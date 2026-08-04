Últimas noticias de fichajes del FC Barcelona: Ferran, Ter Stegen, Álvarez, Salinas y Bernal

A pocas semanas del cierre del mercado de pases, el FC Barcelona sigue trabajando en diferentes frentes para terminar de definir el plantel de Hansi Flick.

Mientras algunos futbolistas generan incertidumbre por su futuro, otros aparecen como prioridades para reforzar el equipo y varias jóvenes promesas despiertan el interés de los grandes clubes europeos.

Barcelona Training - St Georges Park | David Davies - PA Images/GettyImages

Últimas noticias de fichajes del FC Barcelona

1. Ferran Torres deja dudas sobre su continuidad

Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

El campeón del mundo con España abrió nuevamente el debate sobre su continuidad tras reconocer que no tiene asegurado seguir en el Barcelona y admitir que escucha el interés de otros clubes. SI bien la dirigencia azulgrana habría preferido conocer su postura en privado, mantiene la intención de ofrecerle una renovación.



Aún así, si Ferran decide cambiar de equipo, solo aceptarán una oferta que refleje su valor de mercado, cercano a los 50 millones de euros; según trascendió, el interés del PSG sigue muy presente y esperan que el conjunto francés formalice una propuesta en los próximos días.

2. Ter Stegen jugará cedido en el Ajax

Girona FC v Getafe CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

El Barcelona y el Ajax hicieron oficial la cesión de Marc-André ter Stegen para la próxima temporada. El principal obstáculo fue el importante sueldo del arquero, motivo por el que el club catalán aceptó asumir gran parte de su ficha para cerrar la negociación.



Antes de concretarse el préstamo, el alemán se entrenó con el grupo de Hansi Flick, disputó un amistoso y viajó a la concentración en Inglaterra.

3. Julián Álvarez sigue siendo el gran objetivo

Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg | DeFodi Images/GettyImages

La dirección deportiva culé mantiene al argentino como la prioridad para reforzar el ataque, aunque el Atlético de Madrid aún no contempla negociar su salida y no quiere desprenderse del delantero.



De igual manera, el Barcelona confía en que la voluntad del futbolista pueda dar lugar a las negociaciones durante las últimas semanas del mercado. Mientras tanto, el club descarta fichajes de emergencia y prefiere esperar antes que incorporar un perfil que no convenza plenamente al cuerpo técnico del entrenador alemán.

🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Barcelona are not making the signing of a traditional striker their top priority, despite Robert Lewandowski's departure, and remain calm about their options.



· Julián Álvarez is still the club's dream target, but Barcelona are unwilling to force a deal and… pic.twitter.com/Du52f0Bym6 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) August 4, 2026

4. Jorge Salinas suma un nuevo pretendiente

Real Racing Club de Santander v Real Valladolid CF - LaLiga Hypermotion | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

El lateral izquierdo de 19 años figura entre los talentos seguidos por el Barcelona como apuesta de futuro, aunque su fichaje complicando los planes azulgranas.



El Racing de Santander se remite a los 16 millones de euros de su cláusula de rescisión y, además, el Manchester United considera entrar en la puja, lo que podría elevar la competencia por una de las jóvenes promesas del fútbol español.

5. Marc Bernal, objetivo desde la Premier League

Birmingham City v FC Barcelona - Pre-Season Friendly | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Después de consolidarse como una de las mayores promesas del mediocampo azulgrana, el Aston Villa analiza presentar una oferta cercana a los 35 millones de euros por petición de Unai Emery.



Aún así, pese al interés de varios equipos de la Premier League, el Barcelona no contempla negociar la salida del futbolista. Con contrato hasta 2029 y la confianza total de Hansi Flick, Bernal forma parte del proyecto deportivo a largo plazo y el club confía en que sea una pieza clave en el futuro de la mitad de cancha.