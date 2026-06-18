Últimas noticias de fichajes del América: ‘Djuka’, Maripán, Reyes, Aguilar, Tona, Montiel, Jardine, Deossa y más

Mientras el Mundial 2026 se está disputando, en la Liga MX el mercado de fichajes ya dio inicio, con varios clubes anunciando sus altas y bajas, aparte los rumores del Fútbol de Estufa están en el aire.



Con respecto al Club América, el técnico brasileño André Jardine dijo adiós y en su lugar arribó el uruguayo Guillermo Almada, mientras el pivote Jonathan Dos Santos se convirtió en la primera baja oficial al no renovar su vínculo.



Aquí están las últimas noticias de fichajes y rumores de las Águilas:

1. Almada ya tiene sus peticiones en el Nido

Elías Montiel | Hector Vivas/GettyImages

De acuerdo con el periodista David Medrano, Guillermo Almada ya dio los nombres que quiere para reforzar al América y ser candidatos al título desde el día uno.



El mediocampista uruguayo Fernando Gorriarán de Tigres, el centrocampista Elías Montiel de Pachucay el pivote mexicano Luis Chávez del Dinamo Moscú de Rusia.



No obstante, el futbolista de los Tuzos podría darse por descartado, ya que de acuerdo al reporte de Edgar Morales del diario El Heraldo, su elevado costo sería imposible de pagar para los Millonetas.

2. Nelson Deossa, entre México y Argentina

Nelson Deossa | NurPhoto/GettyImages

Una vez que se supo que el colombiano fue puesto en la lista de transferibles del Real Betis de España, el interés en su fichaje surgió desde la Liga MX y la Superliga.



En el caso del fútbol argentino, el River Plate ha mantenido charlas con el volante, pero desde el club bético no están dispuestos a cederlo a préstamo porque su deseo es recuperar algo de la inversión hecha en su fichaje, así que por lo menos buscarían diez millones de dólares.



En el caso del balompié azteca, Diego Sandoval de W Deportes comunicó que el América ha preguntado por el cafetalero, que agrada al nuevo cuerpo técnico de los azulcremas encabezado por Guillermo Almada, quien sería clave para convencerlo.



Sin embargo, en el mismo reporte citado por Edgar Morales se explicó que aunque el mediocampista fue sondeado, su precio es imposible para el Ave.

3. La posibilidad de Guillermo Maripán se esfumó

Guillermo Maripán | NurPhoto/GettyImages

El portal Mediotiempo había comunicado que el chileno estaba en el radar de tres equipos aztecas: el América, Rayados de Monterrey y Cruz Azul.



Pese a esta información, la opción se habría esfumado porque el andino habría llegado a un acuerdo para ponerse la indumentaria del Inter de Milán de Italia, firmando un contrato hasta diciembre del 2028, así lo compartió el portal UOL de Brasil.



El zaguero central de 32 años se encuentra libre actualmente tras terminar su contrato con el Torino de Italia.

4. ¿Se acabó la etapa de Uros Djurdjevic en Rayados?

Uros Djurdjevic | Azael Rodriguez/GettyImages

El periodista Arath Uva de VAVEL México comunicó que el delantero serbio habría tenido un descontento con el técnico del club, el argentino Matías Almeyda, por eso estaría molesto, aunque la directiva estaría esperando que todo se enfríe para poder hallar una solución.



Pese a esto, la fuente explicó que Djuka tendría el deseo de retornar al Atlas, por eso, Monterrey estaría analizando enviarlo a préstamo, sin embargo, además de los Rojinegros, el Ave estaría interesado en adquirirlo.

5. André Jardine dirigirá en Dubái

رسمياً : تعلن شركة شباب الأهلي لكرة القدم عن تعاقدها مع المدير الفني البرازيلي أندريه جاردين لتولي قيادة الفريق الأول للموسم القادم .#شباب_الأهلي pic.twitter.com/YaZLHtdHoB — نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) June 17, 2026

Apenas hace poco el estratega emprendió el vuelo del Nido y ya tiene nuevo equipo, aunque este pertenece a los Emiratos Árabes Unidos.



El brasileño y tricampeón azulcrema tomó las riendas del Shabab Al-Ahli, estampando su firma por un año.

6. Iván Tona: ¿rojiblanco o azulcrema?

Iván Tona | Francisco Vega/GettyImages

Desde hace un tiempo se sabe que el América está interesado en el contención de Xolos de Tijuana, pero tendría competencia.



El odiado rival, Chivas, ya les ganó la carrera por Kevin Castañeda, también de los Canes Aztecas, y ahora podría llevarse también al mediocampista.



El medio Bolavip informó que en los próximos días cualquiera de los dos podría lanzar una oferta.

7. Zaid Aguilar se suma a la sub-19

🦅 Club América firma al talento mazatleco Zaid Aguilar en la Liga MX ⚽🤝🏼 pic.twitter.com/fREfd5UiZJ — Línea Directa Portal (@linea_directa) June 16, 2026

Luego de haber brillado con las categorías inferiores del Mazatlán, el delantero se une a la plantilla de las Águilas, para comenzar justamente con la sub-19. Con apenas 15 años, el sinaloense fue considerado uno de los jugadores juveniles más destacados de los Cañoneros durante el 2026.

8. América pone freno al salto europeo de Israel Reyes

Israel Reyes | Carl Recine/GettyImages

De acuerdo con el reporte del medio digital ‘Resaca Americanista’, el futuro del zaguero no se definirá hasta que termine la participación de México en el Mundial.



Y aunque se había dado por hecho que el defensor sería transferido a la AS Roma de Italia, la directiva capitalina optó por congelar los movimientos hasta nuevo aviso, ya que su valor podría elevarse durante la justa.