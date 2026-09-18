Últimas noticias de fichajes del FC Barcelona: Balde, Raphinha, Roberto Fernández y más

El FC Barcelona arrancó la temporada de LaLiga hecho una furia, con puntaje ideal al final de la sexta jornada. Para graficar esta situación, la diferencia de gol es bestial: metió 28 goles y recibió solamente seis. En la UEFA Champions League arrancaron goleando 5-1 al Feyenoord de los Países Bajos por la etapa de liguilla.

Aquí están las últimas noticias de rumores y fichajes del Barça.

1. Alejandro Balde interesa en el PSG

FC Barcelona v Real Racing Club de Santander - LaLiga EA Sports 2026/2027 | NurPhoto/GettyImages

Según informa El Nacional, el entrenador Luis Enrique le habría solicitado a la cúpula directiva del PSG el fichaje de Alejandro Balde. Este tiene cada vez menos lugar en la consideración de Hansi Flick y estaría valorando una salida para recuperar su tiempo de juego.

2. Negociaciones avanzadas por la renovación de Raphinha

FC Barcelona Vs Real Racing Club De Santander - La Liga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Matteo Moretto cuenta en Radio Marca que el FC Barcelona y uno de sus capitanes están cerca de un acuerdo para renovar el contrato del brasileño, que en el último mercado de fichajes tuvo sondeos multimillonarios desde el fútbol árabe.

3. Dany Freire, nueva joya para la cantera

Dany Freire | Autor desconocido

Mundo Deportivo adelantó que Dany Freire, portugués de tan solo 15 años, se sumará a las formativas del Barça a partir de la semana que viene. Una vez cumpla los 16 años podrá firmar contrato. Además, se espera que pronto empiece a sumar minutos en el filial.



4. Roberto Fernández apuntado

Rayo Vallecano de Madrid v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27 | Quality Sport Images/GettyImages

Según apunta el periodista turco Ekrem Konur, el Barça tendría en su carpeta a Roberto Fernández punta del Espanyol de 24 años. Cuenta con un arranque brutal en LaLiga, con seis goles en las primeras seis jornadas.

5. Oferta insuficiente por Frenkie de Jong

FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper Trophy | Alex Caparros/GettyImages

El Nacional informa que desde el Liverpool han presentado una oferta de 40 millones de euros para hacerse de la ficha de Frenkie de Jong en enero. A su vez, el Barcelona ha declinado el ofrecimiento al tenerlo tasado en 65 millones, incluyendo variables.

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