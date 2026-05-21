Últimas noticias de fichajes del Club América: Joselu, Idrissi, Cota, Víctor, Carrillo, Camberos, Castañeda y más

Las Águilas del América se quedaron con las ganas de sumar un nuevo título de la Liga MX porque fueron eliminadas por Pumas en los cuartos de final, acabando así el primer semestre del año sin ningún logro, lo que hace peligrar la continuidad del técnico brasileño André Jardine.



El estratega declaró que la silla azulcrema es una carga muy pesada, pero que le gustaría mantenerse al frente siempre y cuando así lo quiera la gente de arriba.



Al mismo tiempo, hay futbolistas que ya suenan para marcharse del Nido tras no haber entrado en planes a lo largo del campeonato, aparte algunos ya habrían culminado su ciclo y se les buscaría dar salida para apostar por otros fichajes.



Aquí están las últimas noticias de fichajes de los Millonetas:

1. Rodolfo Cota se quedará en el Nido

Rodolfo Cota | Agustin Cuevas/GettyImages

César Merlo apuntó que el guardameta renovó por un año más con el América, luego de haber rescindido su contrato con León, club que era dueño de su carta.



En distintas ocasiones se argumentó que el sinaloense podría abandonar Coapa, pero tal parece que la directiva está contenta con su accionar.

2. Se intensifica la puja por Jordan Carrillo

Jordan Carrillo | Manuel Velasquez/GettyImages

El mediocampista fue uno de los fichajes más exitosos del semestre, pues con Pumas ha logrado brillar y está a nada de levantar el título, un contraste total a lo que está viviendo Santos Laguna, dueño de su carta, el cual no incluyó una opción de compra en el préstamo.



Debido a esto, en la Comarca quieren de vuelta a su canterano una vez que concluya el campeonato, sin embargo, su gran torneo emocionó a otros equipos, los cuales alzan la mano para su contratación.



El Diario Récord apuntó que tanto Chivas, como América y Cruz Azul ya preguntaron por el ex del Sporting Gijón de España, mientras Universidad Nacional también quiere encontrar la forma de poder quedárselo.

3. ¿Oussama Idrissi interesa al América?

Oussama Idrissi | Hector Vivas/GettyImages

Cuando atravesaba su mejor momento hace más de un año, el marroquí llegó a estar en el ojo de las Águilas, pero rechazó la propuesta de irse porque estaba feliz en Pachuca.



Y ahora, según Diego Sandoval de W Deportes, los de Coapa nuevamente buscarían ir por el fichaje del extremo, siempre y cuando el uruguayo Brian Rodríguez realmente salga de la institución para cumplir su sueño europeo.



Sumado a ello, el Diario Récord indicó que el también neerlandés está más cerca de arribar a los Estados Unidos que de quedarse en suelo azteca. El rotativo aseguró que los Tuzos están dispuestos a venderlo siempre y cuando llegue una buena oferta, donde por ahora los norteamericanos van ganando y pareciera que todo está encaminado para trasladarlo allá.

4. Paulo Víctor se despidió del América

Paulo Víctor, estamos más que agradecidos por el tiempo que portaste nuestros colores con orgullo, los logros que conseguimos y todos los triunfos que sumamos.



Fuiste, eres y serás siempre águila. Te deseamos el mayor de los éxitos en tus futuros proyectos.



¡Gracias por tanto! pic.twitter.com/NPG0KDVl3N — Club América (@ClubAmerica) May 20, 2026

Tal como estaba arreglado, el auxiliar de André Jardine puso fin a su estancia en Coapa.



El club dedicó un mensaje al sudamericano a través de sus redes sociales para agradecerle el tiempo que estuvo con ellos, deseándolo éxito a la vez en su nueva aventura con la selección sub-21 de Brasil.

5. Rumores colocan a Hugo Camberos en el Nido

Hugo Camberos | Simon Barber/GettyImages

Esta semana comenzó a circular el supuesto interés de los azulcremas por el extremo izquierdo de Chivas, un jugador catalogado como joya de la cantera rojiblanca.



El motivo de esos rumores se deben a que el mundialista sub-23 recibe muy pocos minutos con el argentino Gabriel Milito, quien a veces pareciera que lo tiene borrado.



No obstante, hace poco el reportero Jesús Bernal de ESPN indicó que la razón para que no juegue mucho es porque en el planteamiento del timonel no existen los extremos, lo cual perjudica al atacante.

6. Los juveniles que anhelan los Millonetas

Kevin Castañeda | Jam Media/GettyImages

De acuerdo con fuentes cercanas a la directiva azulcrema, hay tres nombres que podrían ser prioridad para el equipo: el mencionado caso de Jordan Carrillo; el mediocentro Kevin Castañeda de Xolos, el cual ya había sonado con fuerza desde el mercado de pases pasado; y finalmente, el pivote Denzell García de Juárez, un interés que no es nada nuevo porque desde antes de la Liguilla ya se sabía.

7. Joselu Mato, el fichaje soñado del Ave

Joselu Mato | NurPhoto/GettyImages

Este miércoles, el Diario MARCA México relató que el español podría ser una alternativa para el América en este verano.



El delantero de 36 años acaba su vínculo con el Al-Gharafa de Qatar, algo que lo convertiría en una opción sin costo de transferencia.



Su perfil pareciera ideal para reforzar el ataque azulcrema que se vio mermado en este semestre.