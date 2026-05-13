Últimas noticias de fichajes de Liga MX: Espinoza, Vilar, Martín, Araujo, Siboldi, Larcamón, Viñas, González y más

Sólo quedan cuatro equipos dentro de la Liguilla, Pumas, Chivas, Cruz Azul y Pachuca, los cuales buscarán a toda costa hacerse con el título del Clausura 2026, de la Liga MX.



Cerca de culminar el semestre, los equipos ya están pensando a futuro, por lo que han dado inicio los famosos rumores de altas y bajas rumbo al Apertura 2026, así como las anuncias de bajas y altas.



Aquí están las últimas noticias del Fútbol de Estufa:

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1. Robert Dante Siboldi es una opción para Rayados

Robert Dante Siboldi | Jam Media/GettyImages

A través de RG La Deportiva, el periodista Willie González comentó que a pesar de que el argentino Matías Almeyda es la opción número uno para el banquillo de Monterrey, la directiva no se cierra y analiza alternativas.



Entre esas opciones se encuentra el uruguayo, al cual ya entrevistaron y les agradó mucho. No obstante, el charrúa tiene mucha competencia porque los otros nombres que están en la baraja son Ignacio Ambriz y los argentinos Antonio Mohamed, Martín Anselmi y Nicolás Larcamón.

2. Federico Vilar retorna al Atlante

¡ADN AZULGRANA EN EL BANQUILLO!

Damos la bienvenida a Federico Vilar, quien se integra como Auxiliar Técnico a nuestros #PotrosDeHierro. Su experiencia y amor por estos colores serán clave para alcanzar todos nuestros objetivos.#LesGusteONoLesGuste#LesPrometimosVolver pic.twitter.com/be5aJ4oBUN — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) May 13, 2026

Tal como se había especulado, el exguardameta e histórico de la institución azulgrana regresa para tratar de ayudar en el nuevo proyecto que los ha traído a la Primera División. El campeón con los Potros de Hierro fungirá como auxiliar técnico de Miguel Herrera.

3. Pumas no quiere perder a Jordan Carrillo

Jordan Carrillo | Hector Vivas/GettyImages

Desde la semana pasada, el periodista argentino César Luis Merlo explicó que Santos Laguna estaba dispuesto a cortar la cesión del mediocampista, la cual es hasta diciembre. Esto con el objetivo de llevarlo de vuelta porque lo ven como una pieza clave para su nuevo proyecto.



Y ahora, de acuerdo con la misma fuente, los auriazules buscarán retener al canterano lagunero brindando algunos futbolistas como el argentino Leo Suárez y el peruano Piero Quispe. Al final, se ve complicado porque en la Comarca conocen bien el valor de su futbolista.

4. Henry Martín, con pie y medio fuera del América

Henry Martín | Jam Media/GettyImages

Este martes, el Diario Récord escribió que el delantero habría pedido su salida de Coapa para así poder dejarles dinero con una transferencia, recordando que aún tiene contrato hasta el 2027.



Ante esto, W Deportes compartió que La Bomba ya estaría en conversaciones para unirse al Atlante, donde sería recibido con los brazos abiertos porque el técnico Miguel Herrera lo conoce a la perfección.

5. Diego González se despidió del Atlas

Diego González | Hector Vivas/GettyImages

A través de sus redes sociales, el paraguayo le dijo adiós a los Rojinegros, ya que su carta pertenece a Grupo Orlegi, que vendió al cuadro tapatío para quedarse únicamente con Santos Laguna.



“Hoy me toca cerrar una etapa muy importante en mi vida, decir adiós a un club que me regaló mucho más que fútbol: me regaló familia, experiencias y recuerdos que voy a llevar conmigo siempre”, escribió el extremo derecho, el cual tendrá que reportar con los Guerreros próximamente.

6. Puebla apostará por Gerardo Espinoza

Gerardo Espinoza | Simon Barber/GettyImages

Aunque llegaron a sonar diferentes nombres internacionales para la silla camotera, al final, el elegido por la directiva fue el Loco.



César Merlo informó que el sinaloense acordó de forma verbal su arribo a La Franja, con la cual firmará por dos años con opción de renovar.

7. No más Néstor Araujo en Coapa

Néstor Araujo | Hector Vivas/GettyImages

Aun cuando jugó en los cuartos de vuelta del campeonato intentando buscar el gol que los pusiera del otro lado, el defensa ya no vestirá la casaca azulcrema.



El periodista Fernando Esquivel confirmó que este mismo martes la directiva del América le comunicó que no entraba en planes, así que no habría renovación.



Será el próximo 30 de junio cuando el mundialista acaba su vínculo y quede como agente libre para negociar con quien quiera, sonando con fuerza su posible contratación con el Atlante.

8. ¿Neymar Junior al Atlas?

Neymar Junior | DANIEL DUARTE/GettyImages

Por increíble que parezca, el nombre del seleccionado brasileño fue vinculado con los Zorros.



El periodista y narrador Paco González de TUDN indicó que el representante del delantero del Santos FC de Brasil se habría acercado a los nuevos dueños de los Rojinegros para ofrecer a su cliente.



El ofrecimiento no desagradó a los directivos, mas parece que esto quedará como una simple anécdota.

9. Rayados sueña con Julián Quiñones

Julián Quiñones | Omar Vega/GettyImages

El periódico El Universal y FOX Sports dieron a conocer que la directiva de Monterrey quiere dejar caer una ‘bomba’ y por eso tiene pensando lanzar una importante oferta al Al-Qadsiah de Arabia Saudita para ver si pueden hacerse con el fichaje del colombiano nacionalizado mexicano.



Tiene poco que el delantero renovó su vínculo con el club saudí hasta el 2030, así que estarían pidiendo 23.5 millones de dólares por la carta, una cifra que dificulta el sueño regio.

10. Joel Huiqui se está ganando el respaldo

Joel Huiqui | Manuel Velasquez/GettyImages

Luego de tomar las riendas de Cruz Azul tras el despido de Nicolás Larcamón, el timonel ha sumando tres victorias en tres cotejos, por eso, la directiva no vería con malos ojos mantener al canterano celeste para el siguiente torneo, al menos así lo dijo el reportero Adrián Esparza de TUDN.



Asimismo, el periodista dijo que gracias al buen funcionamiento que Huiqui le ha dado al equipo, la directiva también habría pausado momentáneamente la búsqueda de su nuevo estratega.

11. Nicolás Larcamón suena en otros países

Nicolás Larcamón | Agustin Cuevas/GettyImages

Pese a que ha sido asociado a algunos de los clubes mexicanos que buscan nuevo entrenador, César Merlo informó que el argentino interesa al Sporting Gijón de España, incluso iniciaron negociaciones sin cerrarse todavía nada.



Sumado a ello, desde Brasil también optarían por darle trabajo.

12. Regresan del Real Oviedo a León

Federico Viñas | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Martín Peláez, presidente del equipo español que perdió la categoría en LaLiga, declaró a Radio y TV de Asturias que ve poco viable que puedan quedarse con los uruguayos Nico Fonseca y Federico Viñas, así como con el argentino Santiago Colombatto.



Los tres futbolistas están a préstamo desde los Panzas Verdes, por lo que su regreso podría darse en las próximas semanas.

13. Monterrey ya sabe el precio por Alan Lescano

Alan Lescano | NORBERTO DUARTE/GettyImages

Desde la semana pasada, César Merlo soltó que la directiva regia tenía en la mira al argentino del Argentinos Juniors.



En esta ocasión, el periodista explicó que la directiva argentina estaría pidiendo entre ocho y nueve mdd por su carta.



Al final de cuentas, La Pandilla tiene mucha competencia para poder fichar al mediocentro ofensivo, quien también es seguido desde Europa, además los dos grandes de su país, Boca Juniors y River Plate, también lo quieren.

14. Rodrigo Auzmendi podría volver a Querétaro

Rodrigo Auzmendi | FERNANDO MACHADO/GettyImages

El periodista Germán García de TyC Sports informó a través de sus redes sociales que Gallos Blancos está evaluando traer de vuelta al delantero con efecto inmediato.



La razón es que San Lorenzo Almagro no pagó el cargo por la cesión y comunicó que no puede pagar los cuatro mdd de la opción.



En el Gallinero están en espera de que se pague la deuda y de no ser así, definirán próximamente que harán con el argentino.