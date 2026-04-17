Últimas noticias de fichajes de Liga MX: Paiva, Pulido, Borja, Gorriarán, Almeyda, Coutinho, Gignac, Álvarez y más

Estamos a tres jornadas de culminar la fase regular del Torneo Clausura 2026, de la Liga MX. Posteriormente vendrá la Liguilla y aunque se habló en un principio de un mercado de fichajes para dicha fase debido a que algunos clubes perderán a sus jugadores por la concentración del Mundial 2026, eso no sucederá.



De cualquier forma, varios equipos ya están pensando en el futuro, por lo que los rumores de altas y bajas rumbo al Apertura 2026 han dado inicio.



Aquí están las últimas noticias del Fútbol de Estufa:

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1. Chivas y Alan Pulido, separan sus caminos

Alan Pulido | Jam Media/GettyImages

A través de un comunicado oficial, el Guadalajara dio a conocer la salida oficial del delantero por mutuo acuerdo.



El tamaulipeco rescindió su contrato después de casi un año donde no pudo brillar, recordando que este semestre no entró en planes del técnico argentino Gabriel Milito.

2. ¿Limpia en Coapa tras un decepcionante semestre?

Cristian Borja | Agustin Cuevas/GettyImages

El Francotirador del Diario Récord escribió en su columna que sólo un milagro podría evitar que el técnico brasileño André Jardine deje su puesto en el América al acabar el campeonato tras haber sido eliminado en la Copa Campeones de la CONCACAF.



A eso se suma que el defensa Ralph Orquín se irá al acabar su contrato y ser borrado por el cuerpo técnico, mismo caso que el central Néstor Araujo, que quedará como agente libre, mientras Jonathan Dos Santos optaría por el retiro.



Por último, el informante soltó que el lateral colombiano Cristian Borja termina su vínculo con las Águilas y a pesar de que tiene opción para extender por más tiempo, la directiva no la ejercería.

3. Los posibles transferibles del América

Kevin Álvarez | Hector Vivas/GettyImages

El mismo Francotirador compartió que en el Nido podrían colocar al lateral derecho Kevin Álvarez entre los jugadores que negociarían, ya que ha tenido un bajón de nivel desde hace un tiempo.



Al que están analizando es al centrocampista Alexis Gutiérrez, pues su rendimiento los ha convencido, sobre todo después de que llegó a ser convocado a la selección.

4. América buscaría retener a Rodolfo Cota

Rodolfo Cota | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Asimismo, El Francotirador reveló que aún cuando los azulcremas cuentan con Fernando Tapia para cubrir el arco por la lesión de Luis Malagón, estarían intentando que el mundialista en Qatar se quede.



Al canterano tuzo, que tendría que volver con León, dueño de su pase, se le acaba el contrato, pero en Coapa le propusieron una extensión por un año, sin tomar todavía una decisión final.

5. Escucharán ofertas por tres azulcremas

Israel Reyes | Manuel Guadarrama/GettyImages

Por último, El Francotirador reveló que América cumpliría su promesa de dejar partir a Israel Reyes y a los uruguayos Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres, siempre y cuando sean buscados desde Europa.



El defensa mexicano y seleccionado nacional ha sido sondeado en Italia.



En el mercado de fichajes pasado, Rayito descartó una oferta de Medio Oriente para mantenerse en el Nido y pelear por ir al Mundial.



Finalmente, el zaguero charrúa firmó una extensión cuando quería marcharse del Nido, pero ahora que volvió con La Garra Charrúa, quiere irse sí o sí en el verano.

6. Renato Paiva, opción para Santos Laguna

Renato Paiva | Sports Press Photo/GettyImages

El portal Mediotiempo comunicó que los Guerreros contemplan como una opción real al portugués, quien ya dirigió a León y Toluca, teniendo un paso bastante irregular.



La misma fuente indicó que los laguneros ya entrevistaron al europeo, quien se encuentra como agente libre tras su paso por el Fortaleza de Brasil.

7. Cruz Azul quiere a Matías Almeyda en el banquillo

Matías Almeyda | Fran Santiago/GettyImages

El futuro del técnico argentino Nicolás Larcamón no está claro, mientras tanto, ya hay nombres para reemplazarlo en La Noria.



La Octava Sports informó que El Pelado, que acabó su lazo con el Sevilla de España, se ha reunido en Madrid con los asesores de La Máquina, iniciando negociaciones. No obstante, aún no es un hecho que el argentino vaya a tomar las riendas cementeras.

8. ¿Fernando Gorriarán, de Tigres a Cruz Azul?

Fernando Gorriarán | Azael Rodriguez/GettyImages

El periodista argentino de FOX One, Santiago Fourcade, comentó que el mediocampista uruguayo no ha renovado con los regios y desde La Noria intentaría ir por su fichaje, ya que termina contrato a final de año, teniendo la opción de arreglar un precontrato. No obstante, desde otros medios expresaron que se trataría de una estrategia de su agente para buscar mejores condiciones económicas con los felinos.

9. Se acerca el adiós de André-Pierre Gignac

André-Pierre Gignac | Jam Media/GettyImages

El diario AS México confirmó que el delantero francés no renovaría su contrato con Tigres, por lo que se acercaría su retiro profesional.



De ser así, El Bomboro jugaría sus últimos tres partidos de Liga a espera de saber si avanzan a la Liguilla, además de las semifinales de la Concachampions y una posible final.

10. ¿Philippe Coutinho aterriza en Ciudad Universitaria?

Philippe Coutinho | Sports Press Photo/GettyImages

Desde RTI Esporte de Brasil comentaron que los Pumas lanzaron una oferta por el brasileño para contratarlo de cara al siguiente semestre.



Empero, otros medios desmintieron dicha información, hasta el mismo técnico Efraín Juárez desconoce dicho rumor.



Lo que es un hecho es que el centrocampista, que tuvo como último equipo al Vasco da Gama de su país, tiene intenciones de establecerse en los Estados Unidos y por eso exploraría opciones dentro de la MLS o simplemente, retirarse.

11. Nahuel Guzmán, un año más como felino

Nahuel Guzmán | Jam Media/GettyImages

Una de las incertidumbres que había en Tigres era si el arquero argentino se mantendría más tiempo en la institución.



Y ahora, el periodista argentino César Luis Merlo confirmó que El Patón extendió su vínculo hasta junio del 2027.