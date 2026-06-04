Últimas noticias de fichajes del Club América: Jardine, Almada, Dos Santos, Águila, Gómez, Álvarez, Aguirre y Arce

Cuando todo parecía indicar que el proyecto del técnico brasileño André Jardine continuaría para el Apertura 2026 de la Liga MX pese a no haber ganado nada a lo largo del año, el Club América sorprendió este miércoles al anunciar la salida del timonel, quien se quedó con la espinita clavada de no haber podido ganar el título de la CONCACAF.

André Jardine concluye su exitosa etapa con el Club América.



Después de seis campeonatos con nosotros, incluyendo un histórico Tricampeonato, no nos queda más que agradecerte por todo el compromiso y el trabajo desarrollado en nuestra institución, André.



Te convertiste en el… pic.twitter.com/cnhdpprDzZ — Club América (@ClubAmerica) June 3, 2026

De acuerdo a varios reportes, el sudamericano se sentó con la directiva encabezada por Santiago Baños para poder ver el tema de los refuerzos y las bajas, no obstante, no habría agradado la respuesta de los directivos a sus solicitudes, razón para que el campeón olímpico con Brasil en Tokio 2020 tomara la decisión de dar paso a un costado, es decir, optó por renunciar.



A través de las redes sociales, los aficionados se manifestaron en contra de la directiva azulcrema asegurando que era un error dejar ir al entrenador más exitoso que han tenido hasta ahora, el cual entre el 2023 y 2024 les dio el tricampeonato de Liga MX, un Campeones Cup, un Campeón de Campeones y una Supercopa de la Liga MX.



Tras la triste partida del ex de San Luis, ya hay un nombre que aseguran será su sucesor dentro del Nido, causando opiniones divididas.



Aquí están las últimas noticias de rumores y fichajes del América rumbo al A2026:

1. Guillermo Almada, el elegido para seguir al frente

Guillermo Almada | Europa Press Sports/GettyImages

Todavía ni siquiera se concretaba la partida de André Jardine y desde la semana pasada el periodista argentino César Luis Merlo había notificado que el uruguayo estaba en charlas con los Millonetas en caso de que hubiera un cambio de dirección en el proyecto.



Apenas se hizo oficial el adiós del brasileño y nuevamente Merlo, así como el cronista Andrés Vaca de TUDN y otros más dieron por hecho que el ex del Pachuca y Santos Laguna será el nuevo entrenador, quien viene de haber descendido en LaLiga con el Real Oviedo de España.



El charrúa destaca por saber sacar lo mejor de los jóvenes, su estilo agresivo y llamativo, no obstante, también es conocido por tener roces constantes con sus futbolistas, así que sería un gran reto mantener a raya un vestidor como el del Ave.

2. ¿Jonathan Dos Santos, renueva o no con el América?

Jonathan Dos Santos | Jam Media/GettyImages

Cada seis meses, el pivote hace creer que por fin optará por el retiro, pero al final termina alargando su vínculo con las Águilas.



Esta vez, parece ser el mismo tema, aunque supuestamente hace unas semanas se había informado que el mismo André Jardine le había ofrecido un lugar en su cuerpo técnico si decidía dar un paso al costado, pero con lo ocurrido, eso ya quedó descartado.



Sumado a ello, según 365Scores, desde el Nido le habían propuesto medio año más de contrato al menor de los Dos Santos, ya que era una pieza clave para el cuerpo técnico, mas con el cambio en la silla técnica no se sabe si ahora tenga la confianza de los nuevos mandones.



Eso sí, de darse la continuidad del ex Barcelona de España se pospondrían los intentos de fichar al pivote Denzell García de Juárez y al mediocampista Luis Chávez del Dinamo Moscú de Rusia.

3. América pone la mirada en Eduardo Águila y Alejandro Gómez

Alejandro Gómez | Francisco Vega/GettyImages

El periodista Fernando Esquivel compartió que existen dos nombres en la agenda de las Águilas para poder apuntalar la zaga central con un zurdo.



El primero es el elemento del San Luis, quien lleva un año en el radar de diferentes escuadras.



El segundo es El Pue, quien milita en Xolos de Tijuana y fue titular indiscutible en el último campeonato, además que cuenta con experiencia europea al haber desfilado por el Boavista de Portugal.

4. Alguien alza la mano por Kevin Álvarez

Kevin Álvarez | Jam Media/GettyImages

Se sabe que el América ya no tiene en planes al lateral derecho, que tuvo un bajón de nivel impresionante en el último año, tanto que desapareció del radar de la selección mexicana, a pesar de haber acudido a Qatar 2022.



Sobre el defensa, el periodista Jonathan Peña comentó que la directiva azulcrema buscaría venderlo antes de que acabe su contrato para ver si pueden recuperar algo de la inversión hecha hace unos años cuando lo compraron al Pachuca.



El comunicador estableció que Rayados de Monterrey estaría interesado en fichar al mundialista, tanto así que además de poner una oferta económica sobre la mesa también darían la carta del lateral derecho Erick Aguirre, quien también puede jugar por izquierda o como interior.

5. Álex Arce suena para llegar al Nido

Álex Arce | ANDRES LARROVERE/GettyImages

Azteca Deportes comunicó que la directiva azulcrema tiene la mirada bien puesta sobre el paraguayo.



El delantero de Paraguay atraviesa el mejor momento de su carrera profesional vistiendo los colores del Independiente Rivadavia de Argentina, acabando como el máximo artillero de la fase de grupos de la Copa Libertadores.



El atacante estará presente en el Mundial 2026 y de tener un gran desempeño podría elevar su valor de mercado, el cual en estos momentos es de 3.5 millones de euros.