño está entre la lista de opciones para fichar.



Se debe recordar que el delantero del Fluminense de Brasil ya tuvo un paso por México, ya que militó en el Pachuca por poco más de seis meses durante el 2025, teniendo un paso destacado con nueve anotaciones y dos asistencias en 22 partidos, 15 como titular.

9. Erik Lira, con posibilidades europeas

Erik Lira | Jam Media/GettyImages

A través del portal Mediotiempo, el periodista Rubén Rodríguez de FOX Sports informó que el pivote está a la espera de que sus representantes definan la mejor oferta para dar el salto al Viejo Continente.



Al mismo tiempo, La Sombra explicó que esta semana será decisiva, pues hay dos propuestas sobre la mesa por el mundialista de Cruz Azul y una vez analizados, serán presentadas a la directiva cementera para tomar la decisión final.

10. Sébastien Salles-Lamonge seguirá siendo potosino

Tal como lo había adelantado en la semana María Luis Chagoya de VAVEL México, el francés seguirá ligado a la institución tunera. El capitán y centrocampista del Atlético San Luis, que está convertido en el cuarto máximo goleador del club con 22 dianas, extendió su vínculo hasta el 2028.

11. Christian Ebere llama la atención en Brasil

Christian Ebere | ALFREDO ESTRELLA/GettyImages

El delantero nigeriano de Cruz Azul es seguido de cerca por el Vasco da Gama, así lo indicó César Merlo.



Según el periodista, el interés de Las Camisas Negras es real, ya que está en búsqueda de un extremo, por lo que el africano encabeza la lista de candidatos, aunque no hay ninguna oferta por ahora.

12. La Máquina sumó nuevos juveniles

Hemos llegado a un acuerdo con Cruz Azul para la transferencia de Sergio De los Ríos y Jesús Lara.🇱🇻



Jugadores que encontraron su mejor versión en La Mina, brillaron con nuestra camiseta y ahora tendrán el reto de representar al club con orgullo en su nueva etapa.#ADNMinero pic.twitter.com/vu3KSJ5y8b — Mineros de Zacatecas (@MinerosFc) July 22, 2026

Tal como lo hiciera con Jorge Rodarte, Cruz Azul volteó hacia Mineros de Zacatecas, de la Liga de Expansión, para poder reforzarse.



Se trata del delantero Jesús Lara, de 22 años, y el extremo Sergio de los Ríos, de 23 años, quienes se unen a las filas cementeras mediante un préstamo por una temporada con opción de compra, así lo indicó el equipo zacatecano. No obstante, primero iniciaran con el Cruz Azul Hidalgo, filial del club en la Liga de Plata.

13. Aarón Quiros, un nuevo azulgrana

Aarón Quiros | JUAN MABROMATA/GettyImages

El Atlante sigue sin poner un alto al tema de los refuerzos y ahora habría cerrado al defensa central argentino del Vélez Sarsfield de su país.



El también lateral izquierdo fue transferido a los Potros de Hierro con un contrato hasta diciembre del 2027, tratándose de un préstamo con opción de compra.

14. Ulises Rivas se despidió de la UNAM

¡Gracias por defender estos colores con el corazón, Uli!

¡Te deseamos el mayor de los éxitos en todo lo que venga! #SiemprePumas pic.twitter.com/p1kFtiu2uZ — PUMAS (@PumasMX) July 23, 2026

El mediocampista de 30 años compartió en sus redes sociales que culminó su etapa con los Pumas.



“Hoy toca despedirme de este increíble equipo después de casi cuatro años. No me cabe duda de que pronto tendrán el éxito que merecen por todo el trabajo que realizan. A la afición, sepan que porté estos colores con orgullo. Siempre di todo de mí en cada entrenamiento y partido. Ustedes son el alma de este equipo grande”, se pudo leer.

15. Bravos despidió a Homer Martínez

🤝 Gracias, Homer Martínez, por portar con orgullo nuestros colores y dejar siempre todo en la cancha.



Te deseamos mucho éxito en tus próximos proyectos.



🗞️ https://t.co/c0ERiU71BV pic.twitter.com/uiIB96wKsl — FC Juárez (@fcjuarezoficial) July 23, 2026

Tal como se adelantó esta semana, el colombiano no seguirá portando el jersey de Juárez, ya que se marcha al Deportivo Tolima de su país.



A través de un comunicado en sus redes y sitio oficial, los fronterizos le desearon la mejor de las suertes al centrocampista.

16. Hugo Cuypers, el nuevo rostro rayado

Potencia, gol y entrega para nuestro ataque.🔥🔵⚪



¡Bienvenido a Rayados, Hugo Cuypers!🇧🇪Que tu instinto goleador y tu hambre de competir nos ayuden a escribir grandes historias con este escudo #EnLaVidaYEnLaCancha.👊🏼Ⓜ️ pic.twitter.com/66n13fq1qV — Rayados (@Rayados) July 23, 2026

Este jueves en conferencia de prensa, la directiva de Rayados Monterrey hizo la presentación oficial del delantero, quien arribó desde el Chicago Fire de la MLS.



“Mis primeras impresiones son asombrosas. Cuando vas a otro equipo quieres que sea un buen proyecto. Rayados habla por sí mismo en cuanto a los aspectos técnicos y tácticos. Me confirmaron por qué este club es tan grande. Estoy realmente emocionado”, comentó el belga, quien firmó por tres años con opción a extender a uno más dependiendo su rendimiento.

17. Tiago Gouveia firmó con La Furia Rojinegra

Tiago Gouveia | Soccrates Images/GettyImages

César Merlo había informado previamente que el extremo portugués llegaría al Atlas, lo cual volvió a confirmar este jueves tras lograrse un acuerdo de compra definitiva con el Benfica de Portugal.



El atacante de 25 años viajará a Guadalajara este fin de semana para someterse a los exámenes médicos de rutina y firmar por tres años.

18. Fidel Barajas, a recuperar protagonismo en Estados Unidos

🚨✅: #𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | La cuenta oficial del 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲𝘆 𝗕𝗮𝘆, equipo de la USL Championship de la segunda división estadounidense, anunció la llegada de 𝗙𝗶𝗱𝗲𝗹 𝗕𝗮𝗿𝗮𝗷𝗮𝘀 a 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗧𝗔𝗠𝗢. Chivas lo cede 𝗦𝗜𝗡 𝗢𝗣𝗖𝗜𝗢́𝗡 de compra. pic.twitter.com/Wsy3jjNFb7 — Chivas Galaxy (@ChivasGalaxy) July 12, 2026

Luego de volver de su préstamo con el San Luis, el mexicoamericano siguió sin entrar en planes de Chivas, por lo que encontró acomodo en la USL Championship. El extremo de 20 años fue mandado por el Rebaño Sagrado con el Monterey Bay FC, con el cual ya debutó.