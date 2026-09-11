Últimas noticias de fichajes del FC Barcelona: Abdelkarim, Araújo, Raphinha, Balde, López, Bernal y Silva

El FC Barcelona atraviesa un momento de definiciones en su plantel: mientras algunas de sus figuras se consolidan como piezas fundamentales para Hansi Flick, otros futbolistas atraviesan situaciones más delicadas y podrían protagonizar movimientos en los próximos meses.

La planificación también alcanza a jugadores jóvenes que empiezan a llamar la atención fuera del club. Por eso, la directiva azulgrana trabaja para blindar a aquellos talentos que considera importantes y, al mismo tiempo, analiza las ofertas que puedan llegar por integrantes del primer equipo.

FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 | Judit Cartiel/GettyImages

En este escenario, varios nombres quedaron en el centro de la actualidad culé por diferentes motivos. Renovaciones, posibles traspasos, intereses de grandes clubes europeos y hasta alternativas para el futuro del banco forman parte de las últimas novedades.

A continuación, las últimas noticias de fichajes del FC Barcelona:

1. Hamza Abdelkarim

FC Barcelona v Athletic Club - LaLiga EA Sports 2026/27 | Alex Caparros/GettyImages

El delantero egipcio de 18 años, procedente del Al Ahly, renovó su contrato hasta 2030. El Barcelona elevó su cláusula de rescisión de 15 a 150 millones de euros para evitar que otros clubes puedan llevárselo con facilidad.



Hasta ahora apenas disputó cuatro minutos en LaLiga, aunque la ausencia de un nueve tradicional podría darle más oportunidades.

2. Ronald Araújo

Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 | Carl Recine/GettyImages

El defensor uruguayo atraviesa un buen inicio de temporada en el Liverpool, donde incluso encontró un lugar como lateral derecho bajo la conducción de Andoni Iraola. El futbolista estaría muy conforme con su adaptación a Inglaterra y vería con buenos ojos continuar en Anfield.



El conjunto inglés cuenta con una opción de compra de 55 millones de euros para convertir la cesión en un traspaso definitivo al final de la campaña 2026/27.

3. Raphinha

FBL-EUR-C1-BARCELONA-FEYENOORD | LLUIS GENE/GettyImages

El brasileño comenzó la temporada a un nivel sobresaliente, con ocho goles en sus primeros cinco partidos, y además asumió como primer capitán.



Aunque su contrato finaliza en 2028, el Barcelona ya comenzó a trabajar en una posible renovación para premiar su importancia dentro del proyecto de Hansi Flick. Su gran rendimiento como delantero también modificó los planes ofensivos del equipo.

With great power comes great responsibility 🕸️ pic.twitter.com/FofiWI4lny — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 10, 2026

4. Alejandro Balde

FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

El lateral izquierdo todavía no disputó minutos en los primeros cinco partidos de la temporada y perdió terreno en la consideración de Flick.



El entrenador espera una reacción del futbolista, mientras que una mejora de su situación será determinante para definir si continúa en el club o analiza una salida durante el mercado de enero.

5. Fermín López

FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 | Alex Caparros/GettyImages

El Chelsea aparece como uno de los clubes interesados en el mediocampista español de cara al próximo verano.



El conjunto inglés estaría dispuesto a presentar una oferta de 120 millones de euros, aunque el Barcelona considera al futbolista una pieza importante de su proyecto deportivo.

6. Marc Bernal

FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 | Pedro Salado/GettyImages

El Chelsea y el Manchester United siguen sus movimientos, aunque el conjunto londinense sería actualmente el mejor posicionado.



Su futuro podría quedar condicionado por la competencia interna y por las decisiones que tome el blaugrana durante el próximo mercado.

7. Bernardo Silva

Real Madrid C.F. Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase | Eurasia Sport Images/GettyImages

Deco confirmó que el portugués quiso fichar por el Barcelona, pero la operación no se concretó debido a cuestiones económicas y deportivas.



El director deportivo también explicó que el club priorizó mantener espacio para sus propios futbolistas antes que realizar una incorporación que pudiera afectar sus minutos.

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