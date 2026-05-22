Últimas noticias de fichajes de Liga MX: Almeyda, Mejía, Joselu, Sepúlveda, Denzell, Gorriarán, Bagui, Nández y más

Habrá un nuevo campeón en el Clausura 2026, de la Liga MX. Este fin de semana se sabrá quién alzará el título para darle punto final al campeonato: Pumas o Cruz Azul.



Con el fin del semestre en la vuelta de la esquina, los clubes piensan en el próximo Apertura 2026, por lo que continúan los famosos rumores de posibles refuerzos, así como las altas y bajas oficiales.



Aquí están las últimas noticias del Fútbol de Estufa:

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1. Oussama Idrissi podría marcharse a la MLS

Oussama Idrissi | Agustin Cuevas/GettyImages

Cuando atravesaba su mejor momento hace más de un año, el marroquí llegó a estar en el ojo de América, pero rechazó la oportunidad de irse porque estaba feliz en Pachuca.



Diego Sandoval de W Deportes apuntó que los de Coapa nuevamente buscarían ir por el fichaje del extremo, siempre y cuando el uruguayo Brian Rodríguez realmente salga de la institución para cumplir su sueño europeo.



Sin embargo, el Diario Récord indicó que el también neerlandés está más cerca de arribar a los Estados Unidos que de quedarse en suelo azteca



El rotativo aseguró que los Tuzos están dispuestos a venderlo siempre y cuando llegue una buena oferta, donde por ahora los norteamericanos van ganando y pareciera que todo está encaminado para trasladarlo allá.

2. Rumores colocan a Hugo Camberos en el Nido

Hugo Camberos | Simon Barber/GettyImages

Esta semana comenzó a circular el supuesto interés de los azulcremas por el extremo izquierdo de Chivas, un jugador catalogado como una joya de la cantera rojiblanca.



El motivo de esos rumores se deben a que el mundialista sub-23 recibe muy pocos minutos con el argentino Gabriel Milito, quien a veces pareciera que lo tiene borrado.



No obstante, hace poco el reportero Jesús Bernal de ESPN explicó en su canal de YouTube que la razón para que no juegue mucho es porque en el planteamiento táctico del timonel sudamericano no existen los extremos, lo cual perjudica al atacante.

3. Los juveniles que anhelan los Millonetas

Jordan Carrillo | Manuel Velasquez/GettyImages

De acuerdo con fuentes cercanas a la directiva azulcrema, hay tres nombres que podrían ser prioridad para el equipo: el mencionado caso del mediocampista Jordan Carrillo de Pumas, que está a préstamo desde Santos Laguna; el mediocentro Kevin Castañeda de Xolos, el cual ya había sonado con fuerza desde el mercado de pases pasado; y finalmente, el pivote Denzell García de Juárez, un interés que no es nada nuevo porque desde antes de la Liguilla ya se sabía que estaba en agenda.

4. Joselu Mato, el fichaje soñado del Ave

Joselu | NurPhoto/GettyImages

Este miércoles, el Diario MARCA México relató que el español podría ser una alternativa para el América en este verano.



El delantero de 36 años acaba su vínculo con el Al-Gharafa de Qatar, algo que lo convertiría en una opción sin costo de transferencia.



Su perfil pareciera ideal para reforzar el ataque azulcrema que se vio mermado en este semestre.

5. Raúl Rangel admite interés desde Europa

Raúl Rangel | Simon Barber/GettyImages

Hace un tiempo el guardameta del Guadalajara reveló a Azteca Deportes que había estado en la mira del Sporting Lisboa de Portugal, del Feyenoord Rotterdam de los Países Bajos y del FC Copenhague de Dinamarca, aunque únicamente preguntaron condiciones sin que realmente hubiera un interés real.



Pese a esto, hasta el día de hoy no ha habido ningún acercamiento para que el seleccionado nacional pueda dar el salto al Viejo Continente, quedando todo en manos de su agente.

6. Chivas ya inició conversaciones por Denzell García

Denzell García | Sergio Mejia/GettyImages

El pivote de Juárez ha despertado el interés del América, que lo tiene en mente para que sea su refuerzo, tanto que hace unas semanas pensaban cómo poder convencer a la directiva fronteriza de soltarlo, ofreciendo incluso jugadores.



Y ahora, Chivas también está en la carrera, así lo dijo el periodista argentino César Luis Merlo. El Rebaño ya habría propuesto una oferta, en la cual estarían involucrados el defensa Gilberto ‘Tiba’ Sepúlveda y el extremo izquierdo Yael Padilla.



Asimismo, otro que lo quiere como refuerzo es Rayados de Monterrey.

7. Diogo Bagui: de can a potro

🚨 Mercado de Fichajes 🚨



Diego Bagui futbolista de Xolos de Tijuana, será nuevo refuerzo del Atlante. pic.twitter.com/4GcnV8hzUM — TodoFutbol1620 (@futbol1620) May 21, 2026

TVC Deportes dio a conocer que el defensa de Xolos dejará al equipo para el próximo semestre porque se envolverá en los colores del Atlante.



El ecuatoriano apenas jugó 19 minutos de un duelo a lo largo del semestre.

8. Rayados anunció el arribo de Matías Almeyda

Matías Almeyda es nuevo director técnico de los Rayados. 🇫🇮🔥



¡Bienvenido al Monterrey, Profe! 👊🏼💙 pic.twitter.com/8NKCeXjmYO — Rayados (@Rayados) May 21, 2026

Después de tanto rumor, por fin se hizo oficial: el argentino vuelve al fútbol mexicano de la mano del conjunto regio.



A través de sus redes sociales, Monterrey confirmó que El Pelado será su nuevo estratega para el Apertura 2026.



El ex de Chivas firmó un contrato por los próximos dos años.

9. Diego Mejía comandará al San Luis

Diego Mejía | Hector Vivas/GettyImages

El equipo tunero decidió a su nuevo estratega para el A2026 tras haber finalizado el interinato de Raúl Chabrand, quien llegó al banquillo por el cese del español Guillermo Abascal.



El mexicano ha estado dirigiendo al Atlético Ottawa de Canadá, con el cual se adjudicó la Canadian Premier League del 2025.



El queretano viajará en los próximos días para firmar un contrato por un año con opción a renovar de forma automática si cumple ciertos objetivos.

10. Voto de confianza para André Jardine

André Jardine | Hector Vivas/GettyImages

De acuerdo con el reportero Gibrán Araige de TUDN, el estratega brasileño se mantendrá en su puesto con el América, buscando cumplir el contrato que todavía tiene hasta el 2027.



Con esta noticia en mente, el tricampeón ya está disfrutando de unas vacaciones para poder regresar con la mente puesta en el A2026.

11. Guillermo Almada, opción azulcrema

Guillermo Almada | Europa Press Sports/GettyImages

Si bien se ha dicho que André Jardine podría mantenerse como estratega de las Águilas, el periódico El Universal informó que el uruguayo es uno de los nombres que gusta a la directiva capitalina en caso de que el sudamericano sí se marche, tanto que ya hubo un acercamiento formal.



Esta misma semana el charrúa finalizó su vínculo con el Real Oviedo de España tras haber descendido en LaLiga.

12. Quieren sacar a Kevin Castañeda de Xolos

Kevin Castañeda | Francisco Vega/GettyImages

El periodista Fernando Esquivel comentó que el mediocentro es deseado al menos por cuatro conjuntos de la liga.



Dos de ellos ya han iniciado contactos para saber las condiciones, tratándose del América y Monterrey.



Para poder sacar de La Perrera al atacante tapatío se tendrían que pagar 7 millones de dólares.

13. Fernando Gorriarán seguirá siendo felino

Fernando Gorriarán | Azael Rodriguez/GettyImages

La cuenta oficial de X, Draft Liga MX, así como el Diario AS, compartieron que el capitán uruguayo de Tigres se mantendrá en la institución por los siguientes tres años tras haber renovado su vínculo.



El centrocampista de 31 años estaba por finalizar su lazo con la UANL el próximo 31 de mayo.

14. Vuelve a sonar Nahitan Nández en México

Nahitan Nández | Quality Sport Images/GettyImages

El año pasado, el nombre del uruguayo estuvo girando alrededor de Monterrey sin que se cumpliera el fichaje.



Actualmente, el mediocentro se desempeña con el Al-Qadisiya de Arabia Saudita, el cual ya le ofreció una renovación, no obstante, César Merlo notificó que el Boca Juniors de Argentina lo quiere, mas al mismo tiempo hay una oferta importante desde el balompié azteca.

15. Oficial: Dereck Moncada fichó con el FC Lugano

Sin haber jugado ni un solo minuto con el Necaxa, el hondureño fue vendido de forma exitosa al club de Suiza.



Los Rayos lo habían adquirido en diciembre del 2025, pero lo tenían a préstamo con el Inter Bogotá de Colombia.



El extremo derecho jugará con los suizos por los próximos cinco años, mientras los hidrocálidos recibieron 3.5 mdd más 500 mil en bonos.