Últimas noticias de fichajes de Liga MX: Gudiño, Montes, Noriega, Ambriz, Siboldi, Arce, 'Cabecita', Mele y Navas

Aun cuando el mercado de fichajes de la Liga MX ya culminó, los rumores se mantienen en el aire debido a que en otras partes del mundo todavía se pueden hacer fichajes, es por eso que en el Clausura 2026 podríamos ver más cambios, sin olvidar que otros ya piensan a futuro.



Aquí te dejamos las últimas noticias del Fútbol de Estufa:

1. Mazatlán presentó a Billy Arce

Pese a ser su último semestre en la Liga MX, los Cañoneros no quieren irse de forma vergonzosa, por eso siguen añadiendo piezas a su plantilla para soñar con algo más grande.



El cuadro morado anunció de forma oficial el arribo del extremo izquierdo ecuatoriano, quien llegó en calidad de libre tras haberse desvinculado del Atlético Nacional de Colombia.

2. Gabriel Milito, una opción para el River Plate

Ahora que El Millonario seguirá su camino sin el técnico argentino Marcelo Gallardo, ya han salido algunos nombres para reemplazarlo, sin embargo, El Mariscal ni siquiera está entre las primeras opciones, las cuales son los también argentinos Santiago Solari y Eduardo ‘Chacho’ Coudet.



De cualquier forma, si La Banda quisiera llevarse al timonel de las Chivas tendría que pagar una cláusula que rondaría los ocho millones de dólares.

3. ¿Se acaba la era de Antonio Noriega en Monterrey?

Gracias a que el proyecto del español Domènec Torrent no ha logrado carburar, se especula que el director deportivo estaría viviendo sus últimos días en el puesto, ya que al culminar el presente torneo se marcharía, al menos así lo dictaminan ABC Deportes y el Diario Récord.



De acuerdo con los medios, la única forma en que El Tato salvaría su cuello sería si Rayados logra un título, lo que parece difícil.

4. ¿Ignacio Ambriz por Robert Dante Siboldi en León?

La segunda etapa de Nacho al frente de La Fiera no es lo que se esperaba, por eso, la directiva estaría pensando en su despido e incluso ya tendrían en mente a su posible sucesor.



El periodista Ezequiel Gasca reportó que los contactos con el uruguayo ya iniciaron, con este dispuesto a tomar el mando, pero pidiendo dos años de contrato y cinco fichajes clave.

5. Andrés Gudiño gusta en Pumas

El arquero ha sabido hacer olvidar al colombiano Kevin Mier en Cruz Azul, tanto que se cuestionan que va a pasar cuando este último ya esté recuperado, pues el mexicano ha hecho una labor excelente.



En el Pedregal siguen viendo como mantener al guardameta tico Keylor Navas, pero según Bolavip, el jugador de La Máquina estaría en el radar felino para tomar el rol del costarricense si llega a marcharse de CU.



Según la fuente, Gudiño no vería con malos ojos irse a la UNAM si le toca ser suplente una vez más, ya que así podría ganar mayor protagonismo.

6. Quieren traer de vuelta a César Montes

El defensa del Lokomotiv Moscú de Rusia está por vivir su segundo Mundial con México, pero desde la Liga MX ya piensan en repatriarlo.



El periodista Carlos Ponce del Diario Récord informó que Cruz Azul va por El Cachorro, tanto que hasta ya estarían negociando con el conjunto ruso.

7. Monterrey acelera por el fichaje de Jonathan Rodríguez

De acuerdo con el diario El Universal, el delantero uruguayo es el nuevo objetivo del club para el siguiente torneo, aprovechando que se encuentra como agente libre tras acabar su vínculo con el Portland Timbers de la MLS, sin embargo, tendría que ofrecerlo un salario altamente competitivo para convencerlo.



A la vez, se dice que para poder traer al Cabecita tendrían que darle salida al también uruguayo Santiago Melé, arquero cuya continuidad complicaría la estructura salarial, sin olvidar que las plazas de extranjeros están llenas.