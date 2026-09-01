Últimas noticias de fichajes del FC Barcelona: Gabriel Jesús, Julián Álvarez Nijstad, Tresoldi y Livaković
El FC Barcelona encara las últimas horas del mercado con varios movimientos sobre la mesa y situaciones de distinta naturaleza. Mientras Gabriel Jesús ya tiene todo acordado para convertirse en refuerzo, el club también sigue atento a las alternativas que pueden surgir para completar su plantilla.
En paralelo, Julián Álvarez quedó fuera de los planes inmediatos y Ruud Nijstad aparece como una opción para la defensa, mientras que Nicolo Tresoldi fue otro de los delanteros que estuvo bajo análisis.
A continuación, las ultimas noticias de fichajes del FC Barcelona:
1. Gabriel Jesús ya es jugador del Barça
El Barcelona confirmó el fichaje de Gabriel Jesús, quien llegó ayer a la Ciudad Condal y finalmente firmará un contrato por tres temporadas.
La operación se cerró por 10 millones de euros más variables y convierte al brasileño en una pieza especialmente importante para Hansi Flick. Jesús será el único centro delantero puro del plantel, por lo que tendrá la responsabilidad de ofrecer una alternativa específica en la posición de nueve.
2. Julián Álvarez se queda en el Atlético
En las últimas horas se confirmó que Julián Álvarez continuará en el Atlético de Madrid, al menos hasta enero, después de que tampoco prosperara la posibilidad de una salida al Arsenal.
El argentino había presionado para intentar cambiar de escenario, pero el Atlético mantuvo su postura de no negociar su salida con el Barcelona. Además, el propio futbolista rechazó la posibilidad de marcharse al conjunto inglés.
3. Ruud Nijstad presiona al Twente
Ruud Nijstad, central del FC Twente, quiere convertirse en nuevo jugador azulgrana y está dispuesto a presionar a su club para facilitar la operación antes del cierre del mercado.
El problema está en la postura del conjunto neerlandés, que considera al defensor una pieza importante y ya rechazó una propuesta de 8 millones de euros. En el conjunto culé confían en que la voluntad del futbolista pueda resultar determinante para desbloquear las negociaciones.
4. Tresoldi también estuvo en el radar
Otro nombre que apareció en la agenda azulgrana durante los últimos días fue Nicolo Tresoldi. El delantero alemán, de 21 años, despertó el interés concreto del Barcelona, que llegó a explorar las condiciones de una posible operación.
Sin embargo, el club no estuvo dispuesto a alcanzar los 50 millones de euros que habría exigido el Club Brujas por el atacante.
5. Livaković, otra incorporación para el arco
Finalmente, Dominik Livaković será registrado durante este mercado de fichajes y se descarta la posibilidad de cederlo a préstamo durante la temporada.
El arquero croata ocupará el rol de segundo arquerdo del equipo, por lo que quedará como alternativa al portero titular de Hansi Flick.
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Periodista deportiva, apasionada del fútbol, comprometida y dedicada a relatar historias desde la pasión y la cercanía con quienes viven el deporte.